El tenis asturiano lamenta la pérdida de Santana: "Un referente y un emblema”

El fallecimiento ayer de Manolo Santana causó una gran consternación en el tenis asturiano. Dirigentes y ex jugadores del Principado consideran que fue “una leyenda y un emblema para el tenis español”. Fernando Castaño, presidente de la Federación Asturiana de Tenis, destacó que “fue el primer tenista que puso a España en el mapa internacional. Sabía que en los últimos años estaba mal de salud y su fallecimiento supone una gran pérdida para el tenis y para el deporte español”. Castaño añadió que “ahora tenemos a Rafa Nadal, pero no nos podemos olvidar de que el que abrió el camino fue Manolo Santana. Eran otros tiempos, en los que el tenis se consideraba un deporte elitista y él consiguió con sus triunfos que fuese muy popular”.

Para el exjugador y exentrenador, Juan Avendaño, que mantuvo una gran relación con Manolo Santana, su fallecimiento es “una gran pérdida para el tenis y el deporte español. Fue el que abrió el camino a muchos jugadores y fue una pieza fundamental en el desarrollo del tenis en España. Fue un referente para las generaciones posteriores y fue una figura clave para que un deporte que se consideraba elitista en España se popularizase gracias a sus éxitos, tanto en la Copa Davis como a nivel individual, ya que fue el primer español que consiguió la victoria en un Gram Slam”.

El gozoniego Juan Avendaño aseguró que siente de manera especial la muerte de Santana porque “tuvimos mucha relación. Fue el capitán que me hizo debutar en la Copa Davis como jugador en Madrid, y es algo que no se olvida. Luego, mantuvimos una relación de amistad. En la década de los 80 recuerdo que participé con él en un partido de exhibición que organizó Manuel Galé en la calle La Cámara de Avilés, que fue un éxito de público. Santana logró que el tenis fuese un deporte con tirón entre los aficionados”. También recuerda Avendaño que Santana estuvo presente en el Tenis Playa de Luanco: “La verdad es que tuve la oportunidad de convivir mucho con él, jugué en varias ocasiones los torneos que organizaba en Mallorca y en Marbella. Era una persona muy abierta, directo y muy simpático. A mí me tuvo mucho aprecio”.

Otro ex jugador asturiano, Galo Blanco, destacó que “Santana fue el primer referente del tenis español y una persona entrañable y divertida. Es un día muy triste para el tenis y el deporte español”.

Y para el presidente del Club de Tenis de Oviedo, Antonio Retana, “Santana marcó una época y su figura fue clave para el desarrollo que tuvo el tenis en España. Era un deporte muy minoritario y sus éxitos provocaron un gran auge hasta convertirnos en la potencia que hoy somos. Gran parte de ello se lo debemos a él. Lo ganó todo en su época y creo que el deporte español le debe mucho”.

Por su parte, el presidente del Club de Tenis de Gijón, Tito Cueto-Felgueroso Fernández-Nespral, indicó que “Santana fue un referente y un emblema para el tenis español. En su época, el tenis era considerado un deporte elitista, pero Santana consiguió hacerlo popular entre los aficionados. Además, fue el primero que consiguió poner al tenis español en el primer plano mundial. Abrió el camino a las siguientes generaciones”. Cueto-Felgueroso recuerda, “aunque yo era un guaje”, que Santana estuvo presente en la inauguración del Club de Tenis de Gijón y “jugó un partido de exhibición con su inseparable José Luis Arilla”.

José Ramón Rodríguez, presidente del Club de Tenis de Avilés, destaca que “a Santana se le puede considerar el pionero del tenis en España. Marcó un hito en nuestro país y fue el ejemplo a seguir por las generaciones posteriores”. José Ramón Rodríguez afirma que Santana, “que era un gran amigo de Manolo Galé, inauguró las instalaciones del Club de Tenis Avilés, y en nuestra ciudad estuvo con el equipo español en la Copa Davis, primero como jugador y luego como capitán. Impulsó el tenis hasta llevarlo al gran nivel que tiene ahora y fue una figura reconocida a nivel mundial”.