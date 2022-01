Vuelve el covid al OCB: “Es una faena, teníamos todo vendido”

Parecía superado, pero el covid ha vuelto a golpear al Unicaja Banco Oviedo en un momento dulce de la temporada. Tres nuevos positivos por coronavirus en el club ovetense han alterado los planes de la entidad, que ha pedido el aplazamiento de sus dos próximos partidos: el que debería jugarse hoy mismo en la cancha del Lleida y el del miércoles siguiente en Pumarín ante el Girona de Marc Gasol. La incidencia del virus se extiende a toda la LEB Oro. Literalmente: este fin de semana no habrá partidos porque todos los encuentros fueron aplazados por positivos en los equipos que forman la competición. De hecho, el Lleida-OCB era el único que se esperaba jugar y que también fue finalmente aplazado tras dar luz verde el viernes a medianoche la Federación a la petición de la entidad asturiana

La cita del Unicaja Banco Oviedo ante el Girona era uno de los partidos más esperados para la afición y que ya se tuvo que aplazar en diciembre por el anterior brote de covid que sufrió el OCB hace poco más de un mes. Los dos positivos en la plantilla del OCB fueron detectados por pruebas de antígenos realizadas el viernes y confirmados posteriormente por PCR. En el OCB se hacen antígenos antes de cada entrenamiento y la Federación obliga a realizarlos por protocolo 48 horas antes de los partidos. El tercer positivo del OCB registrado hasta el momento es un integrante del cuerpo técnico previamente contagiado que llevaba días apartado de la plantilla. Ahora, todos los jugadores están confinados y la recomendación que hace la Federación es que no entrenen en una semana. Por tanto, queda también en el aire el partido del siguiente fin de semana ante el Melilla.

Los aplazamientos son un serio varapalo para el OCB. Para el partido del miércoles ante el Girona estaban todas las entradas vendidas dentro de la promoción especial que había lanzado el club. “Para nosotros es mucha faena. La afición estaba respondiendo muy bien y teníamos todo preparado para recibir al Girona”, explica Héctor Galán, el director general del OCB. Según él, las consecuencias del aplazamiento serán físicas. “Volver a parar nos acarreará problemas. Por un lado, volvemos a estar inactivos y cuando regresemos nos tocará jugar varios partidos sin tener descanso. Eso sucederá a corto plazo. Mirando más hacia adelante, está claro que habrá jugadores que perderán la forma y es normal. Puede haber lesiones”, cree el directivo. A Galán le preocupa el futuro a corto plazo porque el club debe organizar el viaje a Melilla del siguiente fin de semana, con los gastos que ello conlleva. “El covid está siendo un problema general, pero a mí me preocupa lo nuestro. No queda otra que adaptarse y seguir”.

