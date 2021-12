Así fue la jornada en Tercera: crónicas, resultados, imágenes y puntuaciones

Vetusta: Berto Hórreo (1); Pablo (1), Javi Moreno (1), René (1), Osky (2); Yayo (1), Mangel (1); David Iglesias (1), Álex Suárez (2), Chus (2) y Javi Cueto (1). Cambios: Eloy (1) por Chus, en el min. 57. Viti (1) por Osky, en el min. 71. Marc (1) por Pablo, en el min. 71. Álvaro (1) por Mangel, en el min. 81. Laso (1) por Yayo, en el min. 81 Sporting B: Javi Izquierdo (2); Gil (1), Somolinos (1), David Fernández (1), Pola (1), Diego Sánchez (1); Pelayo (2), Mecerreyes; Oyón, César García (3) y Santamaría (2). Cambios: Nacho (1) por Mecerreyes, en el min. 46. Tejón (1) por Pelayo, en el min. 65. Argüelles (1) por Diego, en el min. 65. Queipo (1) por Oyón, en el min. 71. Pozo (1) por Santamaría, en el min. 85. Goles: 0-1, min. 37: César García. 1-1, min. 49: Chus. 1-2, min. 64: Santamaría. Árbitro: Juan González Suárez (colegio de Avilés). Expulsó al local Javi Moreno en el min. 91. Amonestó a los locales René y Marc y al visitante Mecerreyes.

El Sporting B rompió ayer la racha del Vetusta en los miniderbis asturianos –siete victorias consecutivas– y se llevó un intenso duelo en El Requexón ante el eterno rival (1-2). Los rojiblancos fueron más efectivos que los azules, golpearon cuando tuvieron que hacerlo y luego aguantaron firmes el dominio local. El Vetusta lo intentó hasta el final y por tramos llevó el peso del partido, pero le faltó el colmillo necesario para hacer daño en ataque ante un ordenado filial sportinguista. El plan de Sergio Sánchez, técnico de los rojiblancos, funcionó de diez. El partido arrancó con mucho ritmo, con cierto dominio del Vetusta y con el Sporting B preparado para esperar su turno.

Los rojiblancos formaron con una defensa de tres centrales, lo que dificultaba los ataques del Oviedo, guiados por Álex Suárez y con Yayo de metrónomo en el centro del campo. En el Sporting B destacó Pelayo en la creación en la medular y César García en la finalización de las jugadas. El habilidoso extremo, escorado a la derecha, avisó nada más empezar con un recorte y un tiro con la zurda que se fue muy desviado. Susto para el Vetusta, que no encontraba a Javi Cueto, referencia arriba. Santamaría probó fortuna para el Sporting B tras un gran control, pero su tiro se fue fuera. No había grandes ocasiones y el Vetusta intentaba ser protagonista, pero no era capaz de hacer daño y además no encontraba a Álex Suárez, vital para el equipo de Jaime Álvarez. En el minuto 37 llegó el primer gol del Sporting B, en una jugada de César calcada a la de inicio del partido. El atacante desbordó al central René y la clavó en la escuadra de Berto Hórreo con un gran zurdazo que dejó helado a El Requexón.

El Vetusta no se amilanó y su reacción no se hizo esperar con la mejor oportunidad del partido –prácticamente la única a excepción de un remate de Cueto–. Álex Suárez filtró un pase de quilates para David Iglesias, que se quedó solo ante el meta Javi Izquierdo. El portero tiró de reflejos y desbarató con clase la opción azul. El partido se fue al descanso con la victoria visitante.

El paso por vestuarios le vino fenomenal al Vetusta, que no tardó ni cinco minutos en igualar el choque. Chus cazó un balón suelto tras un córner y la clavó en la red con un derechazo raso. 1-1 con casi toda la segunda parte por delante. El partido entonces entró en una fase muy táctica, con el filial azul teniendo la iniciativa gracias a los chispazos de Álex Suárez. El Sporting esperaba ordenado y tras un error en defensa le llegó la opción para llevarse el partido. Pablo Menéndez perdió un balón fácil en la derecha, con los centrales del Oviedo muy abiertos y el balón le llegó a Santamaría, solo ante Hórreo. No perdonó el ariete y puso el 1-2.

El Vetusta intentó entonces estirarse y atacó hasta el final, aunque con escaso acierto. Los azules se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Moreno en el descuento tras una falta en la frontal. Al final, 1-2, con el Vetusta manteniendo el liderato en Tercera y el Sporting B justo detrás, a cinco puntos de distancia.

