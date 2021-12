Así fue el miércoles en la Tercera asturiana: resultados, crónicas, imágenes y puntuaciones

Llanes: Gabri (0); Durán (1), Bruno (2), Álvaro Mier (1), Pablo Álvarez (2); Laine (0), Piniella (1); Alberto (0), Pablo Prieto (2), Richi (2);_Cristofer (1). Cambios: Gael (2) por Alberto, min. 46. Yefrei (1) por Laine, min. 71. Arturo (s. c.) por Piniella y Adrián Díaz (s. c.) por Richi, min. 83. Real Oviedo Vetusta: Berto Hórreo (1); Pablo (2), Moreno (2), Lucas Laso (2), Viti Matovu (2); Yayo (1), René (1); Chus (2), Mangel (1), Álvaro Pedregal (1); Javi Cueto (2). Cambios: Eloy Ordóñez (1) por Álvaro Pedregal, min. 63. Osky (1) por Yayo, min. 74. Cardero (2) por Chus, min. 74. Isaac (1) por Javi Cueto, min. 74. Merayo (s. c.) por Vit Matovui, min. 88. Goles: 0-1, min. 14: Chus. 0-2, min. 28: Javi Cueto. 0-3, min. 90+3:_Cardero. Árbitro: González González, delegación del Nalón. Amonestó al local Pablo Álvarez y al visitante Berto Hórreo. San José: 190 espectadores.

Las infernales condiciones climática y del terreno de juego hacían confiar a los espectadores locales en un espectáculo de goles y fútbol como el día del Mosconia, cuando el equipo de Luis Arturo se impuso por 6-3. Pero una mala primera parte condenó al Llanes, que nunca pareció capaz de echarle mano a un Real Oviedo Vetusta muy sólido y que no cometió errores a pesar del agua y del barro que se fueron adueñando del campo de San José.

Se adelantaron pronto los azules en una salida a por uvas de Gabri en un centro de Viti que remató a placer de cabeza Chus. Y en la segunda llegada visitante anotaron de nuevo, tras un disparo lejano de René rechazado con apuros por Gabri que Javi Cueto aprovechó para cruzar a la red por bajo y colocar el 0-2 en el marcador.

De ahí hasta el intermedio fueron los peores momentos del Llanes en el partido, pudiendo sentenciar el Oviedo Vetusta en una vaselina de Chus y en una falta ejecutada por Javi Cueto, pero sus lanzamientos se marcharon fuera por poco.

Tras el descanso, el Llanes salió a por todas y ya en el primer minuto Viti sacó en la línea de gol un disparo de Gael. Después fueron Cristofer, que chutó alto, y de nuevo Gael, cuyo disparo desvió bien Hórreo, los que pudieron acortar distancias. Pero a medida que pasaba el tiempo los locales, a la vista de que no le hincaban el diente al líder, fueron cesando en su acoso. Y ya en la última jugada del encuentro encajaron un excesivo tercer gol, en una internada del recién entrado Cardero quien, tras driblar a Gabri, anotó a placer.

En definitiva, victoria justa del Vetusta, aunque la diferencia sobre el campo fue menor que la que señaló al final el marcador de San José. Con este resultado, el equipo de Jaime Álvarez consolida su liderato, en vísperas del derbi frente al Sporting B, el próximo domingo en El Requexón (12 horas). Mientras, el Llanes ve frenadas sus aspiraciones de acercarse a los primeros puestos y en la próxima jornada visitará a un rival directo, el Lenense.

El Sporting B se crece ante el Navarro (3-0)

Sporting B: Izquierdo (2), Trabanco (3), Diego Sánchez (3), David (3), Somolinos (3), Pelayo (3), Nacho Martín (3), Pozo (2), Oyón (3), Tejón (2) y Santamaría (3). Cambios: Queipo (2) por Tejón y Boza (2) por Pozo, min 57. Kun (2) por Oyón y Mecerreyes (1) por Pelayo, min. 72. Argüelles (1) por Somolinos, min 78. Navarro: Marcilla (2), Dady (1), Santi (1), Adrián (1), Santa (1), Jonás (2), San Eloy (1), Isra (1), Miguel (1), Albertín (1) y Mulero (2). Cambios: Polo (1) por Miguel, min 67. Roscales (1) por Dady, min 72. Marco (1) por Jonás y Fredo (1) por San Eloy, min 72. Goles: 1-0, min. 9, Oyón. 2-0, min. 54, Santamaría. 3-0, min. 69, Somolinos. Árbitro: Alonso Muiña (Occidente). Amonestó al local Trabanco y a los visitantes Miguel y Dady. Mareo: Unos 250 espectadores.

