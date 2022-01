Visto para sentencia el juicio por la agresión a un árbitro en Oviedo: solicitan una multa de 480 euros

El juicio por la agresión de un jugador del Guillén Lafuerza a un árbitro de fútbol en un partido de Primera Regional celebrado el pasado domingo en Oviedo quedo esta mañana visto para sentencia en los juzgados de la capital asturiana. Gabriel Isaías Alegre, de 24 años, admitió la agresión y pidió disculpas al colegiado Álvaro González. La acusación solicita su culpabilidad por un delito leve de lesiones, pide 480 euros de indemnización, tres meses de multa con una cuota de 10 euros al día y que se Alegre se haga cargo de los gastos médicos. La Fiscalía solicita lo mismo, aunque solo pide un mes de multa a ocho euros al día.

La abogada del agresor, Sonia de La Paz Fernández, dijo que su representado admitía los hechos, aunque pidió que la cuota diaria de la multa fuese rebajada a seis euros durante un mes. Gabriel Isaías Alegre utilizó su turno de palabra para pedirle perdón al árbitro, sentado a unos metros de distancia. “Le quiero pedir disculpas, porque no tiene culpa de nada”.

El agredido, Álvaro González, acompañado por Marcos Santurio, presidente del Comité de Árbitros de Asturias fue asistido por el letrado Constantino Vaquero y declaró que recibió “un puñetazo en la mandíbula y en el oído izquierdo”. El árbitro dijo que fue todo muy rápido y que no pudo ni identificar al agresor. “En un momento dado vi a un puño impactando en mí y cuando abrí los ojos en el suelo me estaban rodeando. No vi la persona que lo hizo”, dijo el árbitro, que tuvo que acudir al HUCA tras el golpe y ayer mismo fue al hospital para revisar los daños.

Uno de los asistentes de González, Iván Rodríguez, declaró como testigo. “Yo estaba a unos dos metros. Vino corriendo (el agresor) desde unos diez metros y le dio un puñetazo por detrás. Quedó conmocionado (el árbitro) cinco minutos en el suelo y pedí que llamasen a la Policía”. Rodríguez identificó al Alegre como el agresor.

El acusado había admitido antes la agresión, pero negó que se tratase de un puñetazo y también que le hubiese dado por detrás. “Fue con la mano abierta, no fue un puñetazo y no estaba de espaldas”, dijo Alegre. A preguntas de los letrados aseguró que no conocía de nada al colegiado y que en los años que lleva jugando al fútbol nunca había tenido ningún problema similar. El juicio quedó vista para sentencia, que se conocerá este jueves, y al acusado se le abre ahora un largo proceso administrativo de extranjería tras la agresión. Lo peor que le podría pasar es que le expulsasen del país, algo que su abogada espera rebajar. Tras el juicio, Alegre tuvo que ir con dos agentes para empezar los trámites de dicho proceso.