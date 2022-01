“Estamos mirando opciones en el mercado”

El Langreo juega mañana ante el filial del Leganés en tierras madrileñas (13.30 horas) y su técnico, Samuel Baños, ve al equipo en un buen momento. El conjunto asturiano marcha el octavo clasificado en Segunda RFEF, un puesto por detrás del Leganés B, que tiene un punto más. El Langreo afronta una oportunidad para dar un salto en la tabla y además el club ya piensa en refuerzos en el mercado de invierno, según deslizó ayer el propio Samuel.

Situación del equipo. “Nos ha venido bien el descanso y además paramos después de una victoria. Llevamos ya dos semanas entrenando a buen ritmo”.

Parte de bajas. “Todos los que están vamos disponibles y hay pocos percances. Recuperamos a Imad, que esta semana se reincorporó. Estamos contentos por él”.

Dorian, ausencia por la llamada de Guinea Ecuatorial para jugar la Copa de África. “Perdemos potencial arriba, porque no está él y es importante. Hay otros jugadores esperando su oportunidad que lo harán fenomenal. Le deseamos lo mejor a Dorian en su periplo en la Copa de África”.

Valoración del Leganés B. “Es un filial, tiene a gente poderosa en lo físico y que maneja bien el balón, con energía. Nos pondrá las cosas difíciles. Intentaremos alargar la competitividad hasta el final e intentar sumar puntos”.

Plan de partido. “Les discutiremos el balón, porque pueden sufrir sin él. Es un equipo con energía, con gente joven y con ganas de demostrar. Con los filiales nunca sabes bien el rendimiento que puedes esperar, pero lo están haciendo bien. Vuelven a su casa y para ellos es un escaparate”.

Refuerzos en el mercado de invierno. “Tenemos una plantilla muy corta y limitada en alguna zona, como en la parte de atrás. Intentaremos estar algo más armados en la segunda vuelta y que el equipo no se resienta. Estamos mirando opciones, no es fácil, porque no hay muchas posibilidades. Ojalá que pronto tengamos noticias”.

Cristian pide mejorar a domicilio

Cristian, defensa del Langreo, analizó ayer el momento del equipo e hizo balance del año. “En esta temporada estamos teniendo una buena dinámica en casa, como era de esperar. Tenemos la tarea pendiente de mejorar fuera de casa”, dijo el futbolista. El Langreo afronta ahora dos partidos seguidos lejos de Ganzábal. “Los resultados no nos acompañaron en los últimos partidos de fuera de casa, pero tenemos que seguir en esa dinámica”. Sobre el partido ante el Leganés B, dijo que “será complicado, contra un filial puede pasar de todo”.