El Sporting B sigue al alza. El filial rojiblanco goleó (3-0) ayer al Navarro en un partido muy completo. Sirve el encuentro para confirmar el paso adelante de los de Sergio Sánchez, que suman su segunda victoria consecutiva. Son hoy cuartos clasificados, asentados en los primeros puestos, crecidos en las últimas semanas. La mala racha parece olvidada porque además se reencontraron con el triunfo en Mareo. El partido contó con la presencia de futbolistas del primer equipo, testigos de la reacción del filial.

Salió mandón el Sporting B, demostró rápido su superioridad. Apenas pudo el Navarro quitarse de encima la presión de los sportinguistas, animados y conectados desde el principio. Oyón hizo el 1-0 cuando no se había cumplido el minuto 10. Diego Sánchez, notable desde el lateral izquierdo, conectó con Pelayo Pérez.

La jugada terminó en Oyón, solo, que remató plácidamente a la red. Aunque el Navarro no se vino abajo y aguantó, como pudo, el primer tiempo, el encuentro quedó resuelto en el arranque. En parte porque esa acción espoleó al filial, que ganó confianza y ya no sintió esa ansiedad por sacar el partido adelante.

Los rojiblancos controlaron el encuentro mientras el Navarro, aunque no se achicaba, era incapaz de inquietar. La defensa local estuvo ayer imponente, no cometió errores y no dio opciones a un luchador Navarro, insistente pero poco lúcido en los metros finales.

El Sporting B cerró el encuentro tras el descanso, al que habían llegado vivos los visitantes. Santamaría marcó el 2-0 en el minuto 54, en una acción casi calcada a la del uno a cero, pero desde el otro costado. Trabanco, ayer lateral diestro, levantó la cabeza y encontró en profundidad a Oyón, otra vez decisivo. El atacante, rápido, evitó que el balón saliera por la línea de fondo, levantó la cabeza y puso un fantástico balón a Santamaría. Gol y sentencia.

El Navarro tampoco perdió sus principios. Siguió firme, vivo. Pero ya era un imposible. No tardó mucho más el Sporting B en certificar el triunfo. Somolinos, central con alma de delantero, marcó el definitivo 3-0 para impulsar a un filial sportinguista que el próximo domingo visita al líder Vetusta en El Requexón (12.00 horas).

Empate justo entre el Praviano y el Covadonga (0-0)

Praviano: Raúl Paulino (2); Chechu (3), Momparler (2), Zapico (3), Samu (3); Guille (1), Campuzano (1), Quero (2), Longo (2); Damian (2) y Mario (1). Cambios: Izaguirre (2) por Campuzano en el min. 46. Cayarga (2) por Damián en el min. 46. Trelles (3) por Guille en el min. 46. Covadonga: Agus (1); Mati (2), Castiello (2), Noval (1), Manu Blanco (3); Pablo Tineo (3), Ferrero (2), Naredo (1), Padrón (2); Santullano (2) y Danny (1). Cambios: Javi (2) por Dani en el min. 54. Rober (1) por Santullano en el min. 62. Parra (s. c.) por Padrón en el min. 86. Árbitro: Menéndez Riestra, delegación de Gijón. Amonestó a los locales Damián, Campuzano y Monparler, y a los visitantes Naredo, Ferrero y Javi. Santa Catalina: 250 espectadores.

Partido muy igualado en Santa Catalina entre el Praviano y el Covadonga (0-0), con un césped muy embarrado que condicionó el partido. Al Praviano le anularon dos goles, ambos en la segunda parte y uno de ellos en el descuento, por un fuera de juego y una mano. El Covadonga tuvo una clara ocasión a falta de diez minutos de Naredo, que se fue alta.

