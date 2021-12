El domingo, a partir de las 10.30 horas, unos 250 atletas participarán en la octogésima edición del Cross de Navidad, “Memorial Toso Muñiz”, una cita organizada por la Asociación Atlética Avilesina y la Federación Asturiana de Atletismo, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés. Se trata de una de las más antiguas pruebas del calendario nacional de campo a través, que regresa al calendario tras no celebrarse en 2020 debido al covid-19.

La concejala de Deportes, Nuria Delmiro, acompañada por el presidente de la Asociación Atlética Avilesina, Gerardo González, presentó ayer esta competición en la que, como es tradicional, se otorgará a los ganadores absolutos la Carabela donada por la familia del expresidente de la Atlética Avilesina, Toso Muñiz. Como principal novedad, la organización ha dado un paso más en la igualdad entre las categorías masculina y femenina, al marcar las mismas distancias para ambos sexos, todo ello enmarcado en la campaña “#JugamosPorLaIgualdad. No al machismo”, de la Dirección General de Deporte del Principado.

El LXXX Cross de Navidad tendrá lugar en el área recreativa de Valliniello, en un circuito de 1.510 metros diseñado por José Antonio Suárez, “Pepete”, y Carlos Alonso, caracterizado por combinar zonas abiertas con otras más reviradas y con fuertes pendientes. Se establecen tres subcircuitos de 620 metros (A), 1.240 metros (B) y 1.510 metros (C), para realizar las carreras de las diferentes categorías.

Correrán atletas desde la categoría sub-10 (benjamín), con salida a las 10.45, hasta la absoluta (13.15 femenina y 13.55 masculina). La organización estima una participación de cerca de 250 atletas, entre federados y no federados. Hasta la categoría sub-12 la inscripción es gratuita y se realiza el mismo día de la prueba. Debido a la situación sanitaria, no se dispondrá de servicio de vestuarios-duchas. El uso de la mascarilla será obligatorio en todos aquellos momentos en que no se pueda garantizar la distancia de seguridad.