La historia de los Gijon Mariners: así preparan una nueva temporada

Los Gijón Mariners inician mañana en el campo del Osos Rivas de Madrid una nueva temporada en la serie “A” de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la máxima categoría de este deporte en España. El equipo gijonés la afronta con una plantilla renovada y reforzada y en la que el primer cambio está en el banquillo, donde Honorio Arias toma el relevo de Daniel Castañón como entrenador jefe. Para el club es una temporada especial porque en este 2022 se cumplen 20 años de su fundación.

“Es un equipo nuevo, la mayor parte de los jugadores llegan de las categorías inferiores y además hay algún jugador que procede de otros equipos o que ya había estado con nosotros y que vuelve después de estar algún tiempo fuera por motivos laborales”, dice Arias. Son los casos de Javier Castañón, Alejandro Herrero y Jonathan Corradini tras su paso por el Barcelona Dragons. “Es una plantilla joven pero que también tiene algún jugador veterano”, señala el técnico. Los fichajes y esos jugadores más veteranos van a aportar un mayor nivel y sobre todo experiencia, algo que faltó, y de qué manera, la pasada temporada.

Arias asume la responsabilidad de ser el primer entrenador con mucha ilusión porque “supone entrenar a mi equipo de siempre”. Y eso que Honorio formó parte del cuerpo técnico de la selección española, por ejemplo. Sin embargo, asume el reto de “tratar de cambiar un poco las cosas tras la mala temporada pasada”. Los Gijón Mariners descendieron tras no ganar ningún partido la pasada liga, pero la Federación decidió que no hubiera ningún descenso tras una temporada que, como en todos los deportes, se vio afectada por el covid-19. “Al equipo lo conozco perfectamente porque llevo seis años entrenando al equipo juvenil y a muchos jugadores ya los tuve antes” indica el técnico.

Los Mariners tienen como primer objetivo mejorar la pasada temporada y para ello ha hecho dos fichajes de sendos jugadores llamados a marcar las diferencias, el mexicano Daniel De Juambelz y el estadounidense Marcel Spears. Para Honorio Arias, “los dos fichajes suponen tener la posibilidad de competir en esta categoría; sin ellos nos pasaría como la temporada pasada, que no tendríamos prácticamente opción a ganar partidos porque el nivel de la liga subió”. Y eso que, subraya Arias, su equipo es el que menos ha fichado: “del resto los hay con cinco, seis e incluso más y eso al final marca las diferencias”. Con Daniel y Marcel el entrenador confía en “dar el salto de calidad para poder ganar partidos como alguno de los que tuvimos la pasada temporada en la que el resultado fue muy apretado pero siempre en contra”.

El primer rival no es el más apropiado para empezar con victoria porque, a juicio de Honorio, “Osos Rivas es uno de los principales candidatos al título, acaba de ganar la Copa. Empezamos contra el rival más fuerte del grupo, así que por muy bien que estemos todavía nos falta”. No obstante, cree que el equipo “llega bien, estoy viendo cosas buenas en los entrenamientos”. Osos Rivas y Badalona Dracs, actual campeón, son para el entrenador gijonés “los dos candidatos más firmes para el título”.

Gijón Mariners ha quedado encuadrado en un grupo Oeste en el que tendrá como rivales a Osos Rivas (15 enero y 5 de marzo), Las Rozas Black Demons (5 de febrero y 27 de marzo), Fuengirola Potros (13 de febrero y 9 de abril) y Murcia Cobras (26 de febrero y 23 de abril). El grupo Este está formado por Barberá Rookies, Hospitalet Pioners, Badalona Dracs, Mallorca Voltors y Zaragoza Hurricanes.

La fase regular de la liga se juega a doble vuelta, con la primera jornada este fin de semana y la última jornada el día 23 de abril. Los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos se cruzarán en semifinales y los ganadores en la final para dilucidar quien será el campeón de liga. Badalona Dracs son los grandes dominadores de la liga española, como lo demuestra que llevan cinco títulos consecutivos y que se han impuesto en 11 de las 28 ligas disputadas. Hospitalet Pioners, con seis ligas, y Valencia Ferebats, con cuatro, le siguen en el palmarés.

Además del equipo masculino, los Gijón Mariners tienen también un potente equipo femenino de Flag Football que esta misma temporada se ha proclamado campeón de la Copa de España.

Spears: "El equipo debe creer"

Es la primera vez que competirá en Europa y asegura haber acertado de lleno con la elección de Gijón. Marcel Spears Jr. (Olathe, Kansas, Estados Unidos, 29-5-1997), fichaje estrella de los Mariners para la temporada de su 20º. aniversario, fue presentado ayer con la ilusión de que su paso deje huella más allá de la presente temporada. “Vengo a ayudar a mis compañeros y a compartir mis conocimientos. Sé que los últimos años no han sido buenos y el equipo debe creer en que podemos cambiarlo. Vamos a competir”, subrayó el estadounidense, que además entrenará al equipo junior del club. A su lado estuvo otro de los fichajes importantes esta temporada, Daniel de Juambelz, quien se ha convertido en su sombra durante estas dos primeras semanas en Asturias. Ambos estuvieron acompañados por Enrique Prado, presidente; Dani Castañón y Toni Berges, cofundadores del club.

“Es un gran cocinero. Nadie prepara tan bien los huevos como él”, comenta, entre risas, Marcel Spears Jr. Se refiere a Daniel de Juambelz, compañero en el campo y también de piso. “Vivimos en la avenida de El Llano. Me encanta la zona. Gijón es una ciudad muy tranquila, por eso me gusta. No tiene nada que ver con lo que se ve en Estados Unidos”, prosigue el jugador de Kansas. Spears no sólo nació en la cuna del fútbol americano. Llega a los Mariners después de hacer los “tryouts” en el campus de Cincinnati Bengals, uno de los grandes de la NFL, la liga más potente del mundo. También ha sido elegido entre los mejores jugadores defensivos de su posición en la liga universitaria en las filas de Iowa State, donde fue capitán en su último año.

“No es fácil conseguir un fichaje como el suyo”, comparte Dani Castañón. La contratación de Spears hasta final de temporada nació a través de un contacto con uno de sus entrenadores en Estados Unidos. El club y Honorio Arias hicieron el resto. Spears es el tercer jugador nacido en el país norteamericano que vestirá la camiseta de los Mariners. Antes lo hicieron Joe Contreras y Mark Murray.