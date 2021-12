El Círculo, a cerrar el año con triunfo para olvidar el tropiezo ante el Clavijo

El Círculo Gijón cierra esta noche (20 horas) el año en la cancha del Zamora en un encuentro que será especial para dos jugadores del equipo gijonés, el base Anthony Libroia y el escolta Unai Mendikote, que han jugado varias temporadas en el conjunto zamorano. El Círculo acude a Zamora con la intención de borrar el mal sabor de boca que le dejó el encuentro ante el Clavijo, en el que salieron derrotados en la prórroga, lo que les impidió asentarse en la parte noble de la clasificación. El rival de hoy es complicado sobre todo en su cancha, en la que ha ganado en cuatro de los cinco encuentros disputados. Los dos equipos vienen de perder en la anterior jornada porque los zamoranos cayeron con claridad en la cancha del Algeciras pero aun así cuentan con una victoria más que los gijoneses.

“La derrota contra el Clavijo fue un golpe duro para el equipo, así que vamos con muchas ganas a Zamora”, asegura Mendikote para quien “si queremos estar arriba es uno de los partidos que tenemos que sacar”. El alero reconoce que “tanto para Anthony como para mí es especial volver a Zamora porque allí me han tratado genial, es un club muy familiar con gente que me ha ayudado mucho y a la que le deseo lo mejor después de este encuentro”. Lo mismo opina el base estadounidense, que se muestra “encantado de volver a Zamora, donde he dejado muchos amigos”. Para Libroia, “el partido será muy difícil, tienen muy buen equipo, pero hemos entrenado muy duro y muy bien esta semana”.

Protocolo sanitario. Por otra parte, la Federación Española actualizó ayer el protocolo sanitario por la expansión del virus. Los clubes están obligados a realizar test de antígenos con anterioridad a cada partido y a corroborar los positivos mediante PCR. Tras la confirmación de un caso, los vacunados y con negativo en antígenos podrán seguir entrenando, realizando un nuevo test a las 48 horas. Los que no estén vacunados deberán mantenerse al margen del grupo y realizar una PCR a las 48 horas, pudiendo reintegrarse con sus compañeros si dan negativo.