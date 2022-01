El jugador expulsado del Guillén Lafuerza por agredir a un árbitro: “Me arrepentí de lo que hice al momento y ahora tengo que asumirlo”

Gabriel Isaías Alegre (Encarnación, Paraguay, 1997) ya no es jugador del Guillén Lafuerza, de Primera Regional. El domingo agredió con un manotazo al árbitro Álvaro González en los instantes finales del encuentro ante el Juvencia, que ganaba el partido por 0-1. El colegiado acabó en el suelo y tuvo que acudir al HUCA. El Guillén LaFuerza expulsó al delantero tras el incidente. Alegre, que lleva diez años en España y aparenta ser un tipo tranquilo, se disculpa públicamente por la agresión y da su versión sobre lo ocurrido.

–¿Qué pasó?

–Eran en los minutos finales y el árbitro expulsó a dos de nuestros jugadores. Protestábamos varios, él contestó mal a un compañero y me calenté. Le di un manotazo.

–¿Se arrepintió al momento?

–Por supuesto, me arrepentí al momento y me di cuenta que lo había hecho muy mal e incluso me fui del campo avergonzado. Luego regresé cuando pasó todo. Lo hice muy mal, soy consciente de ello y pido disculpas.

–¿Cómo fue el día siguiente?

–No es agradable verse en las noticias por esto, aunque preferí no abrir mucho el móvil para no marearme más la cabeza. Leí muy pocas noticias, aunque recibí muchísimas llamadas. No sé ni cuantas periódicos y radios me llamaron.

–¿Qué fue lo que más le fastidia?

–Me duele por el árbitro, porque no tenía culpa de nada. Por eso me gustaría pedirle disculpas antes del juicio. El chaval no hizo nada.

–¿Intentó hablar con él?

–Intenté conseguir el teléfono, pero no pude. A ver si puedo verle en el juicio y pedirle disculpas.

–¿Cómo lo prepara?

–Hablé con mi abogada y a ver qué pasa mañana (por hoy).

–Parece usted un chico tranquilo, ¿qué le pasó?

–Íbamos muy mal, un cúmulo de cosas. Se me fue la cabeza. En mi vida soy muy, muy tranquilo. No sé lo que me pasó. Nunca me había pasado algo parecido.

–Va a tener que dejar el fútbol, ¿se le hace duro?

–Pues sí, llevo jugando desde cadetes. Estuve en el Vallobín, Lugones, Beredi, Morcín y Guillén. En el club llevaba casi cuatro años.

–¿Los dirigentes fueron contundentes con usted?

–Sí, y lo entiendo perfectamente. Tienen que tomar medidas porque yo me equivoqué y hay que asumirlo. De momento el fútbol acaba para mí, a ver qué pasa dentro de unos meses o años.

–¿Qué ha aprendido de todo lo que ha ocurrido?

–A controlarme más y a contar diez segundos, que me lo ha dicho mucha gente. Esto no me puede volver a pasar jamás.

–¿Cómo es su día a día en Oviedo?

–Normal, estuve estudiando Mecánica y lo dejé. Ahora busco trabajo. Llevo aquí diez años, llegué con mi familia. Acabé en el instituto y me metí en un módulo. Estoy muy contento en Asturias y en Oviedo, que es una ciudad guapísima.