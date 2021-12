Swift machaca en la Inmaculada

En los últimos días hay un gigante (2,16 metros) en la cancha del colegio de la Inmaculada con pasado en la NBA y ganas de seguir encestando. Robert Swift (Bakersfield, California, 3-12-1985) es el fichaje estrella del modesto Club Deportivo Barrio de La Arena, equipo de la Primera Autonómica, con el que debutó el pasado fin de semana. Sus colegas gijoneses le convencieron para recuperarse de su última lesión sumando minutos en la segunda categoría más humilde del baloncesto español -por debajo solo hay otra categoría-. “Ahora mismo quiero pasarlo bien y no hay nada mejor que jugar al baloncesto con amigos”, explica el expívot de Seattle Supersonics.

Gijón le enganchó hace tres años hasta el punto de casarse con una gijonesa y convertir la ciudad en un nuevo punto de partida en su vida. Nuevas costumbres, nuevo equipo y nuevas amistades, las mismas con las que ha vuelto a amar la pelota sin necesidad de contratos estratosféricos ni flashes. Porque en el Club Deportivo Barrio de La Arena nadie cobra. “Me pareció que podría ser una experiencia divertida”, comenta Robert Swift sobre su estreno en la Inmaculada en partido ante el líder, el Club Baloncesto Noreña. Llevaba poco más de una semana entrenándose. Cuentan sus compañeros que los rivales se quedaron a cuadros al verle aparecer en la cancha.

Swift eligió este equipo, además de por afinidad con muchos de sus jugadores, porque entiende que es un paso necesario para completar su recuperación. “La temporada pasada me rompí un músculo de la pierna. Me apresuré a volver sin una preparación adecuada y al final lo que conseguí fue que no pude caminar durante unos meses. Ya me recuperé y estoy mejor. Ahora quiero empezar a jugar de nuevo, pero correctamente”, detalla el californiano. Pretende seguir con su carrera en categorías más exigentes, ya sea en Gijón o fuera, pero de momento su equipo es el Club Deportivo Barrio de La Arena.

“Nunca imaginé que podría llegar a compartir equipo con un NBA”, dice Adriano Pérez, alero del Barrio de La Arena, y una de las personas que conoció Swift a su llegada a Gijón. “Al poco de venir a la ciudad le estuvimos tratando y nos hicimos amigos. Incluso fui a su boda. Es un tío genial, súper campechano y muy humilde”, continúa Adriano, fisioterapeuta de profesión y dueño de la Clínica APS Fisioterapia, uno de los patrocinadores del nuevo equipo de Swift. Él también le propuso unirse al grupo. El último empujón se lo dio el presidente, Ricardo Pérez. “Con la situación que estamos viviendo en este momento -la pandemia-, creo que es mejor estar aquí en Gijón con mi esposa y recuperar la forma perfecta hasta que pueda encontrar otro equipo de alto nivel”, añade el estadounidense.

Al margen del trabajo individual, el Barrio de La Arena se entrena un par de días a la semana y juega cada sábado en las instalaciones del centro educativo gijonés, donde algunos de sus jugadores cursaron estudios. La plantilla está formada por una decena de jugadores entrenados por Dani Sánchez Menéndez. Ascendieron la pasada temporada y el objetivo pasa por disfrutar lo máximo posible de una campaña que ha contado con el californiano como incentivo añadido. “Espero quedarme en Gijón durante un tiempo. Incluso si me sale alguna oferta de fuera volveré aquí, porque es como mi casa”, dice Swift.

Robert Swift llegó a Asturias en 2018 como fichaje del Círculo Gijón, convirtiéndose en un bombazo de la entonces Primera Nacional. Vivió una segunda etapa en el equipo, ya en LEB Plata, en la que las lesiones no le dejaron brillar todo lo que le hubiera gustado. A la espera de nuevas propuestas, machaca en la Inmaculada y disfruta del “quinto cuarto”. Es el que se juega en un bar de la calle San Francisco de Asís, muy próxima al escenario de los entrenamientos y partidos, y donde los jugadores cuidan ese buen rollo que acabó de convencer a Swift para incorporarse a su nuevo equipo. “Ya sabe algo de español y si le cuesta un poco, lo arreglamos en inglés. Para nosotros es un puntazo tenerle”, dicen sus compañeros sobre la ya asturianizada estrella estadounidense.