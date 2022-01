Daniel Rincón, el número 2 junior del mundo que jugará en Luanco: "Mejoro gracias a Nadal"

La organización del Torneo Herrero Brigantina-Tenis Playa, Memorial Manolo Galé, que se disputará del 26 al 29 de julio próximo, ha alcanzado un acuerdo con Daniel Rincón –número 2 del mundo en categoría junior– para su participación en el torneo de Luanco. Rincón, que mañana cumplirá 19 años, se convierte en el segundo jugador confirmado para el cuadro del torneo luanquín, tras Pablo Carreño, actual número 20 del ranking ATP.

Daniel Rincón Yagüe (Ávila, 7 de enero de 2003) vive en la actualidad en Mallorca, pues se entrena en la academia de Rafa Nadal, donde trabaja con tres técnicos. Rincón se encuentra con frecuencia en la pista con el propio Nadal o con el también mallorquín Jaume Munar. Rincón ha confirmado en 2021 las grandes expectativas, que le llevaron en 2019 a ingresar en la academia de Nadal. El abulense se proclamó campeón del US Open, convirtiéndose en el segundo español en lograr el título en Nueva York en categoría junior, tras Javier Sánchez Vicario (1986).

También destacó en otros dos de los grandes torneos del mundo del tenis. Alcanzó los cuartos de final en Roland Garros y fue finalista en Wimbledon en la modalidad de dobles. En el palmarés de Rincón también figuran importantes éxitos en categorías inferiores: en 2017 se proclamó subcampeón del mundo en el ITF World Junior Tennis Finals y en 2019 campeón del mundo sub-16 al conquistar la Orange Bowl en categoría individual y dobles.

Daniel Rincón tiene un estilo de juego muy atractivo, alejado del prototipo del tenista español, que prefiere las pistas de tierra batida. El abulense juega siempre muy agresivo, intentando sumar puntos apoyándose en su saque y subiendo a la red para volear. Quizá por eso, cuando le preguntan por sus opciones de convertirse en el relevo de Nadal aclara: “Me encanta Rafa, pero no somos muy parecidos en el juego”.

Tras lograr el título en Abierto de Estados Unidos junior, el pasado septiembre, Daniel Rincón aseguró que su traslado a Mallorca para entrenar en la academia de Nadal fue muy importante para su carrera: “Tener a Rafa tan cerca es una gran influencia. Parte de la mejora que he tenido en estos últimos años ha sido gracias a él y su entorno”. Rincón es consciente de que después de su gran 2021, su evolución será seguida por lupa.

“Intento no pensarlo, aunque es inevitable”, declaró a Eurosport. “Después de tantas entrevistas, artículos y noticias acabas por crearte unas expectativas, pero no me tengo que fijar en eso, por mucho que, inconscientemente, te afecten. Al revés, ver que hay gente que estuvo en mi situación y luego llegó al top100 es algo que me motiva, aunque eso no quiere decir que ahora, por arte de magia, empiece a jugar los Masters 1000 o los Grand Slam. La conclusión que saco es que toda esa gente que lo ganó, luego lo utilizó como motivación para trabajar todavía más duro, por eso llegaron al top100. Con eso me quedo”.

Sobre Carlos Alcaraz, también de la generación de 2003, reconoció que “ahora mismo está a un nivel muy distinto al mío, bastantes pasos por encima”.