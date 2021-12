Atletismo: El 30º aniversario de los eternos 100 kilómetros de Víctor González

Treinta años después, en la tabla de récords de la Federación Española de Atletismo sigue figurando el que estableció el asturiano Víctor González el 22 de diciembre de 1991: 7 horas, un minuto y 48 segundos dando vueltas (250) a la pista de San Lázaro para completar los 100 kilómetros. A sus 75 años, este ovetense jubilado de banca sigue disfrutando del atletismo, aunque ya no se plantea hazañas como la de aquella soleada y fría mañana de diciembre del 91. “Lo pasé mal, muy mal”, recuerda ahora, agradecido a los compañeros de su club, Master Sport, que le ayudaron hasta el kilómetro 54.

Aunque siempre fue un currante del atletismo, sin más pretensión que pasarlo bien con sus amigos, Víctor González reivindica su récord, al margen de que no sea en una prueba muy habitual. “Sé que en Cataluña se hacen carreras de cien kilómetros en pista cada año. Es durísima, no tiene comparación con la de ruta porque en pista te pasas la mitad de la distancia haciendo giros. Por eso, cuando acabé, al margen del cansancio, tenía el cuádriceps de la pierna izquierda contracturado y me tuvo que atender un fisioterapeuta”, señala.

“Pero es una prueba más dura mental que físicamente”, añade González, que a las 8 de la mañana del lunes 23 ya estaba en su puesto de trabajo en el banco ante la sorpresa de sus compañeros, conocedores de la gesta del atleta: “Lo que no sabían era que ya lo había hecho más veces, pero con viaje de vuelta incluido”. Pese a tener que compaginar el trabajo con su pasión por el atletismo, Víctor González fue capaz de rebajar en casi ocho minutos la marca anterior, en posesión de un clásico de las largas distancias, el vasco Alfredo Uría (7.09.25).

Antes de tomarse el atletismo de una forma más relajada, Víctor González llegó a completar quince carreras de cien kilómetros, además de un buen número de maratones y medias maratones. Sigue renovando cada año la licencia por la Federación Española para participar en pruebas oficiales, como el Campeonato de España de media maratón, el pasado septiembre, que corrió en una hora y 44 minutos. “No fue una buena marca, pero es que había 31 grados. En la media de Gijón hice 1-42”, explica, antes de aclarar que ahora, con 75 años y tres nietos, no se entrena más allá de 40 minutos al día.