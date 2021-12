Dos campeones contra la ELA: José Luis Capitán y Juan Carlos Unzué impulsan una carrera virtual para recaudar fondos

José Luis Capitán y Juan Carlos Unzué, dos personas unidas por el deporte y relacionadas con Asturias de una u otra forma, se han propuesto plantar cara a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa para la que aún no hay tratamiento. “Somos pocos y a las farmacéuticas no les compensa investigar para encontrar una solución”, lamenta Capitán, atleta madrileño afincado en Colloto y que tiene el récord de la subida al Angliru. Pese a estar en la fase avanzada de la enfermedad, paralizado del cuello para abajo, Capitán no dudó en promover junto a Unzué –exfutbolista y exentrenador– una carrera virtual para recaudar fondos, que irán destinados a la Fundación Luzón.

Las personas interesadas en participar en la campaña “Unzué y Capitán Contra la ELA” pueden inscribirse pagando una cuota de cinco euros, lo que les permitirá acumular durante un mes kilómetros en bicicleta, la gran pasión de Unzué al margen del fútbol, y corriendo a pie, deporte en el que destacó Capitán. “El objetivo es acumular kilómetros para dar la vuelta al mundo”, asegura el ex atleta, afincado desde 2007 en Asturias, junto a su mujer, Teresa, y a sus hijos Bruno, Pablo y Julia. “En este equipo del que formo parte somos 4.000 personas en España”, explica Unzué, que también tiene una relación especial con Asturias desde su paso por el Oviedo, en el que jugó como guardameta desde 1999 a 2001. Después, ya como técnico, fue ayudante de Luis Enrique en el Celta y el Barcelona. Unzué se ha convertido en un abanderado de la lucha contra la ELA desde que le diagnosticaron la enfermedad, aunque destaca que “José Luis, con su hermano y su entorno, han organizado todo lo relacionado con la carrera virtual”. Capitán y Unzué no se conocen personalmente, pero un amigo común les puso en contacto para llevar adelante esta iniciativa. “Hemos hablado mucho y nos hemos hecho bastante amigos”, explica José Luis Capitán, que destaca la implicación del exfutbolista: “Personas como Juan Carlos son importantes para dar visibilidad a los que sufrimos esta enfermedad”. Capitán, que llegó a ser tres veces subcampeón de España de carreras por montaña y corrió cuatro campeonatos de Europa con la selección española, confía en arrastrar a toda una legión de atletas olímpicos, medallistas en campeonatos del mundo y de Europa, que han compartido vida deportiva con él y con sus hermanos Manolo y Vicente, también atletas. Los participantes tendrán que descargarse una aplicación y podrán acumular kilómetros cuantas veces quieran, en la modalidad de bicicleta o a pie, corriendo o caminando, explican los organizadores. Uno de los objetivos de Unzué y Capitán es que, al margen del pago de la cuota y conseguir la mayor recaudación de fondos posibles, los inscritos hagan kilómetros y que suban a sus redes sociales vídeos y fotos del mismo, con el hashtag #UnzueyCapitancontralaELA, con el fin de conseguir mayor visibilidad de esta lucha contra la enfermedad.