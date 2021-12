Así les fue el domingo a los asturianos en Segunda RFEF: crónicas e imágenes del Marino y del Llanera

Unión Adarve: Parra (3); Gallardo (3), Ramos (2), Salama (2), Mayorga (2); Channarong (1), Calleja (3), Cruz (2), Maganto (2); Montejo (3), Portero (2). Cambios: Tellechea (3) por Channarong, min. 56. Miñambres (2) por Maganto, min. 62. Íker (2) por Portero, min. 82. Andrei (2) por Montejo, min. 82. Marino: Bussmann (1); Nino (1), Borja (1), Trabanco (3), Dailos (2), Julio Delgado (1); Lora (2), Nacho Matador (2), César Suárez (2); Luis Morán (2), Diego Díaz (2). Cambios: Guille Pinín (1) por César Suárez, min. 62. Omar Álvarez (1) por Nino, min. 71. Adolfo (1) por Julio Delgado, min. 82. Goles: 1-0, min. 54: Montejo. 1-1, min. 58: Diego Díaz. 2-1, min. 72: Tellechea. 3-1, min. 92: Íker. Árbitro: Juncal Moreira (Comité Gallego). Expulsó al local Salama por doble tarjeta (min. 57). Amarilla al visitante César Suárez. Vicente del Bosque: Unos 500 espectadores.

No pudo puntuar el Marino de Luanco en el campo del Unión Adarve, campeón de invierno a falta de una jornada para que acabe la primera vuelta. Los locales se adelantaron en el marcador cuando Montejo, tras dos regates, enganchaba un gran disparo que superaba a Bussmann. No tardó en empatar Diego Díaz de magistral falta directa. En la misma acción, el Adarve se quedaba con un hombre menos, pero el Marino no supo aprovecharlo y encajó dos tantos más, sufriendo la efectividad del líder. Tellechea rompía el fuera de juego y lograba el segundo tanto local, mientras que Íker, en el tiempo añadido, sentenciaba. El Marino acaba el año en puestos de descenso, aunque ayer dio una muy buena imagen.

El campo del líder no parecía el mejor lugar para que el Marino sumase unos puntos muy necesarios. Para el encuentro, el técnico Manel Menéndez contaba con las bajas de Steven, por sanción, Emilio Morilla y Sergio Ríos por lesión. Enfrente, un Unión Adarve que sólo había perdido un partido, en Avilés, y que comienza a clarificar partido a partido sus opciones de ascenso directo.

El encuentro arrancó con un Marino muy incisivo, pisando el área local. A los nueve minutos, pase de Luis Morán a Lora, que logra rematar, pero Parra detiene el esférico. También probó suerte Diego Díaz con un remate raso al cuarto de hora a las manos del portero. La primera ocasión de peligro local llegó en el minuto 26, con un centro por la derecha de Gallardo al que Bussmann responde despejando con el puño.

La conexión Luis Morán-Lora funcionaba, pero sin lograr remates claros. El Marino estaba siendo el dueño del partido, mientras que el Adarve intentaba desquitarse del dominio visitante. En el 42, balón en profundidad para Montejo, que la picaba ante Bussmann y el esférico no llegó a entrar a pesar de que Maganto se lanzó en plancha. La primera parte terminó con una falta directa de Nacho Matador en la frontal del área que se marchaba a la izquierda de Parra.

Ya en la segunda parte las cosas comenzaron a moverse. En el minuto 49, Lora casi se queda solo mano a mano con Parra, pero no logró controlar un pase de César Suárez. Pocos minutos después llegó el primer tanto local. Jugada personal de Montejo que, tras pisar área y regatear a los defensas que le salieron al paso, enganchaba un misil que superaba por alto a Bussmann. Nada pudo hacer el meta alemán ante la acción del delantero. Lo mismo que tampoco pudo hacer mucho Parra en la otra área en la siguiente jugada importante del partido. Salama derribó a un atacante gozoniego en la frontal del área y vio la segunda tarjeta amarilla. De la falta salió un golazo inapelable de Diego Díaz que igualaba la contienda.

Con uno más, el Marino apretó y encerró al Adarve en su campo, pero las contras locales eran letales. En el minuto 72, Tellechea rompía el fuera de juego en un balón a la espalda de la defensa y batía por bajo a Bussmann. A pesar de las protestas por fuera de juego, el gol subió al marcador y el Marino se desdibujó. Intentando otra vez buscar el empate encajaría el tercer tanto en el tiempo de descuento, cuando Tellechea pisaba área, Bussmann salía a cubrirle y el pase al lateral lo encontró Íker para a puerta vacía conseguir el 3-1 definitivo.

