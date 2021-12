La sangre tira en Avilés: la historia de casualidades de dos hermanos atletas y campeones

La dinastía Alfonso sigue reinando en el cross de Navidad de Avilés que organiza la Atlética Avilesina. David Alfonso, hermano de Irene, también ganadora de la prueba avilesina, se impuso el domingo en la 80.ª edición de una carrera de prestigio en el calendario asturiano. Irene tiene un dilatado palmarés como atleta de élite. Entre los mayores éxitos deportivos de su carrera en la categoría senior figura el oro en los 1.500 metros en los Juegos Iberoamericanos, en 2004. Fue campeona de España de 800 metros, en Avilés, en 2010, y tiene victorias en diferentes pruebas nacionales e internacionales, entre ellas la Milla Internacional de Avilés.

Irene, que presenció en directo la prueba, fue una de las personas más felices por la victoria de David. La exatleta, que tras su retirada regenta un gimnasio en Avilés, señala que “David ganó la carrera con una gran solvencia. Está en un momento de forma muy bueno y tiene que aprovecharlo”. Sabe que su etapa en el atletismo influyó para que David se inclinase por este deporte. “Siempre me iba a ver a las carreras con mis padres, incluso fuera de Asturias, y algo queda. La verdad es que siente una fuerte pasión por el atletismo”.

Irene tiene 40 años y David, 21. Son los dos únicos hermanos de la familia Alfonso e Irene reconoce que están “muy unidos”. David es especialista en distancias de fondo, 5.000 metros, mientras que Irene destacó en el medio fondo, 1.500 y 800 metros

David Alfonso, de 21 años, asegura que realizó una carrera “controlando desde el inicio. Es un circuito duro, de 7 kilómetros, y tienes que ir regulando, guardando fuerzas para el final”. El atleta de la Universidad de Oviedo indica que tuvo competencia para la victoria, sobre todo en el tramo inicial, pero el avilesino logró marcharse en solitario en la segunda de las cinco vueltas de las que constaba la carrera para entrar en la meta con una ventaja de casi un minuto sobre el segundo clasificado. “Fue mi primera victoria en el cross de Navidad, el año pasado hice tercero y me hacía ilusión ganar la carrera”, asegura.

Destaca que realiza la temporada de cross como preparación para las pruebas al aire libre. “La pista cubierta no la corro. Participé en el campeonato de España de cross, a principios de noviembre, y quedé decimotercero en la general y undécimo sub-23. Me viene bien como preparación”. A sus 21 años, el atleta de fondo, que tiene una marca de 14:34 en los 5.000 metros, destaca que su objetivo esta temporada es “intentar acercarme a la mínima para poder estar en los campeonatos de Europa, bajar de los 14 minutos y preparar bien el campeonato de España”. David Alfonso, que comenzó en el deporte en el fútbol, en las categorías inferiores del Navarro, admite que la influencia de su hermana fue decisiva para cambiar el fútbol por el atletismo. “Irene fue una buena atleta, llegó a ser campeona de España y siempre fue un ejemplo a seguir. Tuvo influencia que ella corriera para que me decidiese a probar en el atletismo. Me gustó, empecé a correr con la Atlética y desde el año pasado con el equipo de la Universidad”.

David hace “doblete” con el atletismo y con sus estudios. Realiza un módulo superior de electricidad de Formación Profesional y asegura: “Lo compagino bien. Por la mañana voy a clase y por la tarde, a entrenar. Da tiempo a todo”. Ahora su objetivo inmediato es seguir con la preparación para poder bajar de los 14 minutos en el 5.000 y la “San Silvestre” avilesina será su próximo reto: “Es una carrera que me gusta y espero correrla si se celebra, porque la situación por el covid 19 se está volviendo de nuevo complicada”.

A la hora de fijar los objetivos de David, Irene prefiere ir con cautela. “Es muy joven. Acaba de empezar a despuntar, es un chaval y todavía es muy pronto para saber a dónde puede llegar. Lo bueno es que tiene pasión por el atletismo y compite con placer, eso es muy importante para conseguir sus metas”. Irene sabe de lo que habla porque fue una atleta de élite. “El atletismo es un conjunto de cosas y hay que manejarlas bien todas. David tiene condiciones, pero hay que darle tiempo. Está en una etapa complicada por su edad, pero lo está haciendo muy bien. Está muy centrado y haciendo lo que le gusta”.

Uno de los objetivos del atleta de cara a esta temporada es bajar de los 14 minutos en el 5.000. Al respecto, Irene señala: “Siempre es bueno tener objetivos a corto y largo plazo”. Irene se retiró del atletismo en 2011 debido a una lesión. Reconoce que “me costó asimilar que se había acabado una etapa de mi vida que se me daba bien, pero había que seguir el camino y evolucionar como persona”. Hizo la carrera de Magisterio, por la especialidad de Educación Física, pero siguió vinculada al deporte: “Con 30 años tuve que buscarme la vida y empezar una nueva etapa. La verdad es que me va bien y además sigo relacionada con el deporte”.