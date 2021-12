Balance al primera vuelta del balonmano ovetense: hablan los técnicos del Unión Financiera y del Lobas Global

El equipo carbayón concluyó la primera parte de la competición, en el grupo A de División de Honor Plata Femenina, como líder en solitario de la clasificación, con un balance de doce victorias y un empate, lo que le permite mantenerse invicto.

Las chicas de Manolo Díaz han sumado 25 puntos de los 26 que se han puesto en juego. Un registro con el que han certificado la mejor primera vuelta liguera en los 35 años de historia del club carbayón.

El conjunto ovetense ha sido capaz de mejorar lo que consiguió en la primera parte de la temporada 2014-2015, la histórica campaña en la que logró ascender a la Liga Guerreras Iberdrola (División de Honor Femenina). El entonces denominado Jofemesa Oviedo también cedió un solo punto durante la primera vuelta de aquella Liga, pero fue en menos partidos ya que los grupos de División de Honor Plata Femenina contaban entonces con menos equipos que los catorce actuales.

El Lobas Global es actualmente segundo de la clasificación, con los mismos puntos que el Cleba, pero con un partido menos que el conjunto leonés, que le supera en la tabla por mejor diferencia de goles.

“Conseguir una primera vuelta de este nivel nos alegra muchísimo”, destaca el entrenador Manolo Díaz, que cumple su cuarta temporada en el conjunto ovetense. “Nos motiva para seguir trabajando en esta línea, que parece acertada”. El técnico azul afirma que “es un mérito absoluto de las jugadoras, de su gran trabajo y de la perseverancia que están teniendo en todos los partidos”. En esta primera vuelta el Lobas Global Atac Oviedo ha destacado, sobre todo, en la faceta defensiva.

En los 13 partidos de Liga ha encajado 242 goles, lo que supone una media de 18,62 tantos recibidos por partido, unos números que sitúan al conjunto ovetense entre los que menos goles encajan de todo el balonmano nacional, tanto femenino como masculino. “Es una tendencia que solemos mantener casi todos los años”, señala Manolo Díaz, indicando que la defensa “es uno de los parámetros que más marcamos en el trabajo y que consideramos fundamental en nuestro deporte”.

"El balance es muy positivo", dice Margareto, entrenador del Unión Financiera

Ricardo Margareto, técnico del Unión Financiera Oviedo, está muy satisfecho de la temporada que lleva su equipo, líder e invicto en los doce partidos que ya se han disputado. El entrenador vallisoletano, de 35 años, llegó esta temporada al conjunto ovetense procedente del Zamo Rutas del Vino, de División de Honor Plata. Tras coordinar canteras tan importantes como la del Balonmano Valladolid, el Balonmano Nava o el Balonmano Zamora, Ricardo Margareto también ha dirigido a las selecciones inferiores de Castilla y León y ha sido coordinador del Centro de Tecnificación en Valladolid.

–¿Qué balance hace de lo que se lleva de temporada?

–Muy positivo. Desde el inicio de temporada la evolución del equipo ha sido grande, no solo por las victorias sino por el crecimiento del grupo en todos los aspectos, teniendo en cuenta, además, de que se trataba de una plantilla con muchos jugadores nuevos. Supieron adaptarse a lo que requería cada partido y los resultados son buenos. Esperemos que el próximo año sea igual.

–¿Esperaba que fuese tan bien?

–Nuestro objetivo era ir semana a semana. Llegaron los triunfos, pero lo más destacado es la motivación que siempre mostró la plantilla, sin conformarse solo con ganar.

–De todos modos, llevar doce partidos sin perder tiene mucho mérito.

–Es algo histórico para el club. Es difícil porque no es fácil mantener la motivación todas las semanas, Cuando logras encadenar tantas victorias se tiende a aflojar un poco el ritmo, pero el equipo dio un paso adelante y evitó la relajación, que es lo más complicado. Afrontaron todos los partidos como si fuera el último, siendo conscientes de que la Liga se juega en todos encuentros, sin descartar ninguno.

–¿Cuál de las doce victorias ha sido más difícil?

–Sin duda, el partido más complicado fue el que jugamos en Avilés ante el Toscaf. Fue la peor primera parte que hicimos. Fue un encuentro que se nos puso muy cuesta arriba, pero en la segunda conseguimos darle la vuelta al marcador en una cancha muy difícil. Me quedo con la reacción del equipo. Luego, también el primer partido de la temporada ante el Universidad de León, uno de los mejores equipos del grupo, sobre todo a nivel defensivo.

–¿Le está sorprendiendo algo en especial en el grupo?

–No demasiado. Los favoritos para estar en la zona alta ahí están y, de momento, hay pocas sorpresas. Al final, la competición pone a cada uno en su sitio.

–Son doce victorias consecutivas. ¿El equipo está preparado para cuando llegue la derrota?

–Se gana y se pierde. Puede llegar una derrota y varias. Tenemos que estar preparados para todo. No obstante, nuestro pensamiento debe ser el de seguir ganando para asegurar uno de los dos puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso.

–¿Ese es el objetivo?

–Sí. Estar entre los dos primeros para jugar por el ascenso.

–¿El ascenso es otra historia?

–No hablamos de ello ahora. Queda mucho. Ascender de categoría es algo muy complicado porque solo suben tres equipos de los doce mejores de Primera Nacional. En una fase de ascenso influyen muchos factores y el equipo que mejor los sepa manejar tendrá mucho ganado.

–Es su primera temporada en el Unión Financiera. ¿Está contento?

–Muy contento. Lo más importante para aceptar el cargo fue la ilusión que me transmitieron los dirigentes del club y el proyecto deportivo. Venía de una categoría superior, pero la ilusión de encabezar un proyecto para ascender me convenció. La directiva del equipo es una familia, es muy cercana y está preocupada de que no nos falte de nada. Y Oviedo es una ciudad muy cómoda y eso te hace sentirte como en casa.