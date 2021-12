Los asturianos sin suerte en el Campeonato de España de caza de becadas, en Hervás (Cáceres)

“Los asturianos no matamos ninguna. Yo, eché dos, pero estaban esquivas y no les pude tirar; Óscar, echó una; y José Manuel no vio nada. En general hubo pocos pájaros para los participantes que éramos”. Así resumió Ricardo González Fernández, de Cangas del Narcea, campeón de Asturias de caza de arceas, la participación en el XXX Campeonato de España de caza de becadas, que tuvo lugar este pasado sábado, en el coto cacereño de Hervás (Extremadura).

José Manuel Ruiz Lázaro, de Castilla y La Mancha, conquistó el título de campeón de España de caza de becadas del presente curso 2021 tras conseguir abatir el cupo de tres ejemplares y empatando con el subcampeón, José Ruiz Ruiz, de Cantabria, que también logró el cupo de tres becadas, pero efectuando seis disparos. Completó el pódium el valenciano Javier Solsona García, que abatió dos ejemplares a través de dos disparos. El coto social del municipio cacereño de Hervás fue el escenario de ese Nacional de caza de becadas en el tomaron parte un total de 41 becaderos de toda España que abatieron 24 y volado 66 becadas. Por cierto, la Federación Extremeña de Caza donó los 24 ejemplares que se abatieron a un comedor social. La competición estuvo supervisada por el director de Competiciones de la RFEC, Eduardo Cornejo, y el delegado Nacional de Becadas, Jesús Juan Llanos. El premio a la Deportividad de Mutuasport sonrió en esta oportunidad al competidor Juan Mari Esáin, del que se ha destacado su larga trayectoria y laureado palmarés de nueve campeonatos de España y catorce autonómicos.