Todas quieren ser como Putellas: así compiten las jugadoras asturianas que triunfan lejos del Principado

Lo de Alexia Putellas no es mera anécdota. Es más que la foto y el trofeo. Es un espaldarazo al trabajo incansable de varios años. El año 2021 quedará para la historia del fútbol femenino. Putellas, delantera del Barcelona, se llevó el Balón de Oro. Es la mejor jugadora del mundo y la primera española en tener ese reconocimiento. “Ya era hora de que se plasmase el trabajo que se hace en España. Todas nos hemos alegrado y es un paso muy importante para que las niñas vean que es posible”. Lo dicen varias asturianas del fútbol que triunfan lejos del Principado. Todas coinciden en el valor mediático del éxito de Putellas, una jugadora “humilde, agradable, ambiciosa y centrada en el deporte”, según la define la exjugadora Irene del Río, que jugó con Putellas en el Barcelona. Su éxito es el de todas. “Es una manera de ponernos en el centro del mundo”, aseguran. Porque, según coinciden, Putellas marca el camino del éxito. Ellas, las asturianas, triunfan fuera. Fuera de Asturias e incluso lejos de España, pero no se olvidan de lo de dentro. Así lo atestiguan los testimonios de Paula, Laurina, Ana Valles, Cheza, María Méndez, Cienfu y la propia Irene del Río. Todas cuentan sus historias, hacen balance del 2021 y piden un 2022 en el que el fútbol femenino siga ocupando un buen lugar.

Paula, entre la biología y el fútbol

Paula Suárez (Oviedo, 2001) empezó a jugar al fútbol en el equipo de La Corredoria, su barrio. Su madre no lo vio con buenos ojos de primeras. Luego se acostumbró. “Me dijo que mejor probase otro deporte, que tal y como estaba el fútbol femenino...”. Lo curioso es que la madre de Paula es Toña Is, la conocida técnica asturiana. La hija no hizo caso de la madre y siguió adelante. Jugó en el Oviedo y en el Sporting. Sin embargo, su gran momento llegó en 2019. “Siempre tuve el sueño ed ir a estudiar a Estados Unidos y jugar al fútbol en una Universidad”. Dicho y hecho. El enlace fue el exfutbolista Iñaki Eraña. Suárez defiende la portería del Runnin’ Bulldogs, el conjunto perteneciente a la Gardner-Webb University (Carolina del Norte). Mientras, estudia Biología con concentración en Ciencias Biomédicas. “Lo importante son los estudios”.

Laurina se adapta al sur: "Es brutal"

Laura Gutiérrez, “Laurina” (Luanco, 2000) dio el salto el pasado verano tras una vida en el Oviedo. Sus diez goles de azul en la Reto Iberdrola (lo equivalente a Segunda División) le valieron el pasaporte a Primera. La fichó el Betis. Laurina vive su primera experiencia lejos de Asturias. “Hay muchísima afición por el fútbol femenino: es brutal. Se nota mucho el salto de categoría en la exigencia física y psicológica. Estoy teniendo muchos minutos, aprendo mucho y me encanta”, resume. Mientras mete goles, la delantera estudia Fisioterapia a distancia. Está en el cuarto curso, pero todavía tiene algunas asignaturas de tercero. “Se hace algo difícil al no tener la rutina de ir a clase, pero se saca adelante con fuerza de voluntad”. Laurina ya no está en el Oviedo, pero en Sevilla puede presumir de haber hecho historia: metió un doblete en el primer partido de fútbol de mujeres que se celebró en el Tartiere (2-0 ante el AEM).

Ana Valles le hizo caso a sus padres

La gijonesa Ana Valles (1997) llegó a jugar enPrimera cadete con La Braña, contra chicos, porque su padre solicito a la Federación Asturiana que las mujeres pudiesen seguir compitiendo en esa categoría. “De aquella, el fútbol femenino no tenía tanto nivel y yo quería seguir compitiendo con chicos”. De eso hace muchos años. Ahora Valles, portera, juega en el Deportivo de La Coruña, de la Reto Iberdrola, tras haber estado en el Rayo Vallecano, Pozuelo y Tacón. Antes jugó en el Oviedo y en el Sporting. Compagina el fútbol con el Derecho y está cursando el máster de abogacía. “En Coruña estoy encantanda, comosi estuviese en casa. Es un proyecto ilusionante”, explica. La gijonesa hace memoria y recuerda cuando el Rayo la quiso fichar con 17 años. “Mis padres me dijeron que antes de marcharme terminase el Bachiller. Tenían toda la razón”.

