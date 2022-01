Los entrenadores del Marino y del Avilés, juntos antes del derbi de la comarca: "Tenemos buena relación".

Para Manuel Menéndez Erimia, Manel (Avilés, 7 de enero de 1971), el de hoy será el tercer derbi comarcal de la temporada, con el reto de apuntarse la primera victoria, tras dos derrotas y un empate en los anteriores. Será, además, el comienzo de la segunda vuelta, en la que el entrenador intentará repetir el éxito de su llegada hace un año, cuando sustituyó a Oli con el Marino en una situación muy delicada.

–Los precedentes recientes frente al Avilés no son buenos.

–Por resultados sí, pero las sensaciones no fueron tan malas. En los dos partidos de la Copa Federación competimos bien, sobre todo en el de Miramar, que merecimos ganar. También me gustó nuestro primer tiempo en el Suárez Puerta. Después ellos tuvieron 25 minutos en que fueron muy superiores y se pusieron 2-0. Pero no nos vinimos abajo, metimos el gol y tuvimos dos ocasiones bastante claras para empatar.

–¿En qué momento llega el Marino?

–Perdimos los dos últimos partidos, pese a que me gustó mucho la forma en que jugamos, por errores que nos penalizan muchísimo. Cuando mantenemos la portería a cero, casi siempre acabamos ganando. Echo de menos tres empates para estar fuera de descenso, que era lo que queríamos al final de la primera vuelta.

–Miramar ha dejado de ser un fortín.

–Sí, el Marino en casa siempre fue un equipo rocoso en casa, al que era difícil meterle mano. Ya empezamos mal con el Arosa y enganchamos una mala racha. Después ganamos dos seguidos. En los últimos no fuimos inferiores a los rivales, pero nos faltó acierto. Tenemos que mirar la parte positiva, que somos un equipo difícil de ganar fuera.

–¿En ataque están mejor de lo esperado?

–Llevamos bastantes goles, más que algunos equipos que están arriba. Siempre vamos a tener ocasiones porque de medio campo hacia arriba tenemos jugadores desequilibrantes. Nos penalizan los goles en contra.

–El Avilés tampoco llega en buen momento.

–Las dinámicas están para romperse. Después del cambio de entrenador ganaron el primer partido. Ahora necesitan recuperar sensaciones. Será un partido complicado ante un equipo que aspira a meterse arriba.

–¿Ve diferencias entre el equipo de Chiqui y el de Astu?

–Están jugando prácticamente los mismos. Tiene una plantilla muy equilibrada, mucha calidad individual. Le gusta tener el control del juego y con artillería arriba.

–¿El estado del terreno puede jugar a su favor?

–El campo está bien o mal para todos. Las estadísticas dicen que el que peor se está adaptando es el Marino. Tenemos un equipo para jugar el balón, lo demostramos cuando jugamos en campos de hierba sintética. Yo creo que Miramar va a estar bien porque no entrenamos allí ningún día.

–¿Una derrota obligaría a otro milagro para lograr la permanencia en Segunda RFEF?

–Para mí lo de la pasada temporada no fue ningún milagro. Fue el producto del trabajo del equipo y, sobre todo, de la convicción de los jugadores. La racha empezó ganando al Numancia, a ver si repetimos contra otro gran equipo como el Avilés.

Jorge González Rojo, “Astu” (Gijón, 29 de abril de 1988) vivirá el primer derbi como entrenador del Avilés, que prevé emocionante, aunque tenga poco que ver con los que disfrutó en la convulsa Salamanca futbolística, al frente del Unionistas. El partido de Miramar llega a pocos días del cierre del mercado, que también le obliga a muchas horas de trabajo como director deportivo del club.

–¿Cómo ve a su equipo ante el partido de Miramar?

–Con ganas de revancha después del palo de la derrota frente al Arenteiro, que además jugó muchos minutos en inferioridad. Queremos corregir los errores que cometimos allí y donde mejor que en un partido tan bonito como un derbi. Las relaciones entre los clubes son buenas, entre los futbolistas también y Manel, al que acabo de conocer, me ha causado una gran impresión.

–¿Qué opina del Marino?

–Es un equipo que en casa, pese a los resultados, es muy fuerte. Ya en pretemporada nos hicieron sufrir, demostraron lo competitivos que son, la facilidad que tienen para llegar al área contraria. Tienen jugadores veteranos, con experiencia y calidad, en la defensa y el centro del campo. Y arriba, la movilidad de Steven.

–Pero llega en situación delicada.

–Por lo que he visto, no deberíamos encasillarlo por el puesto que ocupa en la clasificación. Pierde muchos partidos por detalles, por no acertar en el remate o porque el rival mete la primera que tiene. Pero tiene armas para competir, sobre todo en Miramar.

–¿Le preocupa el estado del campo?

–Me han dicho que no estará muy bien, pero nunca será una excusa. Es un terreno que se puede hacer pesado tanto para ellos como para nosotros.

–¿El Avilés parte como favorito en el derbi?

–Los dos equipos tenemos la misma presión, ellos porque juegan en casa, donde han sufrido derrotas inmerecidas últimamente y necesitan salir de abajo. Y nosotros porque tenemos que corregir lo que hicimos en el último partido. Esa es nuestra mayor motivación.

–¿Cómo valora el trabajo de Manel?

–Me parece que tiene las ideas muy claras, aunque todos los entrenadores podamos cambiar cosas en algún momento. En mi opinión, en el partido frente al Unión Adarve el Marino fue superior, lo que habla muy bien de la propuesta del entrenador, de querer ser protagonista frente al líder. Pese a la clasificación, el Marino tiene armas suficientes para ponernos las cosas muy difíciles.