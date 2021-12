“El Caudal es un club histórico y obliga a un grado importante de responsabilidad”

Luis Rueda (Oviedo, 1975) ha llegado al Caudal con fuerza, con mucha fuerza, tras el despido de Nacho Cabo. Con la misma que se expresa. Un tipo convencido y, sobre todo, muy convincente.

–Lleva más de un mes al frente del Caudal. ¿Qué se ha encontrado?

–Cuando llegas con la temporada comenzada tienes que adaptarte rápido a la plantilla y los jugadores también adaptarse rápido a la idea. Aunque tengo un amplio conocimiento de la Tercera, me ha tocado conocer mejor al grupo. Es que hasta que no estás dentro no lo conoces del todo.

–Llega al Caudal en un momento donde el equipo estaba muy lejos de las primeras posiciones. ¿Cuál es el objetivo?

–¿El objetivo? Aunque suena tópico, es el día a día. El partido a partido. Lo importante es recuperar la confianza y tener una estabilidad. El Caudal es un equipo histórico, pero tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y ya no somos ese Caudal glorioso. Ahora somos un club bueno de Tercera. Pero la Tercera ha cambiado mucho. Las diferencias son cada vez más pequeñas entre los equipos. Todo se ha igualado mucho.

–¿Cómo de importante es que el Caudal se identifique con una población tan singular y distinta como es Mieres en Asturias?

–Es muy importante. Todos, absolutamente todos, debemos ser conscientes de donde estamos. El Caudal es un histórico y obliga a un grado importante de responsabilidad. Estamos hablando de Mieres, que tiene una población importante.

–Imagino que también busca ese sentimiento de pertenencia entre el club y la ciudad.

–Me gusta que el Caudal esté arraigado a Mieres, que el equipo se identifique con la ciudad. Yo soy un gran defensor del trabajo de cantera. Estuve cuatro temporadas en el Covadonga. El ejemplo está en el protagonismo de Roberto o Juan Bagüés. Juan ha estado en todas las categorías inferiores del club hasta llegar al primer equipo. Pero para hacer esa apuesta por la cantera se necesita un trabajo previo en la base. El futuro del fútbol asturiano, bueno, el de fútbol en general, pasa por el trabajo que se hace en la cantera. Se necesita mayor inversión y atención a la cantera; es algo que se puede mejorar. No miro nunca el DNI. Pero la alternativa no llega porque sí o por darle a una varita.

–¿Se visualiza en el Caudal a largo plazo?

–Cuando un entrenador llega a un club su deseo siempre es estar muchos años. Eso significa que todos están contentos. Pero el primer día que llegas queda uno menos para irte. Eso es algo matemático y las matemáticas son una ciencia exacta. Los entrenadores estamos siempre al borde del precipicio. Solo importa ganar. Valen los números. ¿El resto? Da igual. A nadie le importa las lesiones, las circunstancias de los malos resultados. Valoran el resultado.

–¿Qué le ha trasladado a sus jugadores?

–Los jugadores saben que siempre estaré ahí. Pero también que les voy a exprimir. ¡No voy a permitir que nadie se desvíe del objetivo! No voy a tener ningún miramiento porque un jugador se llame como se llame o tenga el rol que tenga si después no me da resultado. Si no me dan resultado, no jugarán. Voy a ser muy insistente. Un martillo pilón.