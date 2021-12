Todas las crónicas, imágenes y puntuaciones de los asturianos en Segunda RFEF

Llanera: Miguel del Río (1); David Crespo (2), Marcos Arango (2), Mundaka (2); Espinar (3), Javi Sánchez (2), Martín (1), Viti (2), Celes (1), Saha (1) y Omar Sampedro (2). Cambios:_Matías (1) por Celes, min. 66. Romaric (1) por Saha, min. 66. Guille Thompson (1) por Omar Sampedro, min. 76. Pape (s. c.) por Martín, min. 79. Gimnástica Segoviana: Carmona (1);_Adrián Pérez (2), Mansour (1), Ruiz (1), Rahim (2), Arribas (2), Nogueira (2), Juan de la Mata (1), Szymanowski (2); Cidoncha (2) y Adeva (2). Cambios: Manu (1) por Adeva, min. 61. Conde (1) por Cidoncha, min. 61. Nanclares (1) por Juan de la Mata, min. 61. Rafa Llorente (1) por Szimanowski, min. 71. Javi Marcos (s. c.)_por Arribas, min. 89. Árbitro: Ruiz Rabanal (Comité Vasco). Amonestó a los locales Martín, Celes y Omar Sampedro y a los visitantes Mansour, Rahim, Arribas, Juan de la Mata y Cidoncha. Pepe Quimarán: Unos 200 espectadores.

El Llanera cerró con cuatro puntos su doble compromiso seguido en su campo del Pepe Quimarán, su asignatura pendiente para cimentar sus opciones de permanencia en la Segunda RFEF. El equipo de José Luis Rodríguez chocó esta vez con una Gimnástica Segoviana muy sólida, que no le dio opciones hasta el tramo final del partido. En todo caso, el conjunto llanerense afronta con optimismo la eliminatoria de Copa que le medirá el jueves a un Primera División, el Mallorca, en el Nuevo Gonzábal.

La primera parte fue un ida y vuelta continuo, con acercamientos a las dos áreas, aunque sin excesivas ocasiones de peligro. La primera fue para los visitantes, ya que en el minuto 2 Adeva recibió de Juan de la Mata y su remate salió cerca del poste derecho de Miguel del Río. Poco después, un centro-chut de Adeva sorprendió al portero local, pero el balón se marchó por encima del larguero. El primer tiro del Llanera no llegó hasta el minuto 36, obra de Javi Sánchez, que disparó raso y obligó a intervenir a Carmona. Durante muchos tramos del partido el juego se desarrolló en el centro del campo. Antes del descanso solo merece la pena destacar un saque de esquina cerrado de Cidoncha que Miguel del Río sacó con apuros con los puños.

En la segunda parte hubo más control porque los dos equipos se preocuparon sobre todo por mantener la puerta a cero. Por eso no hubo apenas oportunidades hasta el tramo final. En el minuto 81, un remate de Rafa Llorente con la derecha al palo largo se marchó fuera por poco. Reaccionó el Llanera con una jugada de Romaric, que se fue de dos contrarios por la banda derecha y dio un pase al centro, donde apareció Javi Sánchez, pero su remate se fue por encima del larguero.

La más clara del Llanera llegó en el tiempo añadido, cuando un rechace de la defensa visitante llegó a Matías, que remató desde el borde del área y el balón, que iba a portería, rebotó en Romaric y salió hacia la banda. Al final, reparto de puntos, lo que deja a los dos equipos en situación difícil, especialmente en Llanera, que sigue en puestos de descenso.

El Avilés de Astu vuelve a ganar y vence al Leganés (0-1)

Leganés B: Sergio Valero (2); Rubio (2), Mario (1), Ofoli Quaye (1), Alba (1); Cassio (1), Rentero (1), Borona (1); Óscar (2); Mario Rivas (1), Álex (2). Cambios: Mourid (2) por Rentero, min. 67. Marc Echarri (1) por Óscar, min. 78. Marc Echarri (1) por Óscar, min. 78. Avilés: Davo (3); Nacho López (2), Estellés (3), Gómez (2), Carrión (3); Vidorreta (3), Javi Pérez (3); Hualde (2), Ródenas (3), Mabwati (3); Natalio (3). Cambios: Iago Díaz por Mabwati y Kilian Grant (2) por Hualde, min. 61. Fernando (2) por Natalio, min. 83. Cárdenas (s. c.) por Javi Pérez, min. 91. Goles: 0-1, min. 72: Ródenas. Árbitro: López Vila (Comité Gallego). Amarilla a los locales Mario y Alba; y a los visitantes Hualde, Carrión, Vidorreta y Nacho López. Butarque: Alrededor de 600 espectadores.

