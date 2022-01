Épica remontada del Llanera al Navalcarnero: la crónica del partido

El Llanera protagonizó ayer una remontada épica en el Pepe Quimarán frente al Navalcarnero (3-2) tras lograr reponerse a un 0-2 en un encuentro en el que los cambios de José Luis Rodríguez, “El Puma”, fueron determinantes para sumar una victoria clave.

Como viene siendo habitual, un mínimo despiste defensivo penalizó a los asturianos. En un partido en el que estaba muy bien posicionado y apenas dejaba espacio de maniobra al Navalcarnero, el Llanera encajó dos goles casi de la nada. En el minuto 34, Raúl Beneti abrió el marcador para los visitantes al hacer un autopase ante Otía y batir dentro del área al meta Miguel del Río. El Llanera se vino arriba y pudo empatar con dos claras ocasiones por medio de Mundaka y Javi Sánchez. Con el 0-1, el partido se fue al descanso.

En la segunda mitad, el Navalcarnero amplió su ventaja a los doce minutos de la reanudación, otra vez por medio de Raúl Beneit.

El mediapunta recibió un pase de Álex Gil y batió por bajo otra vez a Miguel del Río. José Luis Rodríguez, “El Puma”, técnico del Llanera, introdujo tres cambios que fueron vitales para darle la vuelta al marcador. En el minuto 66, un recién incorporado Matías hizo un centro perfecto desde la izquierda que remató Amadou de cabeza cruzando el balón al meta Aitor. Había esperanza. Poco después Omar Sampedro, otro que aportó desde el banquillo, puso las tablas al aprovecharse de un despeje en falso del portero visitante y marcar un golazo desde el centro del campo: 2-2.

Cuando el marcador se encaminaba hacia el empate, Javi Sánchez aprovechó otro error del portero visitante, que le dejó el balón a sus pies. Lo batió, poniendo el 3-2, dando la victoria al conjunto llanerense. El Llanera estuvo muy metido en todo el partido y sumó un triunfo clave que le hace albergar esperanzas de mantener la categoría. La próxima jornada, domingo día 30, el Llanera se mide ante el Avilés en el Suárez Puerta (12 horas).

“Estoy orgulloso: muerto está muy vivo”

El técnico del Llanera, José Luis Rodríguez, “El Puma”, se mostró satisfecho con la remontada de su equipo. “Se nos puso francamente mal, aunque el 0-2 no era merecido. Tuvimos ocasiones claras y no las metimos. Teníamos previsto hacer un cambio en el estilo y fue lo que hicimos en el minuto 55. Nos salió muy bien y acertamos a marcar. El primer gol fue clave”. El entrenador aseguró que “tenemos que estar muy orgullosos del equipo, que no está muerto: está muy vivo. Como en la película: ‘Este muerto está muy vivo’. Entrenamos a un ritmo alto y eso se nota en los partidos. Los jugadores creen en el proyecto que estamos haciendo y se esfuerzan”.