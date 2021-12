Daniela Álvarez pierde el título tras ceder tres puntos de partido

No pudo ser. La gijonesa Daniela Álvarez y la malagueña Sofía González no pudieron hacerse con el título mundial sub-21 de voley playa que se disputó en la localidad tailandesa de Pukhet al caer en una reñidísima final ante las ucranianas Khmil y Lazarenko por dos sets a uno (21-17, 18-21 y 17-15). La pareja española dispuso en el último set de hasta tres puntos de partido que no supieron aprovechar. Los parciales demuestran la igualdad que imperó durante los tres sets, pero las ucranianas estuvieron más acertadas en los momentos decisivos, informa J. J.