El técnico del Marino, Manel Menéndez, destacó que “no hemos hecho un mal partido con balón, pero somos víctimas de nuestros errores. Llevamos así toda la temporada y esa es la diferencia entre unos y otros. Ellos son un buen equipo, que aprovecha todo lo que le cae”. Manel añadió que “nosotros no materializamos la superioridad numérica y concedimos un gol con uno menos. El último gol no lo valoro porque fuimos con todo a por el empate. Cuando no puedes ganar un partido, tampoco lo puedes perder y nosotros lo hemos perdido”. Sobre el juego del Marino comentó que “busco rendimiento, sé los jugadores que tengo. Ellos se manejan muy bien en hierba sintética. Nuestro problema es defensivo, hay que mirar otros equipos como el Salamanca, que tiene pocos goles a favor y en contra y está como nosotros. Tenemos que mejorar en ese registro, dar el pasito de defender mejor, y cuando lo hagamos estaremos más tranquilos”.

Dolorosa y polémica derrota del Llanera ante el Coruxo (2-0)

Coruxo: Alberto (1); Garci (1), Crespo (1), Lucas (2), Manu (1); Antón (1), Gandoy (1), Álex Ares (1); Mateo (1), Silva (1), Chiqui (1). Cambios: Borja Domingo (1) por Silva, min. 64. Aitor Aspas (1) por Chiqui, min. 72. Aarón (1) por Mateo, min. 76. Llanera: Miguel del Río (1); Crespo (1), Marcos Arango (1), Espinar (1), Mundaka (1); Martín (1), Vity (1); Omar Sampedro (1), Javi Sánchez (1), Matías (1); Romaric (1). Cambios: Pape (1) por Marcos Arango, min. 64. Saha (1) por Romaric, min. 64. Celes (1) por Crespo, min. 72. Guille (1) por Matías, min. 72. Guille Thompson (1) por Omar Sampedro, min. 72. Goles: 1-0, min. 52: Silva, de penalti. 2-0, min. 66: Borja Domingo. Árbitro: Saiz Villares (Comité Balear). Amonestó a los locales Mateo, Gandoy, Garci y Manu; y a los visitantes Espinar, Mundaka y Pape. Fragoselo: Unos 200 espectadores.

El Llanera salió de vacío en su visita al Coruxo en las instalaciones de Fragoselo, en un partido importante para los asturianos dado el escaso margen de puntos que separaba a ambos equipos en la clasificación. Dos goles conseguidos en dudosas circunstancias en el segundo tiempo sentenciaron un partido en el que el Llanera no estuvo cómodo sobre el terreno de juego y prácticamente no dio sensación de peligro.

Fueron los jugadores locales los que llevaron el peso del encuentro desde el pitido inicial. El Coruxo ejercía una presión muy arriba, que provocaba que los jugadores del Llanera perdieran el balón con excesiva facilidad. Por suerte para los asturianos, los locales no estuvieron demasiado acertados en el juego ofensivo y apenas creaban peligro ante la portería defendida por Miguel del Río.

A medida que pasaban los minutos, los problemas del Llanera se agravaban, al no ser capaz de controlar el juego en el centro del campo, teniendo que correr detrás del esférico para recuperarlo. No era un juego brillante, a pesar del dominio del conjunto local, ya que los pocos disparos que hubo en cada portería o eran muy flojos que los guardametas atrapaban sin esfuerzo, o el balón salía alejado de la portería.

Tras el paso por el vestuario, el Llanera dio un paso al frente. Y pudo tener su recompensa a los cuatro minutos de la reanudación, cuando Javi Sánchez se quedó solo ante Alberto, disparando alto y perdiendo la gran oportunidad del Llanera. Cosas del fútbol, puesto que un minuto más tarde el colegiado castigó con penalti una caída de Mateo Míguez en el área, amonestando a Espinar por entender que lo había derribado, ante las enérgicas protestas del central asturiano, que no comprendía cómo el colegiado señalaba la pena máxima. Un penalti que transformó Diego Silva en el primer gol del partido.

El gol descompuso al Llanera, que parecía perdido sobre el terreno de juego, sobre todo cuando quince minutos más tarde encajaba el segundo tanto de la mañana en el campo de Fragoselo. Una jugada de nuevo con muchas dudas, en la que los jugadores del Llanera se quedaron quietos reclamando un posible fuera de juego de Borja Domingo, que culminó la jugada marcando un segundo tanto que sentenciaba el partido.

José Luis Rodríguez movió el banquillo buscando un gol que metiera al equipo en el partido, pero en las piernas de los jugadores comenzaba a pesar el esfuerzo del partido de Copa del jueves, y el revés de verse por debajo en el marcador ante un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría.