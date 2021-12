Los asturianos, sin suerte en el Campeonato de España de becadas, celebrado en Hervás (Cáceres)

“Los asturianos no matamos ninguna. Yo eché dos, pero estaban esquivas y no les pude tirar; Óscar echó una y José Manuel no vio nada. En general hubo pocos pájaros para los participantes que éramos”. Así resumió Ricardo González Fernández, de Cangas del Narcea, campeón de Asturias de caza de arceas, la participación regional en el XXX Campeonato de España de caza de becadas, que tuvo lugar el fin de semana en el coto de Hervás, en la provincia de Cáceres. | J.M.C.