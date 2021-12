El Llanera, a dar la sorpresa

El Llanera está preparado para dar la sorpresa en la Copa del Rey. Los de Posada se enfrentan en la tercera eliminatoria de la competición al Mallorca, equipo de Primera División, a partir de las 19.00 horas en Ganzábal, con la intención de repetir la gesta que lograron ante la UD Logroñés, equipo de Primera RFEF, al que dejaron fuera de la competición en la anterior ronda. Para este partido, el técnico del Llanera, José Luis Rodríguez, no podrá contar con los dos centrales: Pantiga, lesionado de larga duración y Otia.

El entrenador es consciente de la dificultad de superar a un rival de Primera División, pero no lo descarta. “Es fútbol y en una eliminatoria a un partido puede pasar de todo. Sabemos que será difícil, pero también que tendremos opciones”.

Por su parte, el presidente del club, Miguel López-Cedrón señaló que el club acoge “con mucha ilusión jugar otra vez ante un equipo de Primera División. Ya lo hicimos la pasada temporada ante el Celta y ahora volvemos a tener una oportunidad que no se presenta todos los días”.

El dirigente, ex jugador del Sporting y Oviedo, entre otros equipos, sabe que eliminar al Mallorca “será difícil, pero no imposible. Es muy complicado, pero en esta competición siempre hay sorpresas y creemos que alguna opción tenemos”. Miguel López-Cedrón lamenta no poder jugar el partido en el Pepe Quimarán, pero a la vez muestra su agradecimiento al Langreo por la cesión de Ganzábal. “El año pasado tampoco pudimos jugar en nuestro campo ante el Celta, pero es lo que hay. Ganzábal nos trajo suerte ante el Logroñés y esperemos que se pueda repetir la hazaña”.

Para el presidente el hecho de poder jugar la Copa del Rey es “un premio para el club” y señala que el equipo no se dejará nada. “Vamos a pelear a tope por pasar. Sabemos que será muy complicado, pero pasar sería un premio gordo muy importante y no podemos renunciar a ello porque nunca sabemos cuándo podremos tener la oportunidad de volver a jugar esta competición. La posibilidad de dejar fuera a un equipo de Primera División sería algo que quedaría para siempre en la historia del club”.

Miguel López-Cedrón reconoce que el equipo está ahora en otra dinámica de resultados. “Eliminar al Logroñés nos sirvió para reforzar la confianza del equipo. Creo que en la Liga tenemos menos puntos de los que merecemos y creo que tenemos que hacernos fuertes en nuestro campo, que es ahora nuestra asignatura pendiente”. No tiene dudas de que “nuestro objetivo es salvar la categoría y por ello vamos a pelear, siendo conscientes de que estamos en una categoría que quizás no sea la que nos corresponde”.

La posible alienación del Llanera será la integrada por Pablo, Crespo, Pape, Marcos, Mundaka, Espinar; Celes, Martín, Vity, Thompson y Saha. El Mallorca introducirá varios cambios en el equipo con respecto al once que viene jugando en la Liga. El posible equipo titular de los baleares será el integrado por Leo Román, Maffeo, Gayá, Sedlar, Olivan, Battaglia, Febas, Antonio Sánchez, Llabrés, Dani Rodríguez y Abdón.