Los Seo llegaron con Bruce Lee: la historia de la familia que impulsó el taekwondo en Asturias

Habla el padre y contesta el hijo.

–Cuando yo llegué a Asturias había un gran boom de las artes marciales.

–Para entendernos: ¡Era la época de Bruce Lee!

Era julio de 1984 y fue la primera vez que el conocido maestro coreano de taekwondo Young Ki Seo Bae (Seúl, Corea del Sur, 1957) pisaba España. Primero estuvo en Valladolid. Su hermano, maestro como él, había llegado unos años antes. “Nos llamaban otros maestros para dar clases en España porque no había profesores suficientes para cubrir la demanda”, rememora Ki Seo, que es ingeniero de Telecomunicaciones, pero se dedicó al taekwondo. Al coreano no le gustó Valladolid. Por eso regresó a Corea. En cambio, sí le gustó mucho Asturias, donde aterrizó en 1987. Ya nunca se movió.

Un año, 1987, para el recuerdo en esta familia coreana popular en la comarca avilesina, que echó a andar el gimnasio y Club Deportivo Seo en Las Vegas (Corvera), dedicado a la disciplina del taekwondo y que además pasa de generación en generación. Ahora es Hyo Seuk Seo Lee (Avilés, 1989), más de diez veces medallista nacional en diferentes categorías y modalidades, miembro de la selección española de la Real Federación Española de Taekwondo, campeón del Korean National Sport Festival 2021 e hijo único de Young Ki, el que acompaña a su padre dando clases a las jóvenes promesas asturianas. “¡Este gimnasio tiene dos años más que yo!”, bromea Seuk Lee. La escuela tiene más de cien alumnos repartidos en sus cuatro sedes: Las Vegas, Piedras Blancas, Gijón y Avilés. “El nivel de taekwondo en Asturias ha crecido mucho. Todos los años sacamos seis o siete medallas”, explica Seo hijo desde el gimnasio de Corvera, repleto de recuerdos que bien pueden ilustrar la historia de las artes marciales en la región. Los Seo han sido –son– claves en el desarrollo en Asturias del deporte nacional de Corea, una auténtica religión en Asia: allí el taekwondo es una carrera universitaria. Aquí, en cambio, hasta hace bien poco era un “deporte adjunto” al kárate. Los Seo fueron pioneros en la región. El padre, junto con su hermano, puso en marcha la Federación Asturiana de Taekwondo en 1988 y hoy en día la preside. “Fui uno de los primeros asiáticos en instalarme en Asturias. Recuerdo que en los años ochenta había muy pocos”.

Su hijo es administrativo. “Al igual que mi padre, yo también estudié una carrera (Magisterio Infantil), pero lo que me gusta es esto, el taekwondo. Lo llevo haciendo toda la vida y no me cansa”, explica Seo hijo, que empezó a competir con 12 años. Ahora transmite sus conocimientos en una disciplina en constante evolución. “Yo tengo métodos menos tradicionales que mi padre”, dice Seo hijo. El padre ofrece su visión. “Antes los alumnos eran más duros y ahora los niños tienen más ‘maquinitas’ y su carácter ha cambiado”. Lo que no ha cambiado es la insistencia de los Seo: casi cuarenta años al pie del cañón del taekwondo en Asturias.