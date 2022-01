El Círculo, ilusionado con su mejor clasificación en una primera vuelta

El Círculo Gijón finalizó la primera vuelta de la liga en octava posición, con un balance de seis victorias y siete derrotas. “Es la mejor clasificación a estas alturas de la liga en la corta historia del club”, apunta el entrenador y alma máter del proyecto, Nacho Galán, que aprovechó el ecuador de la competición regular para hacer balance y destacar las cosas positivas y también las negativas de lo sucedido hasta el momento.

Entre las primeras, el técnico resalta que “el equipo tiene un estilo de juego aprovechando las cualidades de cada jugador y ofreciendo una buena defensa, velocidad y juego coral, lo que supone que no recaiga la responsabilidad en jugadores concretos”. También destaca Galán que “jugadores como Unai Mendikote están entre los mejores de una liga en la que hay muchos y muy destacados” y alaba la “implicación de la plantilla”.

Galán considera otro aspecto a reseñar que “se planificó mejor el aspecto físico y eso se está notando en que no estamos teniendo lesiones musculares”. La primera vuelta de la liga sirvió además, según Nacho Galán, “para comprobar que Guillermo y yo nos hemos compenetrado bien, aunque todavía estamos en período de ‘noviazgo’, se nota la suma de esfuerzos e ideas”. Por último, como aspecto positivo señala “la emoción que ha habido en todos los partidos hasta los últimos segundos”.

El técnico gijonés no eludió lo que considera negativo de este primer tramo de la temporada. “En primer lugar, la decepción que he tenido con André Donda, un jugador con mucha calidad pero que no se adaptó”, confesó el técnico, que también apunta en el debe del equipo “los tiros libres. Hay que mejorar los porcentajes porque los errores ya nos costaron alguna derrota, estamos trabajando en ello”.

Al margen de los aspectos deportivos, Galán se muestra muy satisfecho de la “vinculación de los aficionados con el equipo, aunque no llegamos a las cifras de asistentes de antes de la pandemia. Lo que se está viendo es que los que van están muy implicados y apoyan mucho”. En este sentido, el entrenador reiteró su llamada a los aficionados para que apoyen al equipo y recordó que “está abierta la campaña de abonados para la segunda vuelta a precios muy económicos”. “Por presupuesto o historia del club el objetivo es la permanencia, pero no cabe duda de que nos gustaría volver a jugar el play -off por el ascenso y poder hacerlo con público, no como el año pasado”. manifestó Galán.

Entre lo más destacado de la primera vuelta está el rendimiento de Unai Mendikote, quien considera que “más allá de los resultados estamos dando una buena imagen en todos los partidos y mostrándonos como un equipo competitivo y con carácter. Vamos por el buen camino y preparados para jugar contra los equipos grandes”. El jugador está muy a gusto en Gijón y agradece “el apoyo de los aficionados desde el primer minuto”.

El Círculo Gijón recibe mañana sábado al líder, Zornotza (Palacio de los Deportes, 20 horas), ante el que la plantilla tiene como objetivo volver a sorprender a uno de los grandes, como ya lo hiciera la pasada semana con el Tizona. El club decidió que los abonados del Sporting entren gratis “a ver la segunda parte porque será más o menos lo que estemos jugando cuando salgan de El Molinón”.