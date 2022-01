Adiós a una leyenda del baloncesto. Ricardo Hevia, nacido en Mieres en 1940, falleció este sábado en Lugo a los 81 años de edad. El exentrenador llevaba varios días ingresado tras una operación.

Hevia fue una leyenda del baloncesto nacional y un pionero en Asturias del deporte de la canasta, que llegó a dirigir en la ACB. Estaba afincado en Galicia desde hace años y fue allí donde se labró un nombre como entrenador. Entre otros equipos, dirigió al Breogan, al Ferrol, al Murcia, al Baloncesto Salamanca, Gijón Baloncesto o Trahedi Oviedo. La canasta era su vida.

El Breogan fue uno de sus equipos fetiche, donde llegó hace más de treinta años. En la actualidad, Hevia vivía precisamente en Lugo, aunque siempre destacó su predilección por Asturias. Hace cinco años, la Asociación de Entrenadores Españoles le entregó el premio "Raimundo Saporta" en Oviedo, en el polideportivo de Pumarín, por una trayectoria singular y Hevia lo valoró en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

"Desde que empecé hace 60 años jugando junto al cuartel de Santa Clara no me he saltado ninguna estación ni he tomado ningún atajo. Soy un profesional artesanal, que me he hecho teniendo el culo pegado al banquillo, dirigiendo equipos hasta llegar a la ACB. Como más se aprende es compitiendo con otros entrenadores de nivel alto, y yo tuve la suerte de enfrentarme a entrenadores grandísimos y no tuve más remedio que aprender. Creo que este premio me lo dan por mi trayectoria, por estar toda una vida, más que por ganar títulos".