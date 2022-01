“La afición del OCB fue muy buena conmigo, pero vengo a competir”

Aunque la afición del Unicaja Banco Oviedo Baloncesto ya está acostumbrada a ver partir a sus estrellas, seguro que esta noche sentirá nostalgia al ver con el uniforme del Palencia a Micah Speight, protagonista de muchos de los momentos de felicidad de la temporada pasada. Su eterna sonrisa no será hoy una buena señal en Pumarín (20 horas).

–¿Qué tal le va por Palencia?

–Pues de momento muy bien, la verdad. Tanto mis compañeros como el cuerpo técnico y el club en general me han ayudado mucho a adaptarme. Está siendo una buena experiencia.

–Su equipo, como el OCB, ha tenido que parar por el covid y regresó a los entrenamientos hace poco más de una semana. ¿Cómo lo llevó?

–Bueno, nunca es fácil parar, dejar de entrenar, estar aislados... Pero es por una buena razón, para que todo el mundo esté bien. Estamos ansiosos por volver a jugar al baloncesto.

–¿Notó diferencia entre este parón y el de la temporada pasada?

–Bueno, creo que es más o menos lo mismo en lo personal, porque al final tienes que estar confinado. Pero a nivel general pienso que ahora tenemos más respuestas, un mejor entendimiento de lo que pasa y más pautas de conducta.

–¿Usted está vacunado?

–Sí, sí, estoy vacunado.

–¿Están en forma para jugar en Oviedo?

–Sí, hemos entrenado bien esta semana. El parón no ha sido demasiado largo y me siento bien. Creo que vamos a competir con garantías en Pumarín.

–Su compañero en el puesto de base en Oviedo, Harald Frey, está haciendo una temporada tremenda. ¿Le sigue? ¿Esperaba esta mejora por su parte?

–¡Claro que lo sigo, somos muy amigos! Desde luego que esperaba este rendimiento suyo, es un gran jugador. Estamos en contacto y siempre nos apoyamos, pero mañana (por hoy) lo que tenemos que hacer es competir.

–¿Qué le está pareciendo el Oviedo este curso? ¿Cuáles cree que son sus puntos fuertes?

–Lo están haciendo realmente bien, es un proyecto de gran éxito y muy bien dirigido. Creo que la clave es el juego de los dos escoltas, Frey y Xavier, pero los demás acompañan muy bien, saben lo que hacen.

–Vuelve a la cancha donde debutó como profesional. ¿Qué sensaciones le despierta?

–Los aficionados de Oviedo fueron muy buenos conmigo, son excelentes, pero ahora mismo lo que prima es el deseo de volver a coger la buena senda y competir de nuevo. Es un partido muy importante para nosotros.

–¿Qué diferencias ha encontrado entre Oviedo y Palencia, las ciudades y los clubes?

–En cuanto a las ciudades, Oviedo es un poco más grande, pero puedo decir que los dos clubes han sido increíblemente respetuosos y atentos conmigo, me han ayudado en todo momento. Hay que tener en cuenta que nunca había salido de Oklahoma, para mí era un cambio muy grande venir a España y ambos me han ayudado muchísimo. Han sido una bendición.

–¿Qué espera del futuro? ¿Estas dos temporadas a buen nivel en la categoría le han reforzado?

–Siempre he pensado que podía ser bueno a esto, pero evidentemente estas dos temporadas me han dado mucha confianza. De todas formas, intento no pensar en el futuro y vivir el momento. Tengo una larga temporada por delante y queda lo más importante.

–¿Cómo conoció a su agente, el asturiano Emilio Durán?

–Fue a través de un compañero mío en la universidad, que firmó con él para jugar en el extranjero en mi año senior. Tengo una gran relación con él y además mantiene al tanto a mi familia, que es lo más importante para mí.