“Las licencias bajan, desaparecen peñas... hay que reactivar los bolos en la juventud”

Mario Blanco (Pola de Siero, 1993), jugador y presidente de la peña El Biche, se presentará a la elección de la presidencia de la Federación Asturiana de Bolos, un cargo que quedó vacante después de que el pasado martes, durante la asamblea extraordinaria del ente federativo, Amable Poladura presentara su dimisión tras un encontronazo con el candidato, al que le reprochó actuar de espaldas a él. Ahora será la Dirección General de Deporte del Principado la encargada de convocar el proceso electoral.

–¿Por qué se presentará al cargo de presidente de la Federación?

–Llevaba mucho tiempo pensando en esa posibilidad. Creo que llegó el momento de intentar cambiar cosas en la Federación. Eso no quiere decir que el anterior presidente haya hecho las cosas mal, pero considero que es necesaria una actualización.

–¿Qué relación tiene con los bolos?

–Soy jugador y presidente de la peña El Biche, de Pola de Siero.

–¿Cómo fueron sus comienzos en este deporte tradicional?

–En el Colegio Hermanos Arregi. Los bolos eran una actividad extra escolar y me apunté pensando que era el bowling que se practica en las boleras americanas. Me gustó. Éramos un grupo de siete u ocho niños, de los que actualmente solo quedo yo jugando. De ahí, el monitor me llevó a la Peña Chalupu y después pasé a la peña El Biche.

–¿Y como pasó de jugador a presidente?

–El anterior presidente de la peña, Celestino Vigil, ya tiene una edad y llevaba tiempo animando a los jóvenes a coger el relevo. Nos decidimos y hace ahora un año que estamos en el cargo.

–¿Ha cambiado muchas cosas en la peña?

–No había mucho que cambiar, y luego nos gestionamos bien con el Ayuntamiento de Siero.

–¿Y como surge su interés por querer ser presidente de la Federación Asturiana?

–Hace tiempo que el anterior presidente, Amable Poladura, venía manifestando en diferentes ámbitos y también en las boleras que si había alguien interesado en coger la federación él daría un paso atrás para facilitar el relevo. Empecé a hablar con varias personas para valorar la posibilidad de hacer una candidatura y cuando se enteró convocó la asamblea extraordinaria en la que presentó su dimisión.

–¿Tiene pensado ya las personas que le acompañarán en la candidatura?

–Mantuve varios contactos con personas, entre ellos varios jugadores de cuatreada que están dispuestos a participar en esa remodelación que le hace falta a los bolos para que se pueda dar un cambio que sirva de revulsivo para este deporte.

--¿Cree que habrá más candidaturas?

–Ojalá. Eso significaría que hay gente que desea aportar sus ideas. Yo pertenezco a la cuatreada, pero el resto de modalidades se autogestionan bastante bien. Todo lo que sea por el bien de los bolos es bueno para todos.

–¿Cuál es su principal objetivo?

–Reactivar los bolos en la juventud. Las fichas de infantiles, cadetes y juveniles son ahora 20 o 30, cuando hace diez años eran el doble. Tenemos que realizar una gran labor de promoción, sobre todo en los colegios para tratar de atraer a los niños a este deporte. Es una labor difícil, independientemente de que salga peor o mejor. Todas las directivas anteriores de la federación intentaron activar esa implicación de los colegios en la promoción de los bolos, pero los resultados no fueron tan buenos como nos gustaría. Las licencias han bajado de manera considerable en los últimos años, muchas peñas desaparecen. Es un problema muy grande que tenemos que frenar.

–¿Y por qué cree que con usted esa implicación puede dar resultados?

–Soy profesor de Educación Física y considero que los profesores también pueden implicarse. De hecho, a veces me echo la culpa de no haberme implicado más, porque tuve recursos para poder hacerlo.Tenemos que conseguir una mayor promoción de los bolos y eso empieza por los colegios. Eso nos permitirá aumentar las licencias de las categorías inferiores. Si no conseguimos implicar a los jóvenes, los bolos se mueren.

–¿Cómo está la federación económicamente?

–Tenemos la información que se nos ofreció en la asamblea. Recabaremos todos los datos para tener un mejor conocimiento de cuál es la situación. Tenemos que partir de una base para intentar arrancar.

–¿Cuál es el nivel de los bolos en Asturias?

–Bajó mucho a todos los niveles en los últimos años. Prueba de ello es que, a día de hoy, son contados los jugadores de nivel. En 2017 los bolos fueron declarados un bien de interés cultural, pero ahí se quedó. La promoción es nula y es algo que hay que reactivar si queremos que este deporte tenga futuro.