El Tuilla vence al San Martín (3-2)

Tuilla: Aitor (2); Quintín (2), Prendes (2), Beni (1), Pablo (2), Jandro (3), Nico Arce (1), Velardi (1), Álex Arce (1), Luis (2) y Santi Otero (2). Cambios: Gonzalo (s. c.) por Velardi, min. 85. Acerete (s. c.) por Luis, min. 88. Hugo (s. c.) por Nico Arce, min. 90+5. San Martín: Yago (3); Benjamín (1), Víctor (1), Yago (2), Moha (2), Monte (2), Hugo (1), Bamba (2), Jannet (1), Amando (1) y Fathan (2). Cambios: Michael (s. c.) por Monte, min. 82. Goles: 1-0, min. 9: Nico Arce, de penalti. 1-1, min. 25: Monte. 2-1, min. 35:_Álex Arce. 3-1, min. 41:_Prendes. 3-2, min. 57:_Yago. Árbitro: Ballesteros de la Rubia, delegación de Oviedo. Amonestó, por el Tuilla, a Álex Arce y Santi Otero; y por el San Martín, a Fathan. El Candín: Unos 150 espectadores.

El Tuilla acabó llevándose un partido de rivalidad, muy trabado y condicionado por el estado del campo. Tras un primer tiempo de dominio local, el 3-2 logrado por Yago dio emoción a la media hora final, con polémica incluida por un gol anulado al propio Yago por fuera de juego.

El Roces gana de penalti al Titánico (1-0)

TSK Roces: Nico (1); Yoel (1), Reyero (3), Javi (2), Ferre (2), Menen (1), Edu (3), Areces (2), Gonzalo (2), Ntutum (1) y Guille (2). Cambios: Trovato (2) por Yoel y Luciano (1) por Ntutum, min. 46. Cris (2) por Menen, min. 56. Eric (1) por Guille, min. 73. Rubio (1) por Javi, min. 74. Titánico de Laviana: Álex González (2); Yago (2), Diego Nuño (1), Álex García (2), Yosu Camporro (2), Pascual (2), Monasterio (1), Carlos Carcedo (1), Enol (1), Samu (1) y Biforcos (1). Cambios: Jorge Barbón (1) por Enol, min. 57. Adri Lele (1) por Samu, min. 57. Marcos Iglesias (1) por Biforcos, min. 57. Diego Sánchez (1) por Pascual, min. 68. Sergio Díaz (2) por Monasterio, min. 68. El gol: 1-0, min. 67: Guille, de penalti. Árbitro: Fueyo Cubes, delegación de Oviedo. Expulsó a Trovato con roja directa (min. 90+1). Amonestó, por el Roces, a Reyero y Ferre; y por el Titánico, a Yosu Camporro y Jorge Barbón. Covadonga: Unos 80 espectadores.



Caudal y Gijón Industrial empatan sin goles (0-0)

Caudal: Sergio (2); Pelayo Pedrayes (2), Omar Oliveros (1), Keko Hevia (2), Damián (1), Félix Sanz (2), Omar Hernández (1), Álvaro Pozo (2),_Juan Bagües (1), Kang (1) y Borja Navarro (2). Cambios: Roberto (2) por Juan Bagües, min. 46. Fer (1) por Félix Sanz, min. 74. Pablo Coutado (s. c.) y Cris Rubio (s. c.)_por Kang y Borja Navarro, min. 80. Gijón Industrial: Chus (1); Riki Menéndez (1), Víctor (2), Diego (2), Quintana (2), Riki Navarro (1), Borja (1), Baba (2), Ofón (2), David (2) y Juan Pablo (1). Cambios: Iker Alegre (1) por Boja, min. 66. Chopa (s. c.) por Juan Pablo, min. 85. Gelu (s. c.) por Ofón, min. 87. Árbitro: López Abelleira, de Oviedo. Amonestó, por el Caudal, a Álvaro Pozo; y por el Indutrial, a Riki Menéndez y Víctor. Hermanos Antuña: 200 espectadores. Minuto de silencio por el exjugador del Caudal Moro.

El Caudal mostró cierta mejoría en el juego, pero sigue sin lograr los resultados que le permitan escalar en la clasificación. El Gijón Industrial no solo le plantó cara durante los 90 minutos, sino que tuvo las mejores oportunidades y pudo llevarse los tres puntos del Hermanos Antuña.

En la primera parte, con los dos equipos realizando un derroche físico, hubo pocos acercamientos a las porterías. David tuvo una doble oportunidad en el minuto 10, pero su primer remate lo rechazó Sergio y el nuevo intento se marchó cerca del poste derecho. El Caudal replicó con un disparo de Omar Hernández desde fuera del área, por encima del larguero.

Arrancó la segunda parte con un Caudal más decidido a ir a por el partido. Sin embargo, la primera oportunidad volvió a ser para el Gijón Industrial, con un disparo con la derecha de Borja que Sergio envió a córner. En apenas tres minutos, los visitantes tuvieron dos opciones para adelantarse en el marcador. En el 79, un disparo de Iker Alegre que se marchó por poco. Y en el 82, un remate de David lo desvió Sergio en una gran intervención.

