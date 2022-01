Alfonso y Suárez, en forma

Cerraron el año con una victoria y abrieron el nuevo del mismo modo. David Alfonso y María Suárez (Universidad) vencieron en la primera edición del cross de Pravia, organizado por el club local ayer en Salcedo. Una prueba que tuvo que aplazarse en diciembre por las inundaciones provocadas por las lluvias y la crecida del río Nalón anexo al prao en que tenía lugar la carrera. Era una fecha más propicia, porque a solo una semana del Campeonato de Asturias de cross que se celebrará en Tineo, más de uno guardó fuerzas para San Roque.

Lo cierto es que el atletismo asturiano tenía los ojos puestos también en el cross de Elgoibar, que disputaron los que hoy son sus estrellas como Isabel Barreiro, Alejandro Onís o Diego Menéndez. Barreiro estaba discreta y era quinta española, mientras Onís había de abandonar y el piloñés firmaba una buena carrera con su 25.ª posición.

Por lo que respecta a Pravia, la lavianesa María Suárez no contó esta vez con la férrea oposición de Laura G. Gion, que le había privado del triunfo en Avilés. Con un punto de forma mejor que en el Cross de Navidad y con el aval de su victoria en la San Silvestre de Laviana, quiso dejar bien a las claras que ella era la favorita y puso un ritmo exigente desde el inicio que ya dejaba descolgadas a sus rivales. La más cualificada era su compañera Patri Álvarez, que por el esfuerzo que derrochó le costó más ser segunda que primera en la San Silvestre de Oviedo. El podio lo completaba Bea Tenreiro (Toscaf Recta Final), que era la primera máster.

Por su parte, el avilesino David Alfonso tomó el relevo de su compañera de equipo y se llevaba el segundo triunfo consecutivo en un cross y tercero si contamos con la San Silvestre de Avilés. Fue Víctor González (Oriente) su rival más duro junto al veterano Martín A. Espinar. El del Oriente llevó el peso de la carrera hasta que el avilesino, a falta de vuelta y media, le veía flaquear y lo sobrepasaba con un tirón prolongado. El objetivo para Víctor ya no era tanto ganar sino no desgastarse y vigilar a Martín, que no le pudo dar alcance. El podio estaba ya pues decidido.

Beatriz Álvarez supera a Rocío Ríos. La gijonesa Beatriz Álvarez consiguió en los 10 kilómetros de Valencia en ruta un crono de 32:54, lo que mejora la marca que tenía Rocío Ríos.