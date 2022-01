Se aplazan más partidos de la LEB oRO, y la FEB da hasta el 20 de febrero para recuperarlos

La decisión de retrasar la Copa Princesa obliga a reajustar el calendario. La jornada prevista para ese primer fin de semana de abril, la 27, se adelanta y se disputará en días laborables, entre el martes 29 y el miércoles 30 de marzo. La situación afecta de lleno al Oviedo Baloncesto, que desde el pasado 11 de diciembre, cuando perdió en Huesca, solamente ha podido disputar un partido más, el pasado 4 de enero con victoria en Pumarín ante el Palencia. En la actualidad, el equipo se encuentra inmerso en el segundo parón, obligado por el protocolo federativo tras detectar tres positivos en las pruebas del pasado viernes. Quedaron aplazados el choque ante el Lleida, previsto el pasado domingo, y el que hoy tenía que celebrar frente al Girona de Marc Gasol en Pumarín.

Los jugadores están realizando entrenamientos individuales y mañana realizarán nuevos análisis con vistas a reanudar los ensayos de grupo. De momento, el partido del domingo 16 en Melilla (12.30) sigue en pie.

Ante el Palma, el miércoles 19. El baile constante de fechas para los partidos vivió ayer un nuevo movimiento, ya que el OCB y el Palma alcanzaron un acuerdo para disputar el partido pendiente el miércoles 19 de enero, a las 20.30 horas, en Pumarín. El partido estaba previsto para el 20. El club asturiano trata de fijar nuevas fechas para jugar en Lleida y recibir al Girona.

Martín se queda este mes





Alberto Martín seguirá en el Unicaja Banco Oviedo hasta el 30 de enero. Este es el último acuerdo que alcanzaron ambas partes, después de que el base rechazase firmar hasta final de temporada, consciente de que la entidad carbayona busca otro base. El que está en vigor es ya el tercer contrato temporal del jugador madrileño, que se incorporó poco antes del comienzo de la LEB Oro. Del éxito del OCB en el mercado y de las ofertas que pueda recibir Martín en las próximas fechas dependerá el futuro del jugador a partir de febrero.

El Palma, sin Elijah Brown en Oviedo





El último fichaje del Palmer Alma Mediterránea Palma, el exjugador del OCB Elijah Brown, no jugará con su nuevo equipo el día 19 en Pumarín. El reencuentro en la cancha con los aficionados asturianos no será posible porque el escolta estadounidense no pertenecía al club balear el día 29 de diciembre, fecha inicialmente programada para el partido. La reglamentación prevé que, en caso de aplazamientos, solamente podrán participar en el encuentro aquellos jugadores que estuvieran inscritos en la primera fecha.