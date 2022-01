Así fue la primera jornada del año en Tercera: crónicas, puntuaciones e imágenes

El filial rojiblanco necesitó sudar mucho para deshacerse de un Covadonga muy serio. Los visitantes saltaron al Pepe Ortiz con la ambición de llevarse los tres puntos en juego. Tuvieron hasta dos situaciones muy claras en los primeros minutos, pero no aprovecharon los espacios que dejó la defensa rojiblanca, errática en el comienzo del partido. Fofana y Osky eran un suplicio para el Sporting B. Muy veloz y vertical, el Covadonga hacía daño en la transición. La más clara fue de Fofana. Llegó a driblar a Javi Izquierdo, pero su remate se fue fuera. El Covadonga perdonó, pudo ponerse en ventaja y terminó pagando caro sus errores. El Sporting B demostró personalidad y fue a por el partido.

Creció el filial, especialmente por el costado diestro de un inspirado Trabanco, motor de los ataques del Sporting B. Y de una acción entre Mecerreyes y Trabanco llegó el 1-0 definitivo. Trabanco llegó a la línea de fondo. Vio a Queipo y éste hizo bueno el pase de la muerte para adelantarse a Aitor Ferrero. Sergio Sánchez introdujo un doble cambio, retirando a Kun y Santamaría, para dar entrada a Manu Pozo y Marcos Segado, que ayer debutó con el Sporting B.

El gol cerró el partido. Prácticamente ahí se terminó todo. El Covadonga no bajó los brazos, pero no pudo encontrar ya más espacios en la ordenada zaga del Sporting B. Oyón reclamó penalti en un derribo de Carlos Figar. Y en esos minutos finales se vio a un filial rojiblanco muy maduro y con las ideas muy claras de qué hacer. Tuvo incluso alguna situación más para cerrar el partido y ampliar su ventaja, como en dos disparos de Pozo.

Cambios: San Eloy (1) por Avendaño, min. 65. Fredo (s. c.) por Polo, min. 76. Juan (s. c.)_por Jonás, min. 88.

Cambios: Juan Bagüés (1) por Cris Rubio, min. 66. Cristian (1) por Pablo Coutado, min. 66. Roberto (s. c.) por Míchel Secades, min. 76. Nacho Méndez (s. c.)_por Mathieu, min. 84.

El cambio de año trajo otra decepción a la afición caudalista, que ve como su equipo sigue lejos de los puestos altos de la tabla. Ayer volvió a pinchar en el Hermanos Antuña y pudo ser peor, ya que el empate llegó en el tiempo añadido, cuando parecía que el Navarro iba a llevarse los tres puntos. La única noticia positiva para el equipo de Luis Rueda fue la reaparición de Cristian, autor del gol, tras superar una grave lesión.

Floja primera parte, con mayor iniciativa en el juego del Caudal, pero sin llevar peligro a la puerta avilesina. De hecho, lo único destacable antes del descanso fue un remate de Polo, en el minuto 41, que se estrelló en la madera de la portería defendida por Sergio.

En la segunda parte, con la afición caudalista mostrando cada vez de forma más evidente su descontento, el conjunto local salió decidido a lograr la victoria. El juego fue más rápido y empezaron a llegar las oportunidades. La más clara estuvo en las botas de Álvaro Pozo, en el minuto 61, pero el balón se mandó rozando el larguero. Poco después lo intentó Damián, también sin puntería. Sí la tuvo Jonás para hacer el 0-1, al aprovechar un barullo en el área del Caudal.

El equipo mierense no se resignó y buscó el empate, que llegó en el tiempo añadido, tras una jugada de Juan Bagües, con centro desde la banda izquierda que Cristian mandó a la red al meter la puntera derecha.

Colunga: Junquera (2); Berto González (2), Davis (2), Manolo (1), Remuñán (2), Ordóñez (2), Dani Corgo (3), Dominique (2), Estébanez (2), Menen (3), Raúl Llera (2).

Cambios: Moussa (2) por Manolo, min. 62. Adrián Berredo (s. c.) por Raúl Llera, min. 85.

Lenense: Dani (2);_Charly (2), Luismi (1), Berto Arias (3), Pablo Sánchez (1), Fidalgo (2), Pedro Cejudo (2), Campillo (2), Julio (3), Juan (1) y Ryduan (1).

Cambios:_Sergio (1) por Pablo Sánchez, min. 50. Jairo (1) por Juan, min. 60. Madou (s. c.) por Fidalgo, min. 80. Álvaro (s. c.) por Campillo,min. 80. Pibe (s. c.) por Ryduan, min. 80.

Goles: 0-1, min. 22: Julio. 1-1, min. 39: Dani Corgo. 2-1, min. 45: Menen.

Árbitro: González Cueto, delegación de Avilés. Amonestó a Davis, del Colunga.

Santianes: Unos 60 espectadores.