Fernando Alonso ya está en Asturias. El piloto ovetense llegó a la región en las últimas horas tras el fin de la temporada de Fórmula 1, de la que hizo balance en una extensa entrevista publicada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Esta mañana Fernando Alonso estuvo en el circuito que lleva su nombre, en La Morgal. Toyota le hizo entrega del coche con el que el asturiano corrió el Dakar. El asturiano posó con el vehículo en los exteriores del museo.

Alonso dijo estar bien informado sobre lo que sucede en Asturias a través de sus padres y durante la entrevista que concedió a este periódico hizo gala de asturianía mostrando el tatuaje que lleva en la muñeca derecha, en la que se ve la Cruz de la Victoria. "Veo muy bien a Asturias. Estoy súper orgulloso de ser asturiano e intento enterarme de lo que pasa. No estoy en el día a día de temas políticos, pero me entero y mis padres me mantienen informado. Estos dos últimos años han sido más los casos de covid que tenemos cada día. Me entero de lo que pasa en Asturias. Me entero y… (enseña el tatuaje de la Cruz de la Victoria que lleva en la muñeca derecha)".