Jaime Álvarez, entrenador del Vetusta Jaime Álvarez, entrenador del Vetusta, defendió el juego de su equipo tras la derrota ante el Sporting B. “Perder en casa y ante el eterno rival es difícil, pero hay que sacar más cosas positivas que negativas: Hemos sido muy superiores”, dijo el ovetense. “En los últimos minutos el primer tiempo y sobre todo en el segundo hubo una diferencia de fútbol abismal. Nos toca levantar al vestuario”, recalcó. “En el segundo tiempo hubo una diferencia de fútbol increíble. Ellos jugaban a robar y a correr y lo han hecho bien. Nos lo plantea mucha gente aquí, aunque no lo esperábamos del Sporting”. Sergio Sánchez, técnico del Vetusta “Estoy contento por el gran partido que hemos hecho. Sin hacerlo es imposible ganar aquí y lo hicimos ante un magnífico equipo. La diferencia que manteníamos con ellos en la tabla era injusta por los méritos y cuando los hemos tenido enfrente se ha visto un partido precioso por la intensidad, por la entrega y por el fútbol”, dijo ayer Sergio Sánchez, técnico del Sporting B, tras la victoria ante el Vetusta. “Ha sido un derbi en estado puro, que ha caído de nuestro lado. Ha sido un orgullo y hemos hecho lo que se espera de un Sporting, que viene aquí y defiende su honor con creces”.

Robert da la victoria al Caudal ante el Titánico (0-1)

Titánico: Alejandro (2), Álex García (2), Yago (2), Carlos Carcedo (3), Nuño (3), Mateo (2), Yosu Camporro (2), Pascual (3), Marcos Iglesias (3), Lele (2) y Monasterio (2). Cambios: Sergio (1) por Mateo, min. 65. Samuel (s.c.) por Lele, min. 80. Diego (s.c.) por Monasterio, min. 88. Caudal: Sergio Fernández (2), Sergio Roza (2), Omar Hernández (2), Keko (3), Cristian Rubio (2), Álvaro Pozo (3), Coutado (2), Robert (3), Pelayo Pedrayes (3), Oliveros (3) y Fernando (2). Cambios: Kang (2) por Cristian Rubio y Borja Navarro (2) por Coutado, min. 55. Damián (2) por Omar Hernández, min. 58. Roberto (s.c.) por Robert, min. 84. El gol: 0-1, min. 32: Robert. Árbitro: Iván Blanco Rodríguez, de la delegación de Gijón. Amonestó a los locales Marcos Nieto, y a los visitantes Fernando, Roberto y al entrenador, Luis Rueda. Las Tolvas: Alrededor de 250 espectadores.

Un gol de Robert, en el minuto 31, dio la victoria al Caudal en un partido muy igualado en el que los locales, que merecieron más, prolongan su mala racha de resultados. El cambio de entrenador, con Senén Coto en el banquillo en sustitución de Marcos Suárez, no fue un revulsivo, a pesar de que los locales plantaron cara al Caudal.

El equipo de Luis Rueda rompió su racha negativa y volvió a ganar después de tres empates consecutivos.

El partido en la primera parte fue muy igualado. El Caudal tuvo la primera ocasión, en una acción de Coutado que el guardameta Alejandro desbarató. Poco después, Robert abrió el marcador en una jugada personal. El Titánico reaccionó y al borde del descanso tuvo su mejor ocasión en las botas de Marcos Iglesias, pero su disparo fue detenido por el guardameta Sergio.

En la segunda parte, siguió la misma tónica, con el juego muy igualado, aunque el Titánico estiró líneas en busca del empate y dispuso de una ocasión, por mediación de Yosu Camporro, pero su tiro se fue rozando el poste. El Caudal respondió con una buena ocasión de Pozo, que paró Alejandro, y los mierenses se mantuvieron firmes para conservar el resultado.