Pero la más clara fue para el Caudal, cuando Coutado se marchó de dos defensas y centró para Cris Rubio, al que se le adelantó Diego cuando iba a marcar.

El Lenense sorprende al L`Entregu (1-2)

L’Entregu: Alberto Benito (1); Leider (1), Fran Martín (2), Miloud (2), Borja Rodríguez (1), Riki Vaca (1), Borja Prieto (2), Manu Casariego (1), Juan Menéndez (2), Diego (2) y Steven (1). Cambios: Edu (1) por Riki Vaca, min. 58. Dani (2) por Leider, min. 67. Álvaro (s. c.) por Juan Menéndez, min. 85. Javi Revuelta (s. c.) por Steven, min. 85. Lenense: Iván Torres (1);_Julio (2), Charly (2), Pedro Cejudo (2), Luismi (2), Sánchez (1), Campillo (1), Jairo (1), Pibe (1), Ryduan (2) y Fidalgo (1). Cambios: Berto (2) por Pibe, min. 76. Abel (1) por Fidalgo, min. 85. Mador (s. c.) por Luismi, min. 90. Jean Philippe (s. c.) por Jairo, min. 90. Goles: 1-0, min. 82: Borja Prieto. 1-1, min. 84: Berto. 1-2, min. 90+2: Berto. Árbitro: Aspra Fernández, delegación de Oriente. Amonestó, por los locales, a Diego; y por los visitantes, a Charly. Nuevo Nalón: Unos 200 espectadores.

De forma inesperada, cuando había conseguido desencallar un partido muy trabado, L’Entregu vio cómo el Lenense remontaba el marcador y le impedía seguir cerca del liderato. El oportunismo de Berto dejó fría a la hinchada del Nuevo Nalón.

Apenas había pasado nada hasta el minuto 82, ya que los únicos acercamientos a puerta fueron en jugadas a balón parado. Precisamente L’Entregu se adelantó gracias a una falta lejana lanzada por Borja Prieto que sorprendió a Iván Torres. Dos minutos después, un rechace de Alberto Benito fue aprovechado por Berto para poner el 1-1. Y en el añadido, con los locales volcados al ataque, Berto se marchó solo y batió al guardameta local.

Victoria sufrida del Caudal ante el Mosconia (2-0)

Colunga: Junquera (3), Berto González (2), Davis (2), Remuñán (2), Ordóñez (2), Dani Corgo (3), Dominic (2), Estébanez (2), Menen (2), Pablo Martínez (3) y Adrián Berredo (3). Cambios: Raúl Carballo (1) por Adrián Berredo, min. 72. Raúl Llera (2) por Estébanez, min. 80. Jairo Casal (s. c.) por Remuñán y Manolo (s. c.) por Menen, min. 86. Mosconia: Sergio (2); Álvaro (2), Juan (2), David (1), Cali (2), Vicente (2), Pablo (2), Julen (3), Ignacio (1), Nicolás (2) y Gabri Ajuchi (1). Cambios: Rubén (1) por Álvaro y Alberto (1) por Ignacio, min. 68. Jaime (1) por David, min. 78. Goles: 1-0, min. 34: Adrián Berredo. 2-0, min. 90+1: Dani Corgo. Árbitro: Menéndez Riestra, delegación de Gijón. Tarjetas, por el Colunga, a Ordóñez y Adrián Berredo; y por el Mosconia, a Juan, Gabriel y Alberto. Santianes: Unos 120 espectadores.

El Colunga se trabajó un triunfo que no pudo celebrar hasta el tiempo añadido, ante un Mosconia que tuvo fases de dominio que no aprovechó, incluido un penalti en el segundo tiempo.

Los locales, en cambio, se adelantaron a la media hora tras un saque de falta de Remuñán que acabó embocando Adrián Berredo tras un barullo en el área. Así finalizó un primer tiempo sin demasiadas oportunidades.

El Mosconia tuvo el empate a la vuelta del descanso, en un penalti de Junquera a Gabri Ajuchi, pero el portero detuvo el lanzamiento del propio Gabri y sus compañeros no pudieron aprovechar el rechace. Menen tuvo el 2-0, pero mandó el balón al larguero a puerta vacía y la sentencia no llegó hasta el tiempo añadido.

Remontada del Urraca ante el Langreo B (1-2)