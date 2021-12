“Perdimos dos puntos, les dimos vida”

El Real Avilés despidió el año con uno de esos partidos que, al menos en lo que al resultado se refiere, suscitan sensaciones totalmente confrontadas. Desde lo que empezaba presumiéndose como una victoria convincente hasta lo que parecía una derrota segura, la cosa se quedó en desconcertante igualada.

El ímpetu inicial del Avilés se personalizó en Cedrick Mabwati, quien una y otra vez embestía por el flanco derecho. En el minuto 18, un espectacular control orientado del congoleño terminaba sin encontrar rematador, lo que no ocurría en el 22, cuando Ródenas servía el pase de la muerte para que Natalio marcase. Seis minutos después, una parábola proyectada por Mabwati, en diagonal y desde unos 25 metros, a punto estaba de significar el segundo gol. Mientras, el balance ofensivo de los gallegos se limitaba a un chut de Uxío.

Tras el paso por los vestuarios, la primera impresión que daban los blanquiazules era la de seguir muy metidos en la faena. A partir del minuto 60, con la enésima colada de Mabwati y el buen testarazo de Ródenas, el panorama cambió. En el Avilés comenzaba a recrudecerse un problema que ya es endémico, el de una retaguardia a la que no es necesario atosigarle demasiado para que sus nervios florezcan. De esos errores no forzados se apercibió el técnico visitante, que realizó dos cambios providenciales.

Escobar, agazapado junto al segundo poste en el primer córner del Bergantiños, y López, en otra acción a pelota parada, marcaban ante el atolondramiento defensivo local. En otro arreón de los blanquiazules, el intercambio de golpes estaba en pleno auge. En el 87, los visitantes se quedaban de piedra por la anulación, sin aparente motivo, de un gol de Agulló, pero más aún por el magnífico remate de Ródenas, que, cabeceando un centro de Hualde, establecía el empate definitivo.

El Llanera y Marino, fuera. La jornada prenavideña para los equipos asturianos se completa con los partidos del Marino y del Llanera fuera de casa. El Marino jugará en el campo del líder, Unión Adarve (11 horas), mientras que el Llanera visitará a las 12 a un rival directo, el Coruxo.

“Cometimos errores, pocos, pero muy graves. Debíamos aprovechar las oportunidades, más después de ponernos por delante del marcador. Hay que analizar cosas”. Jorge González, Astu, entrenador del Avilés, no ocultó su decepción con el resultado. “Perdimos dos puntos, les dimos vida”, resumió el técnico aún con la rabia de un empate que valora como una oportunidad perdida para seguir escalando posiciones. “A la mínima que tuviéramos una transición buena podíamos haber cerrado el partido. Quisimos apretar más alto, tuvimos suficientes para ponernos 2-0 y no lo hicimos”, lamenta. De ahí a verse remontados. “Cometimos errores, les regalamos el primero y después defendimos mal el balón parado”, resume sobre los dos tantos del Bergantiños. La igualada final le supo a poco. “Al final salvamos un punto, pero me voy con la sensación de que perdimos dos. Nos dominaron durante muchas partes del partido. Tenemos que ser más protagonistas. Me voy con un sabor agridulce porque el balón parado nos han hecho mucho daño”, concluyó.