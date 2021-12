Astu: “Tenemos plantilla de sobra para reconducir el rumbo del equipo”

Jorge González, “Astu”, nuevo entrenador del Avilés y hasta ahora director deportivo de la entidad, apura con intensidad las jornadas previas a su debut en el banquillo blanquiazul. Será mañana en Leganés, a partir de las 18.15 horas, frente al filial pepinero. El técnico reconoció que “lo primero que hay tras un cambio de entrenador es expectación. Hemos querido remarcar que tiene que salir la personalidad de cada jugador después de tener que tomar una decisión complicada. Pasamos el mal trago entrenando y con la ilusión del partido que es lo que tenemos más próximo”.

El técnico, que sustituye a Chiqui de Paz, aseguró que “se debe y se puede reconducir el rumbo. Tenemos plantilla de sobra para ello. Creo que la situación no es grave, pero vamos a intentar estar entre los mejores porque el club y la ciudad se lo merecen”. En cuanto a si le dará tiempo a que el equipo coja sus ideas, aseguró que “lo estoy intentando. Para ser final de semana estamos introduciendo mucho contenido en las sesiones, pero también es un estímulo para los futbolistas tener novedades”. A la pregunta de cómo se convence a los jugadores de que hay equipo para estar más arriba en la clasificación después de haber conseguido solo una victoria en los últimos seis partidos, Astu señaló que “con el día a día en los entrenamientos. A partir de ahí, tenemos que crecer. A nivel individual tenemos buenos jugadores y eso hay que hacerlo ahora como equipo”.

En la etapa de Chiqui de Paz, el Avilés apostó por salir jugando desde atrás, con una presión arriba, algo que Astu quiere mantener. “Creo que el equipo está hecho para eso. Tener el balón y dominar, independientemente de quién sea el rival. Vamos a intentarlo y esa es idea principal, aunque siempre hay matices a la hora de presionar”. Sobre si es partidario de tener un once fijo, indicó que “lo que hay que mantener como base es un número alto de jugadores. Que se vean como la base del equipo. Soy partidario de exigir mucho más a los que se creen titulares y luego hacer modificaciones en función de lo que requiera cada partido”. Sobre si habrá muchos cambios en el once en este partido ante el Leganés B, dijo que “solo llevamos dos entrenamientos. Estoy preparando el partido contando con todos, los 21. No han pasado muchos días y tampoco podemos cambiar muchas cosas, simplemente el ánimo, con alguna puntualización”.

Del Leganés B, señaló que “es el equipo que más en forma está, en cuanto a puntos, a juego… Creo que es un equipo muy competitivo y un rival que tiene muchos recursos tácticos a nivel ofensivo. Nos va a exigir mucho, pero estamos preparados para plantarle cara y dominar el partido”.