“Una banda de cabreados me quiere echar por ser mujer”

La asturiana Asunción Lorente (Castropol, 1972) es árbitra internacional y desde 2018 es la presidenta de la Federación Española de Remo (FER). Fue reelegida en el cargo en junio de 2021, con 54 votos a favor, 9 abstenciones y un voto nulo, aunque ella fue la única candidata en la votación tras la retirada de dos de sus contrincantes. Lorente se somete ahora a una moción de censura por parte de José Agustín Gómez-Raggio y suscrita por 53 de 74 miembros de la Asamblea General de la FER. Dice que “una banda de cabreados la quiere echar” por, entre otros motivos, “ser mujer”. La asturiana es la única mujer que preside una federación olímpica en España.

–¿Qué balance hace de su gestión en la FER?

–El balance es muy bueno. A nivel deportivo tenemos los mejores resultados de nuestra historia. Tres diplomas olímpicos, campeonatos de Europa, subcampeonatos en todas las categorías. Hemos ganado casi todo y a nivel de posicionamiento estamos muy bien. Tenemos presencia en la Federación Internacional, una árbitra en los Juegos Olímpicos. Además, soy miembro de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes y de la European Rowing Board.

–¿Y por qué le plantean esta moción de censura?

–Nadie lo entiende. En mi equipo llegamos a la conclusión de que muchas veces molesta que la gente trabaje y que una mujer esté mandando. Hay orgullos y machos heridos por todas partes. Está el que no le das el cargo, el que no le dejas mandar tanto como esperaba… Aunque, ojo, también tengo claros mis errores.

–¿Cuáles son?

–Mi mayor error ha sido confiar en personas que no fueron leales a la Federación. Metí en la casa a quien la organizó luego. Todo esto es política.

–Hace meses no tuvo votos en contra y ahora la moción tiene un amplio apoyo. ¿Cómo se explica?

–Lo que estamos viendo se viene preparando de hace tiempo, sobre todo por las maneras en las que se están pidiendo el voto.

–¿Qué maneras?

–“Si no firmas, te quedas fuera”, “tú verás lo que haces”, “mira a ver la subvención”. Nos están llegando este tipo de cosas. Hay presidentes de federaciones que han firmado sin consultar a nadie. Los deportistas de los equipos están indignados. La nuestra es una federación pequeña que vive de la subvención que es para la alta competición. Si esto va mal, le irá mal a ellos.

–¿Qué le achacan sus críticos?

–Deslealtad a los votantes, mala gestión… Solo dicen vaguedades.

–¿Cómo lo está afrontando?

–No es fácil. Trabajas con ganas, pones todo el empeño… También le digo que conozco bastante el deporte en el que estoy y no me ha extrañado.

–Explíquese.

–Soy de Castropol y prácticamente se puede decir que nací en un club de remo. Por desgracia, en esto del remo somos pocos y nos conocemos todos. La historia se repite y ahora pretenden venir a arreglar el mundo los que llevan 30 años sin hacer nada. Yo hasta poco era árbitra y no pintaba nada, y los que tenían poder no cambiaban nada. ¿Qué han hecho hasta ahora?

–Dice que la moción tiene que ver que sea mujer.

–Soy la única presidenta y no soy de las que me paso el día clamando por el machismo, pero es lo que está pasando. Eso, y egos heridos.

–La Federación Asturiana apoya la moción de censura. ¿Qué le parece?

–Su presidente (José Manuel Álvarez de Linera) firmó la moción, y cuando su directiva se enteró le pidieron explicaciones. Supuestamente nuestra gestión era una catástrofe y había que cambiar todo, pero para no levantar la liebre no dijo nada. Una de las cosas que alega es que en 2018 me negué a abrir el Centro de Tecnificación de Trasona porque la presidenta de la Federación Asturiana era Ana, su mujer. Puedo rebatirlo todo, porque no tiene nada que ver. Se pidió financiación y no la tuvimos.

–¿Cree que vive sus últimos días en el cargo?

–Confío en el sentido común. La gente nos está preguntando y está descubriendo que no han sido limpios. Son una banda de cabreados que me quieren quitar del medio por ser mujer. Y con malas artes.

–¿Conoce a José Agustín Gómez-Raggio?

–No lo conozco, creo que fue presidente del Real Club Mediterráneo de Málaga, pero no lo conozco. Por eso no tengo ninguna opinión sobre él. No es una persona del mundo del remo.

–¿Y a quién señala cuando habla de banda de cabreados?

–El candidato es amigo personal o conocido de muchos de los que están detrás de la moción de censura contra nuestro equipo. En el mundo del remo casi nadie le conoce, alguien le animaría.