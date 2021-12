El año del cambio

Aunque no estamos en Escandinavia y nuestros campeonatos de Liga no se desarrollan por años naturales, el momento también invita al repaso. El de enero-diciembre no deja de ser un tramo aglutinador de dos proyectos consecutivos que, de alguna manera, muestra si han tenido continuidad o corrección.

En lo extradeportivo, lo más significativo de 2021 para el Real Avilés es que ha sido el primer año natural íntegro de una propiedad diferente a la que venía padeciendo desde 1997 y que era la tercera más duradera del panorama futbolístico español, tras las del Atlético de Madrid y Sporting de Gijón. Con la anhelada permuta en el control societario, cabía esperar el cambio de rumbo de una trayectoria deportiva que ya sólo producía escalofríos y, en este sentido, no parecía muy difícil mejorar lo anterior. Lo importante es que se consiguió lo máximo que la reestructuración permitía, acceder a una categoría que la Federación relacionó de forma incomprensible con la palabra “ascenso”. Fueron 54 equipos de 3ª División, incluido el realavilesino, a los que, desde instancias federativas, se les hizo creer en un salto de categoría como los antes, pero la cosmética no tapa la realidad. Muestra de lo eficiente que fue para el Real Avilés la globalidad de 2021 es que casi la mitad de los 44 partidos jugados acabaron en victoria (21) y sólo el 20% fueron derrotas, dato porcentual este que es el tercero mejor del siglo, por detrás de los de 2002 y 2016. Eso sí, la baja cifra de partidos perdidos (9) queda un tanto trastocada por los 3 candentes de las últimas semanas. Aparte del número absoluto de victorias, la clave estuvo en el selectivo del mes capital, mayo, iniciado con dos empates y coronado con 4 triunfos, decisivos para obtener plaza en 2ª RFEF. Por medir lo positivo que se mantuvo el estado de ánimo en 2021, incluso a nivel del transcurso puntual de los partidos, digamos que el equipo fue por delante en el marcador durante 1.297 minutos, que es prácticamente el doble del tiempo que fue por detrás (659 minutos). Como todo club en proceso de transformación, la plantilla blanquiazul sigue pendiente de mayor estabilidad y en estos doce meses han sido 36 los jugadores que disputaron minutos oficiales, 20 de los cuales fueron debutantes. En lo individual, Natalio Lorenzo menguó el concepto de asociación que tiene el fútbol y ya es el cuarto de la historia blanquiazul que aglutina, en un año natural, la condición de jugador con más partidos y más goles oficiales, hito que sólo alcanzaron Joaquín Alonso (1988), Javi Prendes (1994) y Fran Alonso (1996). Además, el delantero valenciano deja muy desproporcionado el apartado realizador, al acopiar 23 goles y rozar el 40% de la totalidad del equipo. En cuanto a la defensa, los datos también arrojan un buen año: 18 partidos, el 41% de los jugados, concluyeron con la portería a cero. Bajo palos, Davo Armengol fue protagonista principal durante un año en el que sólo tuvo minutos un guardameta más, Mario de Luis. El panorama de positividad contrasta con el elevado número de entrenadores que manejaron la nave blanquiazul. En este capítulo, el año terminó igual que empezó, con destituciones. Desde Abraham Albarrán, cortado en enero, hasta Astu González, habilitado en diciembre, pasando por Luis Rueda y Chiqui de Paz, sin contar un partido del eventual Matías Vigil, fueron cuatro los titulados que pasaron por el banquillo, al igual que ocurría en 2017 y 2019. Quien caiga en supersticiones dirá que algo tienen los años impares. En José Cueto, 25, los nuevo retos, los de 2022, empiezan ahora.