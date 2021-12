Jorge Martínez, el asturiano que ayuda a levantar el muro de “las Guerreras”

Detrás del fantástico rendimiento de las dos guardametas de la selección española en el Campeonato del Mundo, que ayer acabó en Granollers, está el conocimiento del oficio y la psicología de un asturiano, Jorge Martínez (Gijón, 1977). El exguardameta ha sido un apoyo importante para Silvia Navarro y Merche Castellanos, claves para que “las Guerreras” se metieran en la lucha por las medallas. Pese a las dos últimas derrotas, Martínez acabó muy satisfecho con las dos porteras y destacó “el compromiso defensivo del equipo”.

Además de Silvia Navarro, una leyenda del balonmano español a sus 42 años, el Mundial ha puesto el foco sobre Merche Castellanos: “Uno de nuestros objetivos era empoderar a Merche”, confirma Martínez, que añade: “Queríamos quitarle un poco de responsabilidad a Silvia para que llegase más fresca a la fase final del campeonato. Y Merche ha respondido muy bien”. Al margen de los resultados, Jorge Martínez destaca el buen ambiente de trabajo: “Haber sido portero me facilita el trato con ellas. Nos entendemos casi con mirarnos. Es un privilegio trabajar con personas tan receptivas”.

En su labor también aprovechó sus conocimientos psicológicos, ya que, además de maestro en Educación Física y entrenador, Jorge Martínez es licenciado en Psicodegogía y tiene un master en psicología deportiva. Desde 2015 trabaja en el Grupo Covadonga, al frente del gabinete Psicodep, aunque ahora goza de un año de excedencia por su vinculación con la Federación Española y le sustituye Inés Rodríguez en el día a día en Gijón. “Todos los entrenadores necesitan aplicar la psicología”, recalca.

Jorge Martínez entró en el cuadro técnico de la Federación Española de Balonmano en 2019 y participó en la preparación de la selección femenina que participó en los Juegos de Tokio, aunque él no pudo acudir a Japón. El gijonés está contento del rendimiento en el Mundial, con un pero por el partido de ayer: “Es el único día que no hemos sido nosotras. Se nos ha quedado un poco de mal sabor de boca, no tanto por la derrota como por las sensaciones. Hemos estado un poco más frías de lo habitual. En la defensa y la portería, que son nuestras fortalezas, no estuvimos del todo bien”.