Primera victoria de Astu en el banquillo del Real Avilés ante un Leganés B peligroso y que tuvo en Davo su gran pesadilla, ya que el portero del equipo avilesino secó una y otra vez los intentos blanquiazules. Con los cambios del nuevo inquilino del banquillo avilesino se planteó un partido igualado, en el que el primero que marcase se llevaría los tres puntos. Así fue cuando Iago Díaz estrellaba una falta en el larguero y el rechace le caía a Ródenas, que simplemente tenía que empujar a gol. Recupera la sonrisa el Real Avilés, que además entra otra vez en los puestos de play-off de ascenso.

Comienza una nueva etapa en el Real Avilés con la llegada de Jorge González Rojo, Astu, al banquillo avilesino. Los malos resultados terminaron con la marcha de Chiqui de Paz y la llegada de Astu intenta ser el revulsivo necesario para levantar la mala racha de resultados. Pero lo no tenía fácil, ya que el filial pepinero encadenaba seis partidos sin perder. Para el encuentro, el entrenador interino no pudo contar con los lesionados Moreno, Pereira, Guille y Sergio García. Además, Astu no pudo sentarse en el banquillo, por lo que Matías Vigil fue el que dirigió al equipo.

El Real Avilés saltó con un equipo remodelado en comparación con el último once de Chiqui de Paz. Davo en la portería, junto a Nacho López en defensa, Ródenas, Mabwati en la medular y Natalio en la delantera. Pero sería el Leganés B el que comenzase golpeando en el minuto 6 cuando una jugada ensayada era rematada por Óscar, pero el gol era anulado por fuera de juego. Susto importante para el Avilés, que apenas sufría en Butarque, donde Davo y Javi Pérez tenían que aparecer para despejar los peligrosos remates locales.

En el minuto 27 tuvo que aparecer el portero local Valero para desviar un cabezazo de Natalio tras pase de Mabwati que se colaba por el segundo palo. Natalio estaba muy insistente en el área local y Alba tuvo que ir al suelo para cortar otra opción del capitán avilesino. A la media hora de partido, otra vez el Avilés perdonó el tanto con un remate de Mabwati que se marcha fuera al rozar en un defensa local. Era increíble lo que estaba fallando Cedrick Mabwati, ya que otra vez bien colocado disparaba mal ante Sergio Valero. Con otra intervención del portero pepinero a disparo de Ródenas terminó la primera parte.

Los asturianos se veían capaces de sacar algo positivo de Leganés y al minuto de la reanudación se produjo un centro-chut de Carrión que Valero enviaba con problemas a córner. Mandaba el Avilés, pero no lograba refrendarlo con goles, a pesar de que Ródenas lo intentó de cabeza.

Davo impedía con sus intervenciones que el Leganés B lograse adelantarse en el marcador, como la que realizó en el 69 a remate de Óscar dentro del área. Por fin llegaría en el 72 el tanto del Real Avilés. Iago Díaz estrellaba una falta en el larguero y el rechace le quedaba en el pie a Ródenas, que sólo tenía que empujar a puerta vacía a gol. Es el quinto tanto del delantero en lo que va de temporada.

Quedaban muchos minutos por delante y Astu reforzó el equipo sentando jugadores ofensivos con más gente en el centro del campo. Quemó el tiempo el Avilés, que celebró por todo lo alto la victoria en un campo difícil como es Butarque y que devuelve a los asturianos a la zona alta de la clasificación.

El Marino empata ante el Coruxo (0-0)

Marino: Bussmann (1); Nino (2), Borja (2), Trabanco (2), Guaya (1), Dailos (2);_Lora (2), Nacho Matador (1), César Suárez (1), Diego Díaz (1) y Steven (1). Cambios: Julio Delgado (1) por Guaya, min. 64. Luis Morán (2) por Diego Díaz, min. 64. Guille Pinín (1) por Nacho Matador, min. 76. Omar Álvarez (s. c.) por Nino, min. 85. Coruxo: Alberto (1); Diego (1), Pablo Crespo (2), Lucas (2), Manu (2), Antón de Vicente (2), Mateo (2), Gandoy (1), Garci (2), Chiqui (1) y Silva (2). Cambios: Martín (1) por Chiqui, min. 67. Domingo (1) por Silva, min. 67. Álex Ares (1) por Garci, min. 72. Antonini (s. c.)_por Diego, min. 88. Árbitro: Aranda Bujedo (Comité Cántabro). Expulsó al local Steven (min. 90) con roja directa. Amonestó a los locales a Diego Díaz y Dailos_y a los visitantes Antón de Vicente, Mateo, Gandoy y Pablo Crespo, por el Coruxo. Miramar: Unos 350 espectadores.