Triunfo del Lealtad al San Martín (0-1)

San Martín: Yago (1), Benjamín (1), Víctor (1), Yago Trigueros (2), Berto (1), Moha (2), Montequín (2), Hugo (1), Bamba (1), Janneh (1) y Amando (1). Cambios: Gabri (1) por Janneh, min. 46. Sergio Camblor (1) por Hugo, min. 60. Williams (1) por Berto, min. 80. Lealtad: Porrón (1), Rafa (1), Marcos (1), Zucu (2), Meana (2), Álvaro (2), Colo (2), Monti (1), Miguel (2), Agus Porto (2) y Adrián Llano (1). Cambios: José (1) por Adrián Llano, min. 46. Ballina (1) por Monti, min. 73. Luis (s.c.) por José, min. 80. Sebas (s.c.) por Zucu, min. 87. El gol: 0-1, min. 29: Víctor, en propia puerta. Árbitro: González Cueto, de Avilés. Amonestó a los locales Berto, Janneh y Amando, y al visitante Porrón. El Florán: 160 espectadores. Un gol en propia meta de Víctor, al intentar despejar un tiro de Meana, dio la victoria al Lealtad que mantiene su excelente racha con seis victorias en los últimos siete partidos.

El Llanes gana al Lenense a domicilio (0-2)

Lenense: Iván Torres (1), Julio (1), Charly (1), Pedro Cejudo (1), Campillo (1), Jairo (1), Madou (1), Encina (1), Pablo Sánchez (1), Pibe (1) y Berto Arias (1). Cambios: Jorge Fidalgo (1) por Jairo, Riduan (1) por Madou y Luismi (1) por Encima, min. 57. Carlos Blanco (s.c.) por Pibe, min. 77. Jean Philippe (s.c.) por Pedro Cejudo, min. 83. Llanes: Gabri (1), Álvaro Mier (1), Bruno (1), Durán (1), Richi (1), Pablo Álvarez (1), Cristofer (2), Pablo Prieto (2), Adri Díaz (2), Gael (1) y Arturín (2). Cambios: Julián (1) por Arturín y Alberto (1) por Gael, min. 75. Álvaro (s.c.) por Adri Díaz, Laria (s.c.) por Pablo Prieto, min. 83. Yefri (s.c.) por Cristofer, min. 88. Goles: 0-1, min. 13: Cristofer. 0-2, min. 19: Cristofer. Árbitro: Nicolás Menéndez Riestra, de la delegación de Gijón. Amonestó a los locales Pablo Sánchez, Jorge Fidalgo y al preparador físico David Suárez. El Sotón: Alrededor de 150 espectadores.

El Llanes rompió su mala racha en El Sotón y volvió a la senda de las victorias, lo que le permite regresar a los puestos de play-off de la clasificación. Dos goles en seis minutos, ambos de Cristofer, en el tramo inicial del partido, encarrilaron la victoria de los llaniscos, a pesar de que la primera ocasión cayó del lado local, en un disparo de Pibe que Gabri envió a córner.

Cristofer no falló y adelantó al Llanes en un disparo con la derecha, en el minuto 13. Poco después, de nuevo el centrocampista aprovechó un pase de Arturín para marcar el segundo.

El Lenense trato de reducir distancias, pero el Llanes defendió bien su ventaja. En la segunda mitad, los locales llevaron la iniciativa en el tramo inicial, pero el Llanes reaccionó y no tuvo problemas para mantener el marcador.

El Navarro no perdona ante el Colunga (2-0)

Navarro: Santi Marcilla (3), David (2), Fredo (3), Santa (2), Adri (2), Miguel (2), Jonás (2), Mulero (3), Bertín (2), Isra Villoria (3) y Polo (2). Cambios: San Eloy (2) por Miguel, min. 72. Roscales (s.c.) por Mulero, min. 85. Carpin (s.c.) por Jonás, min. 93. Colunga: Junquera (1), Ordóñez (2), Davis (2), Dominique (1), Berto González (2), Pablo Martínez (2), Dani Corgo (2), Manolo (2), Remuñán (1), Raúl Llera (1) y Adrián Berredo (2). Cambios: Estebánez (2) por Remuñán y Menen (2) por Raúl Llera, min. 46. Raúl Carballo (2) por Adrián Berredo, min. 66. Goles: 1-0, min. 32: Fredo. 2-0, min. 71: Isra Villoria. Árbitro: Fueyo Cube, de la delegación de Oviedo. Amonestó al local Fredo. Anexo Tabiella: Alrededor de 120 espectadores.

El Navarro sigue fuerte en Tabiella y ante el Colunga consiguió su tercera victoria consecutiva en su campo. En la primera mitad fue superior el conjunto local, que además de adelantarse en el marcador, por mediación de Fredo, al rematar un saque de esquina, dispuso de ocasiones para haber aumentado la ventaja, en especial una de Mulero, con un disparo que se marchó rozando el poste. En la segunda mitad, el Colunga empezó mejor y dispuso de ocasiones para haber logrado el empate, lo que evitó Santi Marcilla con sus buenas paradas. Los locales aprovecharon una de sus escasas ocasiones para sentenciar el partido con un tiro desde larga distancia de Isra Villoria.

