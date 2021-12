Ródenas hizo el primero con Astu: así es el goleador del Avilés

“Hacía falta, mucha hacía falta... Después de la rachita que llevábamos, hacía falta gasolina y una victoria así para volver a sentirnos ganadores”. Lo dice en Oviedo Alberto Ródenas, delantero del Avilés y goleador en la victoria blanquiazul del pasando fin de semana frente al Leganés B en Madrid, la primera con Jorge González, “Astu”, al frente del equipo tras la salida de Chiqui de Paz por los últimos malos resultados. El de Ródenas fue un tanto oportunista para una nueva etapa en el Avilés.

“El gol fue de delantero centro: una falta directa que dio en el larguero, cacé el rechace y fue para dentro. Hicimos un buen partido y todo el equipo se lo merecía”, explica el alicantino, de 23 años, canterano del Atlético de Madrid uno de los refuerzos que mejor se ha asentado en el equipo. “Estoy muy contento en Asturias”. Ródenas tiene su campamento base en Oviedo. Dice que es una ciudad muy cómoda y va mucho a centro. Pasea. Y vive entre la capital y Avilés, donde va a entrenar. “Los compañeros lo hacen todo muy fácil. Quedamos mucho para tomar algo. En Asturias, quitando la lluvia, se vive muy bien”.

Ródenas, como el resto de la plantilla del Avilés, fue una de las apuestas de Astu como director deportivo. Ahora lo tiene de jefe en el vestuario tras la salida de Chiqui de Paz. “El despido de un entrenador es una situación triste que nadie desea en el mundo del fútbol. Los jugadores también somos culpables en una racha así. Astu era un director deportivo muy cercano, como entrenador no lo conocía, pero creo que puede hacerlo bien. El equipo está enchufado, con muchas ganas de hacerlo bien”.

Ródenas rememora su llegada a Avilés, con una parada en la Liga de Chipre de por medio, en la que duró solo diez días en el Doxa Katokopias tras su etapa en el Córdoba. “No me gustó lo que me encontré y surgió la opción del Avilés. Pregunté y me hablaron muy bien. Creo que acerté”. El ariete lleva cinco goles en nueve partidos como titular. Está solo a uno de Natalio, el máximo goleador. “Intento no marcarme un objetivo goleador, creo que así es mejor. Quiero seguir ayudando al equipo. Y si es marcando goles, mejor”.

El Avilés lanza una promoción solidaria

El Avilés ha activado una promoción de cara al siguiente partido del club, el sábado a las 18.00 horas frente al Bergantiños. “Cada socio del Avilés que done comida no perecedera recibirá a cambio una entrada gratuita respaldando así la iniciativa del grupo de animación ‘Indeseables’”, explicó ayer el conjunto avilesino. Todos lo recaudado irá destinado al Banco de Alimentos. Cada abonado del Avilés que deseé canjear la entrada por comida debe pasar con su carné de socio por la tienda oficial, que abre de 10.30 horas a 13.30 (los sábados a partir de las 17.00).