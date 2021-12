Jazmín: “Que esté Marizza me tranquiliza”

El Unicaja Banco Gijón acaba de hacer dos movimientos en su plantilla: una incorporación, la de la lateral paraguaya Jazmín Mendoza, y una baja, la de la central Nerea Canas. Mendoza, de tan solo 19 años, viene de jugar el Campeonato del Mundo con la selección de Paraguay, llega para reforzar la banda derecha del equipo, ya que puede jugar tanto en el lateral derecho como en el extremo de ese lado y cuenta con el aval de su compatriota Marizza Faría. El club pretende tener toda la documentación en regla para que pueda debutar en la reanudación de la liga el 15 de enero, jornada en la que el Unicaja Banco Gijón recibe nada menos que al Rocasa.

“Yo fui la última en enterarme, lo sabía todo el mundo menos yo. Al parecer la entrenadora me había visto en un torneo anterior al Mundial y también me siguió en este campeonato y le gustó lo que hice, así que habló con el presidente de mi club y también con mis padres... y por último conmigo”, comenta Jazmín.

“Es una gran sorpresa, algo que ni me esperaba, estoy muy contenta”, reconoce la jugadora, para quien la presencia de Marizza Faría “es algo que me tranquiliza bastante, tener ya una cara conocida en el nuevo club es algo importante para mí”. Para sus padres “hay una mezcla de felicidad por la oportunidad que se me da y de tristeza porque es la primera vez que me voy de casa y además porque soy una chica muy de estar en mi casa y con mi familia, pero es cierto que también están contentos porque pueda venir a jugar a España, para ellos es un orgullo”. Jazmín Mendoza ya sabe al club al que llega porque Marizza la puso al corriente: “sé que es un club que está en los puestos altos de la Liga Iberdrola y que hay muy buen ambiente en el equipo. Además, me dijo que la entrenadora apuesta por la gente joven”. La paraguaya es zurda y puede jugar tanto de extremo como de lateral, aunque, como ella misma reconoce, “me siento más cómoda en el extremo”.

Mendoza también tiene grandes referencias de la liga española: “no hay equipos fáciles, todos los partidos son complicados, hay mucha competencia y hay que esforzarse en todos los encuentros”. Si Cristina Cabeza lo considera oportuno Jazmín debutará en la reanudación de la liga a mediados de enero ante el Rocasa. “Lo primero es trabajar en los entrenamientos y poder acoplarme al equipo”, comenta la jugadora, que tendrá algo más de dos semanas para adaptarse a su nuevo club.