Empate entre Gijón Industrial y Langreo B (0-0)

Gijón Industrial: Lastra (3); Gelu (3), Quintana (1), Diego (2); D. Ruiz (2 ), Alegre (3), Baba (3), Víctor (1), Riki Menéndez (2), Riki Navarro (2) y Juan Pablo (3). Cambios: Ofon (2) por Juan Pablo, Chopa (2) por Gelu, min. 60, Borja (1) por Babá, min. 86. Langreo B: Manfred (1); Vadim(2), Rodri (2), Madrid (2), Alejandro (3), Trapiello (2); Druv (2), Mathieu (1), Nelson (1), Rabii (2)y Chiru (1) Cambios: Letian (1) por Chiru, Varela (2) por Druff, min. 65, Bartus (1) por Rabii, min. 86 Árbitro: Fernández Pérez, de la delegación del Caudal. Amonestó a los locales Riki Menéndez y a Miguel Martín. Expulsó al visitante Madrid por doble amarilla y mostró amarilla a Trapiello y Vadim. Santa Cruz: 200 espectadores.

El Industrial no pudo pasar del empate en Santa Cruz ante un Langreo B que se mostró luchador. Los locales dominaron en el primer tiempo, pero los visitantes mejoraron tras el descanso. El equipo de Miguel Martín salió afanado en buscar el triunfo. Tuvo situaciones peligrosas, pero le faltó un punto de inspiración en el área contraria. El Langreo aguantó el empuje local. Poco a poco mejoró y terminó disputando una buena segunda parte. Al final, reparto de puntos entre ambos conjuntos.

El Luarca saca un empate de mérito ante el Praviano (1-1)

Praviano: Raúl Paulino (2), Chechu (2), Campuzano (2), Zapico (2), Samu Pereda (2), Cayarga (1), Ito (3), Quero (2), Longo (1), Joaquín (2), Trelles (1). Cambios: Guille Méndez (2) por Quero, min. 61, Mario (2) por Ito, min.69, Pablo Santos (1) por Joaquín, min.80. Luarca: Adrián (2), Iván Prendes (2), Mate (2), Michu (1), Isma (2),Raúl (2), Efrén (2), Jorge Vázquez (1), Lorido (3), Mateus (2), Yaco (1). Cambios: Chechu (2) por Efrén,min. 65, Barragán (1) por Raúl y Román (2) por Michu min.72. Goles: 1-0, min. 41: Ito. 1-1, min. 77: Mateus, de penalti. Árbitro: Pérez Albuerne, de la delegación del Nalón. Expulsó al visitante Jorge Vázquez, por doble amarilla en el minuto 63, y al local Samu, en el minuto 91. Amonestó a los visitantes Prendes, Lorido Mateus y Yaco. Santa Catalina: 250 espectadores.

El Luarca logró un punto de mérito en Santa Catalina, en un encuentro en el que los luarqueses jugaron en inferioridad más de treinta minutos. Los locales se adelantaron en la primera mitad por mediación de Ito, pero el Luarca consiguió el tanto del empate, de penalti, en el tramo final del partido.

El Mosconia vuelve a la senda de las victorias ante el Roces (2-1)

Mosconia: Sergio (2), Secades (2), Rubén (2), Fuentes (2), Miguel (1), Pastur (2), Cali (3), Julen (2), Jony (2), Nico Vega (1) y Vicente (2). Cambios: Gabri (1) por Miguel, min. 62. Bertín (1) por Vicente, min. 82 y Lastra (s.c.) por Jony, min. 90. TSK Roces: Rodrigo (1), Yoel (1), Reyero (1), Cris (1), Ntutum (2), Menéndez (2), Gonzalo (1), Álvarez (1), Eric (2), Areces (1) y Rubio (1). Cambios: Edu (1) por Menéndez, min. 65. Guille (1) por Gonzalo, min. 78. Fermín (s.c.) por Eric y Hugo (s.c.) por Álvarez, min. 88. Goles: 1-0, min. 68: Vicente. 2-0, min. 79: Jony. 2-1, min. 84: Rubio. Árbitro: Ballesteros de La Rubia, de Oviedo. Amonestó al local Fuentes, y a los visitantes Cris y Ntutum. Vega de Anzo: Cien espectadores.

El Tuilla gana al Urraca (0-1)