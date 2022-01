El Telecable, goleado en la pista del Vila-Sana, pierde la segunda posición

El Telecable Gijón cayó contundentemente en la cancha del Vila-Sana (5-0), lo que le hace perder la segunda posición de la Ok Liga y supone una de las más claras derrotas del equipo gijonés en mucho tiempo. Además, y por primera vez esta temporada, las jugadoras que dirige Fernando sierra se quedaron sin marcar.

El Vila-Sana es uno de los equipos más potentes de la competición y, con diferencia, el que mejor ha fichado esta temporada con la incorporación de tres internacionales argentinas: Luchi Agudo, Florencia Felamini y Valentina Fernández. Las autoras de los cinco goles catalanes de ayer.

Marcó pronto el equipo local y el Telecable Gijón trató de reaccionar, pero ayer no era la noche de las jugadoras de Fernando Sierra, que no estuvieron acertadas de cara al gol. No obstante, al descanso se llegó con este mínimo resultado y, por tanto, con muchas opciones de poder dar la vuelta al marcador.

Sin embargo, y tal como sucediera en la primera parte, el Vila-Sana marcó pronto tras la reanudación, y esta vez lo hizo por partida doble. En apenas cuatro minutos el resultado era ya muy claro para el equipo local, 3-0. Las gijonesas, que generalmente suelen controlar la bola y el ritmo de los partidos, ayer no pudieron hacerlo y los minutos pasaban sin que encontrasen el camino del gol.

Para rematar, el Telecable cometió la décima falta, lo que suponía un lanzamiento directo. Lanzó Luchi Agudo, despejó en un primer momento Fernanda Hidalgo, pero la bola llegó de nuevo a Agudo, que a la segunda marcó el 4-0 cuando quedaban apenas tres minutos para el final. Tiempo para que el Vila-Sana aún marcara otro gol, obra de Felamini al transformar un penalti. Esta jugadora volvió a ser una pesadilla para el equipo gijonés. Ella fue la que privó al Telecable de la Copa Intercontinental disputada en Argentina.

El equipo gijonés no tendrá mucho tiempo para lamentarse, ya que el sábado vuelve a jugar, esta vez en Mata Jove. En su feudo, ante el Bigues i Riells, buscará la primera victoria del año.