A Iris le costó decidir: “Lo pasé mal”

Dice Iris Arnaiz (Gijón, 1994) que le costó mucho salir de Asturias. Que fue una decisión difícil, pero que no se arrepiente. La centrocampista dijo sí a una oferta del Deportivo de La Coruña. “Nunca había estado fuera de casa y tuve que pensarlo mucho. Era la primera vez que me ofrecían un contrato profesional. Lo pasé mal los primeros meses, pero no me equivoqué”, explica la centrocampista, que pasó por el Gijón Femenino, por el Oviedo y por el Langreo. Ahora juega en Primera División, en las filas de la Real Sociedad. “Vivo al lado de Anoeta y estoy muy contenta. Es una ciudad con rincones espectaculares. En lo deportivo, he jugado de titular todos los partidos y la verdad que no me lo esperaba”, recuerda Iris, que tampoco esperaba triunfar en el fútbol cuando recuerda los primeros pasos jugando con su hermano. “Nos entendíamos bien, pero nos picábamos”.

Cheza sigue cumpliendo su sueño

María Echezarreta “Cheza” (Avilés, 2001) no tuvo toda la suerte del mundo cuando empezó su aventura en Estados Unidos. Llevaba media temporada en Colegio Northfield Mount Hermon (Massachusetts), perteneciente a la Universidad de North Carolina, en Carolina del Norte, cuando estalló el covid. Lo que iban a ser cinco días de descanso en Oviedo acabaron siendo muchos meses. Incluso fichó por el Atlético de Madrid para no perder la forma. Ahora ha vuelto a Estados Unidos. “He recuperado sensaciones y vuelvo a ser yo”, explica la portera, que estudia Ciencias Empresariales del Deporte y dejó el fútbol asturiano en 2018 tras haber pasado por el Femiastur y por el Oviedo. Fue campeona de Europa de fútbol sub-19 con la selección española pero su sueño “siempre fue irme a Estados Unidos, jugar al fútbol y estudiar”.

María Méndez ha dado un salto de calidad

María Méndez (Oviedo, 2001) lleva tres temporadas lejos de Asturias y dice que ha dado “un salto de calidad”.La central cumple su segunda temporada en elLevante, de Primera División. Llegó procedente del Dépor tras haber esado en el Oviedo. “En el Dépor se luchaban por otros objetivos y el Levante es un conjunto más grande en todo”. Méndez se recupera de una lesión de rodilla y, aunque se le hizo duro dejar el Oviedo, no se arrepiente. “Es un cambio muy grande en todo, sobre todo en la profesionalidad. En el Dépor ya se notaba. Por ejemplo, entrenamos por las mañanas, algo que en el Oviedo no sucedía”. Méndez, a diferencia de otras compañeras, no quiso cruzar el charco para jugar en Estados Unidos. Aunque ofertas no le faltaron. “Siempre quise triunfar aquí”, recalca la campeona de Europa sub 17 .

Cienfu lleva muy bien la distancia

María Cienfuegos, “Cienfu” (Langreo, 2000) llevaba años rechazando ofertas hasta que dijo sí al Villarreal, de Primera División. “Es mi segundo año y estoy muy contenta de estar aquí. El curso pasado tuve muchas lesiones y siguieron contando conmigo. Llevo bien la distancia y mis padres, cada vez que pueden, se acercan a ver los partidos”, explica Cienfu, que dice estar muy feliz tras irse del Oviedo. Ha notado el cambio respecto a Primera División. “El fútbol femenino está emergiendo. Todavía queda mucho, pero estamos en el camino. Hace falta mucha paciencia y que cada jugadora ponga su granito de arena. También la afición. Ahora tenemos un problema con las televisiones, ya que es un problema que la gente no nos pueda ver, porque así no se engancharán. Pero seguro que llegamos a buen puerto”.

Irene del Río aporta desde otro prisma

Irene del Río (Oviedo, 1991) salió un día a correr por Oviedo y recibió una llamada de un número desconocido. No lo cogió, pero devolvió la llamada. Se trataba de una oferta para jugar en el Barcelona. “Ille” llevaba doce años en el Oviedo. “No lo dudé mucho y dije que sí. Era todo mucho más profesional. Era otro planeta. Poder jugar la Liga de Campeones fue tremendo”, recuerda la ovetense, que invirtió casi todos sus ahorros siendo jugadora para estudiar la carrera de Magisterio en una Universidad Privada. Ille dejó de competir, pero el Barcelona no quiso perder sus servicios. Ahora es preparadora física en el filial del Barcelona. “Me gusta mucho y me ayuda haber sido jugadora, porque me veo reflejada en ellas. Sigo aportando en el fútbol y me encanta mi trabajo”, explica la ovetense, que compartió vestuario con Alexia Putellas, la mejor futbolista del mundo.