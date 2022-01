Guerra abierta en el remo: "La presidenta de la Española pasa de Asturias, nos menosprecia y nos puentea”

José Manuel Álvarez de Linera (Vegadeo, 1964) es el presidente de la Federación de Remo del Principado de Asturias y apoya la moción de censura contra la presidenta de la Española, la asturiana Asunción Loriente. Loriente dice que la causa de la moción es por ser mujer. Álvarez de Linera lo niega y contesta a las declaraciones de Loriente, a la que llama “Asun”, publicadas ayer por LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Qué le parece lo manifestado por Loriente?

–Es su opinión. He leído la entrevista de LA NUEVA ESPAÑA y al ver que la única persona que nombra es a mí tengo que rebatirlas. Dice cosas que no son ciertas.

–Dice que le quieren echar por ser mujer. ¿Eso es cierto?

–Totalmente falso.

–¿Y por qué lo dice?

–Ella sabrá, pero no tiene ningún argumento. Parte de la base de que su gestión es muy buena. Si no le preocupa que una de las medallistas (Anna Boada) cayera en una depresión que le hizo dejar el deporte... Eso no le preocupa, pero luego va diciendo que esto es una cuestión de machos alfas. Es desafortunado.

–¿Por qué presentan ahora esta moción de censura?

–En realidad, esta moción de censura nace en 2020, no ahora. La suya fue una candidatura que nació muerta. Tuvo apoyo porque la oposición se vio quebrada por un candidato que suscitaba todavía más antipatía que ella. Entre lo malo y lo peor, la gente se decantó por lo malo. Solo hubo un candidato cuando salió elegida. La Federación Asturiana la votó en 2018 y en 2021, que no hubo candidatos, no la votó. Por lo tanto, la Federación Asturiana no se ha movido.

–Pero sí la votaron en 2018, por tanto sí se han movido, ¿no?

–En 2018 se le dio un voto de confianza por lo que comentaba antes. Nosotros entendemos que su comportamiento con Asturias ha sido siempre de menosprecio. Y en los últimos tiempos, de puenteo descarado. Nos ha ignorado.

–¿En qué consiste ese menosprecio?

–Ella, directamente, pasa de las federaciones. Habla con los clubes y nos puentea. Se menosprecia y se puentea.

–¿Y eso por qué sucede?

–Ni idea, se lo tienen que preguntar a ella.

–¿Por qué cree que pasa?

–Porque es su manera de actuar, no solo le pasa con nosotros. A todas las federaciones firmantes les hace lo mismo, salvo a la catalana.

–¿Qué cosas ha hecho mal en su gestión?

–¿Qué cosas ha hecho bien?

–Cuéntelas.

–Dice que tiene los mejores resultados de la historia. Decir eso con tres medallas… De la concentración de Sevilla se ha ido un remero por depresión. Eso es un hecho.

–¿Qué cosas concretas se están haciendo mal en la Federación Española?

–La Federación no es transparente, estamos equivocados en cómo se trabaja en la alta competición, seguimos trabajando muy mal y despreciamos la formación de los deportistas como personas. También hay un exagerado peso del estamento arbitral.

–Loriente dijo que usted apoyó la moción a espaldas de su propia junta directiva. ¿Es cierto?

–No se ha hecho nada a espaldas de nadie y no tengo problema en enseñar mi escrito. Expliqué a mi junta que, independientemente de que tuviésemos una próxima reunión, habíamos acordado que se evitasen filtraciones y hacerlo de forma discreta. En vez de informar el domingo por la tarde, lo hice el lunes por la mañana. Ella dice que me pidieron explicaciones y es mentira. Nadie me ha dicho nada.

–“Alega que en 2018 yo me negué a abrir el Centro de Trasona porque la presidenta de la Federación Asturiana era Ana, su mujer”. También dijo eso sobre usted.

–(Saca el teléfono y enseña el comunicado enviado a su junta, donde se indica que Loriente no quiso abrir el centro y que la presidenta era Ana Cruz Echeverría, aunque no pone nada de que fuese su mujer). Supimos que habían acordado que para Asturias no habría nada. ¿Qué fue porque era Ana la presidenta? Daba lo mismo. No querían darle nada a Asturias, porque la Federación Asturiana había estado en contra de Fernando Climent, que es de donde sale Asun.

–¿Cómo puede ser que tengan tan mala relación con una presidenta asturiana?

–Es muy fácil decir que es asturiana, que nació en Castropol y que nació en el remo. Su padre fue presidente de la Federación Asturiana de Remo en el antiguo régimen y en la transición. Sus hermanos remaron, ella nunca. No ha tenido ni licencia por Asturias. Asun entra en 2018 y la presidenta de la Federación Asturiana le tendió la mano. Ha sido ella la que ha pasado de Asturias. Nosotros siempre hemos estado para colaborar. Cuando en 2019 no tenía nadie que hiciese la Copa Primavera, nos lo pidió y la organizamos.

–Dice que hay machistas. ¿Es usted machista?

–Me parece una total falta de respeto lo que dice. La junta de la Federación Asturiana la forman siete mujeres y un hombre. Hay otras federaciones con mujeres de presidentas que no hacen ostentación de su género y las pone en el mismo saco. Yo no soy machista.

–También dice que son una banda de cabreados.

–Lo que me hace gracia es que diga que no conoce a José Agustín Gómez-Raggio (líder de la moción), cuando fue presidente del Real Club del Mediterráneo y remero. En la asamblea de 2017 fue el encargado de exponer los desmanes que se habían hecho en las elecciones. Decir que no le conoce, y afirmar que no es un hombre el remo, cuando él si lleva en este mundo de toda la vida... Es un despropósito. Ella solo ha sido una árbitra. Nunca ha sido directiva de club ni de federación.

–¿Y eso es menos?

–No, pero es fácil criticar. En casi ninguna federación en España mandan los árbitros. En el remo, mandan.