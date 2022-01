“No siento la presión de ser el piloto más joven de la parrilla, es un desafío más”

Alejandro Cachón (Cangas del Narcea, 28-enero-1999) ha cumplido un sueño, pero se le ve tranquilo. Ser nombrado piloto oficial no le altera. Es el más joven de la parrilla y disputará el Supercampeonato de España de Rallies con un Citroën C3 Rally2 oficial del equipo portugués Sports&You. Compagina la velocidad con su trabajo de mecánico en Alvemaco, donde recibe a LA NUEVA ESPAÑA. Entra a las ocho de la mañana y sale a la seis de la tarde. Vive en Gijón y cuando tiene tiempo libre va a Cangas del Narcea. Allí están sus amigos de toda la vida.

–¿Se esperaba ser piloto oficial?

–Desde que ganamos la Peugeot Rally Cupa Ibérica empezamos a trabajar en el proyecto. Pedro Fontes, el jefe de Sports&You, me apoyó y empezamos a hablar de lo que podíamos hacer. Por tanto, sí me lo esperaba.

–¿Va a cambiar su vida?

–Es un paso muy importante en mi carrera. Ser piloto es un privilegio y un sueño cumplido. Ahora me toca a mí intentar hacerlo lo mejor posible.

–Será usted el piloto más joven de la parrilla. ¿Siente presión?

–Para nada, es un desafío , un reto más. No siento presión.

–¿Qué hace en un día normal?

–Me levanto y vengo a trabajar. Hay dos turnos. Entro a las 8 o a las 9. Paro para comer y salgo a las seis o las siete de la tarde. Cuando salgo, voy al gimnasio a Gijón, la ciudad donde vivo. Comparto piso con dos compañeros, que estudian. Entreno una hora y media o dos. Y así, todos los días.

–¿Por qué empezó a pilotar?

–Mi padre corría a nivel regional cuando era joven. En Cangas (del Narcea) siempre hubo mucha afición al automovilismo. Desde siempre. La familia Regueiro organizó un día una prueba y mi padre me compró un kart. Tenía ocho años. Desde ahí, no he parado.

–¿Y qué le dice su padre?

–Está superilusionado y orgulloso de mí. Él corría y siempre le gustaron los rallies, así que ahora verme ahí es un sueño cumplido para él.

–¿Su madre qué opina?

–Ella lo lleva algo peor. Tiene más nervios y preocupación. También tengo un hermano mayor. Es arquitecto y tiene dos tiendas de decoración en Madrid.

–¿Tiene algún referente?

–No soy mucho de eso. Obviamente en España está Carlos Sainz, que es un ejemplo para todos nosotros.

–¿Qué hace cuando no conduce?

–Cuando tengo libres los fines de semana, cada vez que puedo, voy a Cangas del Narcea. Mis amigos de toda la vida están ahí y paso mucho tiempo con ellos. Así aprovecho para ver a la familia. Vamos mucho a esquiar desde ahí y también salgo a correr en bicicleta.

–¿Qué coche tiene?

–Un Seat Ibiza.

–¿Tienen mucho trabajo aquí? ¿Qué hacen en Alvemaco?

–Mucho, tenemos la suerte de que tenemos muchos clientes. Nos ocupamos de los coches de “renting”. Está en auge, tanto en empresas como en particulares.

–¿Puede compaginarlo bien?

–Alvemaco es mi patrocinador y eso es una gran suerte. No me ponen ningún problema y cuando corro cambio los días. Mis compañeros de trabajo me apoyan mucho.

–¿Cuál es su reto en la próxima temporada?

–Nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible y ganar, porque los rivales son duros y nosotros llegaremos de nuevos sin experiencia. La temporada comienza en marzo.

–¿Y qué hará hasta entonces?

–Entrenar mucho y cuidar la preparación física. Ya estoy ensayando con mi nuevo copiloto, Ángel Vela, para compenetrarnos lo máximo posible.