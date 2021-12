Alarma en el Oviedo Baloncesto. El club baloncesto, que compite en LEB Oro y que estaba protagonizando una excelente temporada, sufre un brote de covid entre la plantilla. El club ha dado esta mañana una rueda de prensa dando todos los detalles. En el equipo ovetense hay tres jugadores contagiados y otros cinco en estudio, con posibles síntomas, según detalló Héctor Galán hoy en una rueda de prensa en el polideportivo de Pumarín, acompañado por Natxo Lezkano, entrenador, y Francisco Callejo, médico del club. El OCB ha solicitado aplazar los siguientes dos partidos, ante el Palencia y contra el Girona de Marc Gasol, ambos en Oviedo.

“Es un problema muy grave deportivo y económico. Por encima de todo esto está la salud. Llevamos un año y medio peleando contra esta historia, parecía que estábamos con la cabeza en otra cosa y nos ha pasado esto. Estamos a la espera de lo que pase con la Federación Española”, recalcó Galán.

Estas fueron las declaraciones de los integrantes del OCB

Héctor Galán, director general

“Se han detectado tres positivos después del partido de Huesca y otros cinco con síntomas. Hemos solicitado el aplazamiento de los dos siguientes partidos en casa, el sábado ante el Palencia y el martes contra el Girona”.

“El motivo de estar aquí es ser lo más transparentes posible. Para nosotros esto es un problema muy grave desde cualquier punto de vista. Desde el deportivo, evidentemente, y también desde el económico, teníamos una promoción en Navidad con Pumarín lleno en tres partidos. Por encima de todo esto está la salud de todos. Llevamos casi dos años peleando contra esta historia, parecía que estábamos con la cabeza en otra cosa y ahora pasa esto. Estamos a la espera de lo que nos diga la Federación”.

“El aplazamiento está pedido para los partidos que nos engloban los siguientes 7/14 días. Ojalá se quede aquí, pero se hace complicado con el equipo parado poder competir”.

“No tengo ni idea de si nos darán el aplazamiento. Hemos hablado a título personal con el Huesca porque tenemos contacto con su directiva. Llamaré a la Federación hoy. Ojalá no salga de aquí, el Huesca no tenga afectados y seamos los únicos. No hay excesivos protocolos, porque la gente empezaba a pensar en otra cosa.Tenemos un problema importante y lo hacemos todo lo bien que podemos y sabemos”.

“El problema es que no hay precedente en esta competición. Alicante tuvo un caso y viajó sin ese jugador. Lo nuestro es mayor, porque son más casos. Lo preocupante es lo que pueda pasar en un par de días. Si mañana nos dicen que son tres y ya está, pues veremos. Quien tiene que decidir es la Federación. Nos tienen que decir algo hoy y espero que esa comunicación sea afirmativa. El equipo está parado y no vamos a entrenar. Sería absurdo que nos dijesen que entrenásemos. Habrá que pegarse con ellos (con la Federación) si la contestación que nos dan no es la que esperamos. Es un problema para la competición porque estamos en la segunda parte. Luego hay una Copa, que la juega el primero y el segundo. Hay dos viajes que tendrían que organizar Palencia y Girona, pero por encima de todo esto está la salud”.

“Los aficionados afectados podrán pedir la devolución del dinero, cambiarlo por otros. Lo que sea. Es lo menos importante y la gente lo entenderá. Me da mucha rabia porque teníamos montada una fiesta, Pumarín estaba prácticamente lleno y es una faena muy gorda para nosotros. Decirles que no se preocupen, que no se verán perjudicados”.

Francisco Callejo, médico del OCB

“La situación es la que es. La primera noticia la tuvimos el sábado por la noche, con uno de los miembros de la primea plantilla, que tuvo síntomas. El domingo por la mañana, a primera hora, hicimos las pcr. Hay tres casos positivos y otros cinco jugadores que tienen síntomas evidentes. Tenemos que estar a la expectativa en los siguientes días porque el periodo de latencia es entre 7 y 14 días. Hay altas posibilidades de que haya más miembros que sean positivos. Hemos tomado las medidas oportunas y hemos aislado a los tres positivos y a sus convivientes. El resto de la plantilla afectada también está aislada y los otros jugadores tienen que disminuir los contactos. Hemos suspendido todos los entrenamientos y enviamos una carta a la Federación para suspender los dos partidos siguientes. Esto se considera un brote y tenemos que pararlo. Que no haya más contagios y que en el menor tiempo posible volvamos a empezar. Los jugadores contagiados se encuentran en perfecto estado”.

“El sábado por la tarde al primer jugador se le hizo un antígeno que resultó positivo y aislamos a todos. Y el domingo a primera hora empezamos a hacer pcr a todos los jugadores. A lo largo del día salieron los resultados y vimos que otros dos eran positivos, aparte del primer caso del sábado. En las próximas horas repetiremos los pcr como control epidémico y veremos si esto va a más”.

“Por la intimidad de los pacientes no podemos decir quienes son. Solo decir que están bien y son jugadores”.

Natxo Lezkano, entrenador

“Nunca viene bien esto, pero ahora nos viene especialmente mal. No había ningún lesionado, estábamos en un buen momento de forma y estas noticias siempre vienen mal. Esperemos que nos aplacen los partidos. Luego habrá que jugar encuentros en un corto espacio de tiempo, pagando las consecuencias. Son muy malas noticias a nivel deportivo”.