El barro fue el gran protagonista del Marino-Coruxo, dos equipos que no aprovecharon las pocas oportunidades que permitió el terreno de juego de Miramar. El equipo gallego llevó la iniciativa en muchos momentos, pero un arrebato de genio de los locales estuvo a punto de desnivelar el marcador en los minutos finales. Los jugadores visitantes entendieron mejor el tipo de fútbol que se podía practicar en Miramar y llevaron el peso del partido ante un Marino que apenas tuvo el balón. El partido de poder a poder, sin ocasiones. La primera ocasión de gol fue para los luanquinos, tras un fuerte disparo de César Suárez que Alberto rechazó con apuros. A continuación llegó la réplica viguesa, en una jugada de Garci que Diego remató alto cuando estaba en buena posición. Hasta el descanso, el juego se desarrolló en el centro del campo, sin acercamientos peligrosos a las áreas. Nada más arrancar el segundo tiempo, el equipo gallego dispuso de una gran oportunidad para adelantarse tras una internada de Silva, que se quedó mano con Bussmann, pero su disparo salió muy desviado. Los dos entrenadores realizaron cambios para revitalizar a sus equipos, desgastados debido al derroche físico.

El Coruxo reclamó un penalti por derribo a Mateo y poco después fue el Marino el que lo hizo, en una posible falta del propio Mateo sobre Luis Morán. En el tramo final, Morán dispuso de una falta que se marchó alta.

El Langreo cae al final ante el Compostela (0-1)

Compostela: Pato Guillén (3); Saro (2), Matías (2), Álvaro Casas (3); Josiño (3), Samu (2), Fer Beltrán (2), Salado (2); Escudero (2), Rafa Mella (2), Parapar (2). Cambios: Pablo Durán (3) por Escudero, min. 46; Baleato (3) por Fer Beltrán y Jordan (2) por Samu, min. 66; De Prado (s.c.) por Saro y Joel (s.c.) por Josiño, min. 85. Langreo: Adrián Torre (2); Cristian (1), Gonzalo (1), Alain (2), Álvaro (2); Jandro (2), Juan López (1), Lavsamba (2), Nacho (1); Jorge Hernández (1), Panadero (1). Cambios: Abel (1) por Jandro e Iván Amores (1) por Jorge Hernández, min. 74; Dorian (s.c.) por Juan López, min. 83. Junior (s.c.) por Alain, min. 89. El gol: 1-0, min. 79: Pedro Durán. Árbitro: Sánchez Ingidua (castellanoleonés). Amonestó al local Pablo Durán y al visitante Pana. Vero Boquete: 1.100 espectadores.

En un partido muy igualado, el tanto de Pablo Durán en la segunda parte fue suficiente para que el Compostela superase a un Langreo gris en ataque. Tanto Adrián Torre como Pato fueron los protagonistas del encuentro, ya que con sus intervenciones impidieron que el marcador se decantase mucho antes. El Langreo, que mereció más, encajó su tercera derrota consecutiva, baja puestos y comienza a sentir que la zona caliente se acerca mientras que los gallegos siguen a la estela del intratable líder Unión Adarve.

El encuentro comenzó con el Unión buscando con descaro la portería de Pato. Los langreanos dispusieron de ocasiones para batir a Pato, pero el guardameta estuvo acertado en todas sus intervenciones.

La segunda parte comenzó con un susto importante para el Langreo ya que en el 47 un centro de Parapar, lo continuaba Josiño y Pablo Durán remataba haciendo que Adrián Torre tuviera que lucirse para despejarlo. El Compostela comenzaba a pisar más el campo del Langreo y en el minuto 79 llegaría el tanto de la victoria. Falta lejana entre los dos campos que se saca rápido, Pablo Durán la controla y suelta un zapatazo desde la frontal del área que supera pegado al poste a un Adrián Torres que nada pudo hacer. Pudo empatar el Langreo en la siguiente jugada, pero Pato estuvo brillante en su intervención y desbarató la ocasión de Pana.

El Ceares pierde ante el Pontevedra (3-1)

El Ceares mereció algo más en su visita al campo de un Pontevedra (3-1), que ayer no lo tuvo fácil ante el colista del grupo. Los asturianos, tras neutralizar un rápido 1-0, plantaron cara y en la primera mitad dispusieron de un par de ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. Sin embargo, en la segunda parte sucumbieron ante un Pontevedra mucho más incisivo. Apenas habían transcurrido 7 minutos de juego cuando el Pontevedra consiguió adelantarse en el marcador en un centro lateral que Brais Abelenda remató de cabeza en el área pequeña. No acusó el golpe el Ceares, que buscaba el empate y apenas un minuto más tarde Óscar Fernández se fue en velocidad y cayó derribado cuando se internaba en el área. La pena máxima se encargó de transformarla el propio Óscar.

Con el 1-1 en el marcador, el Pontevedra dio un paso al frente, pero el Ceares aguantó el tipo y probó suerte en varias ocasiones. Ya en la segunda parte, el Pontevedra recuperó el control y no tardó en conseguir premio en un error de los asturianos aprovechado por Martín Diz. Con el 2-1, los gallegos no se conformaron, aunque no pudieron sentenciar el resultado hasta el minuto 88, por mediación de Charles.