Lucía González y Aida Nuño repiten oro y plata en el Nacional de Játiva

El Campeonato de España de ciclocross volvió a aportar múltiples éxitos a la delegación asturiana, comenzando por la prueba femenina, en la que las ciclistas de la región obtuvieron dos de los tres puestos del podio. Si en la última edición Asturias logró oro, plata y bronce, en la cita de Játiva (Valencia) se tuvo que conformar con los dos primeros metales, en los que repitieron las sierenses Lucía González y Aida Nuño. Sara Cueto se tuvo que conformar esta vez con el cuarto puesto.

Lucía González, corredora del Nesta-NMR, marcó la pauta desde bien pronto, abriendo una diferencia que no hizo más que aumentar con el paso de las vueltas. Por su parte, Aida Nuño sufrió un pequeño percance al inicio, lo que solo engrandeció su medalla de plata, que consiguió tras remontar a ciclistas de la entidad de Alba Teruel, Lucía Gómez, Sara Bonillo, Sara Cueto y Sofía Rodríguez. Nuño, que vivió su último Campeonato de España, ya que se retira, aseguró: “en la última vuelta he disfrutado mucho del público, que me ha dicho cosas muy bonitas. Me siento muy agradecida, de corazón, a todas las personas que forman este mundo del ciclocross por todo lo que me han dado”. Sara Cueto se jugó la medalla de bronce al sprint y esta vez le salió cruz.

La carrera de féminas trajo más alegrías, como comprobar el éxito de Lydia Pinto en su transición de junior a sub-23. Venía de ser campeona de España en la categoría inferior y ayer, en su estreno en sub-23, fue plata por detrás de Lucía Gómez.

No hubo tanta suerte en la prueba masculina. Mario Junquera rompió una zapatilla cuando rodaba en segunda posición y tuvo que caminar descalzo hasta el box, perdiendo todas sus opciones. Pese a todo, acabó sexto. Miguel Vallés no pudo entrar entre los diez primeros. Tampoco fue un día afortunado para el sub-23 Alfredo Teleña, que abandonó tras sufrir una caída y romper el sillín.

Muy buenas fueron las sensaciones del junior Hugo de la Calle, que en sus primeras apariciones en el mundo del ciclocross está abriendo bocas. En los relevos fue el mejor del equipo asturiano y en la prueba individual terminó sexto a pesar de partir desde la última fila.

Asturias conquistó más medallas en los días previos de competición en Játiva. Así, el relevo rozó el oro en la jornada del viernes, pero se tuvo que conformar con la plata por un pequeño fallo que penaliza mucho en un circuito muy rápido como el que se diseñó para la ocasión. Galicia terminó en primera posición y País Vasco en tercera.

Tres medallas en máster

El sábado era el día dedicado a los máster. Juan Carlos López Reguero logró el oro en máster 60 y Jesús Fernández Roza tuvo el bronce a tiro, pero entró mal en una curva, apoyó el pie y finalmente acabó cuarto.

Por su parte, los corredores asturianos máster 30 conquistaron dos platas, por mediación de José Luis Blanco Teleña, que peleó por el oro hasta la última vuelta, y de Gonzalo de Luis. En Máster féminas, Noelia González, del Viella, ganó el bronce.