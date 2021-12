Una semifinal en clave gijonesa

El España-Noruega, semifinales del Campeonato del Mundo femenino que se celebra hoy (20.30 horas, Teledeporte) en Granollers, tiene un toque asturiano por la presencia de dos gijonesas. La exinternacional Jessica Alonso es desde 2016 delegada de las “Guerreras”. Y Manoli Fernández, vicepresidenta del Balonmano La Calzada, trabaja como guía de Noruega, con cuyas integrantes ha creado un vínculo especial.

Jessica Alonso (Gijón, 1983) cerró su carrera deportiva con un bronce en Londres 2012 y volvió a la selección, como delegada, tras los Juegos de Río 2016. Desde entonces, unas Guerreras muy renovadas se colgaron la plata en el Mundial de 2019 de Japón y vuelven a estar en la lucha por las medallas en el de España. “Siempre me he quedado en la plata o el bronce, pero no tenemos que obsesionarnos con el oro”, explica Alonso, consciente del rival que estará hoy enfrente.

“Noruega es una de las favoritas, pero es más asequible que en mi época de jugadora. Ya las ganamos en 2019”, recalca la gijonesa, que valora también el crecimiento de España: “Tenemos un equipo joven, mezclado con algunas veteranas, que va a más, y jugar en casa supone un plus de motivación”. Reconoce “un poco de envidia sana” por no haber podido vivir como jugadora un gran torneo como local, pero espera vivir una alegría en el banquillo.

Al otro lado estará Manuela Fernández (Gijón, 1985), al que su trabajo en el Unicaja Gijón le llevó a contactar con Rodrigo Fidalgo, el responsable de los guías de las selecciones que participan en el Mundial: “Le pedí una selección buena, me dieron Noruega y es una pasada. Nunca había trabajado con gente tan profesional y exigente. Vienen a ganar el Mundial”. Desde el día 29, Manoli sirve de nexo con la organización y facilita todo lo que necesiten los técnicos y las jugadoras.

“El seleccionador, Thorir, me pidió desde el primer momento que estuviera con ellas como una más”, resalta la gijonesa, agradecida por el trato. Hasta el punto de que el cruce con España la ha puesto en un aprieto: “Tras clasificarse para la semifinal me preguntaron que con quién iba. Les dije que mi mente está con Noruega y mi corazón con España”.