El piloto asturiano Fernando Alonso concedió hoy una entrevista exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA en la que sale su lado más personal. El ovetense se encuentra en Inglaterra tras el fin del curso en la Fórmula 1. Alonso habló sobre los inicios de su carrera y también dejó varias reflexiones sobre Asturias. "Mis primeros recuerdos como piloto son de cuando tenía ocho o nueve años. La primera carrera fue en Ribadesella con tres años, pero no me acuerdo de nada. De esa etapa quizá me viene algún episodio en el colegio. En ese momento pilotar era una diversión. Lo que recuerdo cuando tenía 10 o 11 años era el momento de compartir el fin de semana con amigos. La carrera era un extra o una afición más bien de nuestros padres. Nosotros, los niños, nos subíamos al kart, pero al bajarnos teníamos los cromos y las canicas", recalcó el piloto.

Alonso dijo estar bien informado sobre lo que sucede en Asturias a través de sus padres y durante la entrevista hizo gala de asturianía mostrando el tatuaje que lleva en la muñeca derecha, en la que se ve la Cruz de la Victoria. "Veo muy bien a Asturias. Estoy súper orgulloso de ser asturiano e intento enterarme de lo que pasa. No estoy en el día a día de temas políticos, pero me entero y mis padres me mantienen informado. Estos dos últimos años han sido más los casos de covid que tenemos cada día. Me entero de lo que pasa en Asturias. Me entero y… (enseña el tatuaje de la Cruz de la Victoria que lleva en la muñeca derecha)".