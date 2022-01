“Es imposible comparar a nadie con Raúl Entrerríos, así que no tengo esa presión”

Tras deslumbrar a toda Europa con los 16 goles que anotó en la pista del Magdeburgo alemán, Agustín Casado (Carboneras, Almería, 1993) disputará su primer gran campeonato con la selección española en el Europeo de Hungría y Eslovaquia. Un torneo que se inicia mañana y en el que el central del BM Logroño La Rioja (la próxima temporada jugará en el Meshkov Brest bielorruso) tomará el relevo del retirado Raúl Entrerríos en la dirección del equipo español. “Es imposible comparar a nadie con Raúl porque eso son palabras mayores, en ese sentido no tengo esa presión”, dice Casado.

–¿Qué significa para usted poder disputar un Europeo?

–Para mí significa muchísimo. Desde que empecé a jugar al balonmano siempre soñé con poder llegar a lo máximo, con poder disputar este tipo de torneos, y ahora, con 25 años, se me presenta la oportunidad.

–Usted ha pasado por la División de Plata. ¿Se valora más cuando cuesta más llegar a la selección?

–No sé si se valora más, porque al final cada uno tiene sus circunstancias. Unos llegan antes y otros después, pero lo importante es que trabajando, dando pequeños pasos hacia adelante, se puede conseguir.

–Debuta en un Europeo y además va a tomar el relevo en la dirección del equipo a toda una leyenda como Raúl Entrerríos. ¿Le añade eso más presión?

–Creo que es imposible comparar a nadie con Raúl, porque son palabras mayores, por lo que en ese sentido no tengo esa presión. La selección viene de conseguir muchos éxitos y ahora nos toca a nosotros tratar de ayudar a que el equipo siga estando ahí arriba, pero sin compararme con nadie. Yo individualmente no me comparo con nadie, pero ni con Raúl ni con nadie, yo intento trabajar para mejorar cada día.

–La selección afronta el Europeo con muchas caras nuevas. ¿Dentro del equipo se ve este torneo como una etapa de aprendizaje o se imponen la obligación de volver a subir al podio?

–Veo al equipo con muchas ganas de hacer un buen papel. Luego el campeonato nos marcará hasta dónde podemos llegar, pero el equipo tiene la mentalidad de darlo todo, de dejarse el alma. Sin ponernos ninguna presión, pero tampoco sin renunciar a nada.

–¿Qué le pide Jordi Ribera en la selección?

–Nos pide que intentemos ser nosotros mismos, que juguemos con la misma confianza que lo hacemos en nuestros clubes. Esa es un poco la clave, que intentemos aportar lo mismo que en nuestros clubes de forma natural, sin forzar nada.

–¿Con qué sueña en este Europeo?

–Después de los resultados que ha tenido la selección en los últimos años, peleando siempre por las medallas, sueñas con esa posibilidad, tienes la ilusión de verte el día veintipico luchando por las medallas, pero eso sólo es posible trabajando mucho y luchando cada partido como si fuera el último.